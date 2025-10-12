Thủ tướng: Khoa học công nghệ là con đường ngắn nhất để Việt Nam phát triển

Phát biểu thảo luận tại tổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để phát triển.

Giảm 145.000 biên chế, bớt ngay 39.000 tỷ đồng

Chiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025, các đại biểu cho rằng trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, kinh tế vĩ mô vẫn cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4%/năm. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỷ đồng).

Tổng số miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách nhà nước khoảng 1,57 triệu tỷ đồng.

Quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi thảo luận tại tổ. Ảnh: VGP.

Đến hết năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu 3.000 km) và 1.711 km đường ven biển (vượt mục tiêu 1.700 km theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII); cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; phấn đấu khởi công tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Theo báo cáo, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025.

Đáng nói, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cả nước chỉ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ - giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 32%). Số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 còn 34; đơn vị hành chính cấp huyện chấm dứt hoạt động; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 (giảm 67%).

Tổng số biên chế khối hành chính Nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39.000 tỷ đồng/năm.

Về xử lý các dự án, doanh nghiệp yếu kém, tồn đọng kéo dài, đã xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và triển khai thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả và các dự án tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực; đang rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho khoảng gần 3.000 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 235 tỷ USD) và tổng quy mô sử dụng đất khoảng 347 nghìn ha.

Cơ chế phải thông thoáng, nhưng vẫn bảo vệ chủ quyền

Phát biểu thảo luận tại tổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tập trung vào những điểm lớn, tính hành động, tính hiệu quả, tính khả thi rất cao.

Thủ tướng nhấn mạnh nếu không tiếp tục đổi mới thì chúng ta sẽ không thể phát triển được, không thể "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ". Do đó phải đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển, là con đường ngắn nhất, nhanh nhất. "

"Nên tư duy phát triển, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề thực tiễn phải đổi mới", Thủ tướng nói.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được.

Phân tích sâu hơn về vấn đề huy động nguồn lực, người đứng đầu Chính phủ khẳng định phải tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để khơi thông, huy động nguồn lực, đưa thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng cũng khái quát những con số rất ấn tượng của nhiệm kỳ này, như tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách Nhà nước khoảng 1,57 triệu tỷ đồng; tổng chi an sinh xã hội khoảng 1,1 triệu tỷ đồng.

Nợ công giảm từ 44,3% GDP năm 2020 xuống còn khoảng 35% năm 2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỷ đồng, tương đương 33,2% GDP, tổng vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 55% so với nhiệm kỳ 2016-2020…

Theo Thủ tướng, thu hút vốn FDI đang là một điểm sáng, nhưng nguồn lực trong xã hội còn rất lớn, điều quan trọng là phải biết cách huy động mạnh hơn nữa tổng đầu tư toàn xã hội, bằng các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, như tháo gỡ vướng mắc thể chế; phát triển thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do…

"Muốn vậy, cơ chế phải rất thông thoáng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhưng đồng thời phải bảo vệ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ", Thủ tướng lưu ý.

Một giải pháp quan trọng khác được Thủ tướng nhắc tới là mạnh dạn giao các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như các công trình thể thao quy mô quốc tế, đủ sức phục vụ Olympic, hay các sân bay quốc tế…

Theo Thủ tướng, thực tế cho thấy khu vực tư nhân làm các công trình này sẽ nhanh hơn, hiện đại hơn và với chi phí tiết kiệm hơn, trong khi không phải sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.