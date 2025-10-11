Thủ tướng: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, công nghệ, giám sát sàn giao dịch bất động sản minh bạch

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ “điểm nghẽn” phát triển nhà ở xã hội

Ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và nội dung phát biểu trách nhiệm, sâu sắc, sát thực tế của các đại biểu, trong đó thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ "điểm nghẽn" để tạo đột phá phát triển nhà ở xã hội.

Khái quát các nhiệm vụ thời gian qua đã được triển khai tích cực, có hiệu quả, đồng thời vẫn còn những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng nhấn mạnh đây là chính sách nhân văn nhưng phải phù hợp quy định, nếu thiếu cơ chế, chính sách thì đề xuất cấp có thẩm quyền; cùng với đó, phải tuân thủ quy luật thị trường, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Đồng thời, việc phát triển thị trường bất động sản và thực hiện chính sách nhà ở xã hội có quan hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy lẫn nhau, vừa phải phát triển nhà ở thương mại phù hợp, đúng quy luật, đúng quy định, đồng thời cũng có những chính sách đột phá để phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, các ý kiến tại phiên họp cho thấy, tất cả các địa phương đều có nhu cầu nhà ở xã hội, kể cả các tỉnh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, với các lực lượng bộ đội, công an, giáo viên mà nhiều người còn thiếu chỗ ở.

Về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế theo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nếu vướng mắc ở luật thì trình Quốc hội ban hành văn bản phù hợp ngay tại Kỳ họp sắp tới; nếu ở nghị định thì Chính phủ giải quyết; các bộ, ngành ban hành thông tư hướng dẫn phù hợp.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ hai là quy hoạch phải ổn định, lâu dài, không phá vỡ các quy hoạch đã làm; các địa phương phải chủ động trong giao đất, thực hiện thủ tục về đất đai, tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền, thiếu chính sách thì tiếp tục đề xuất.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển nhà ở phải nhiều phân khúc gồm cao cấp, trung bình, thu nhập thấp, bảo đảm phát triển hài hòa, không quá chênh lệch về hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, viễn thông), hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa…).

Nhóm giải pháp thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh phải đa dạng hóa nguồn lực, gồm hỗ trợ của Nhà nước (cả Trung ương và địa phương); nguồn vốn tín dụng; phát hành trái phiếu; nguồn lực tư nhân…

Thủ tướng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, cắt giảm thủ tục, giảm chi phí đầu vào; đồng thời luật đã quy định, các địa phương phải tích cực, chủ động đưa ra chính sách phù hợp điều kiện địa phương trên cơ sở chính sách chung của Trung ương và chịu trách nhiệm vấn đề này.

Bộ Xây dựng sớm ban hành quy định về Quỹ nhà ở quốc gia

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, giảm chi tiêu không cần thiết để giá thành nhà ở xã hội phù hợp hơn, chấp nhận được; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, nếu có rủi ro thì cùng nhau chia sẻ.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện về công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy định liên quan quản lý, giám sát hoạt động môi giới, vận hành sàn giao dịch bất động sản, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp, hiệu quả, đúng thẩm quyền, kế thừa, phát huy những việc đã làm tốt và tiếp tục bổ sung để hiệu quả hơn.

Lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, đến nay các cơ chế, chính sách đã tương đối tốt, các địa phương phải tiếp tục chủ động, thực hiện hiệu quả hơn.

Các địa phương tham dự trực tuyến phiên họp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục có thông tư quy định chi tiết sau khi Chính phủ đã có Nghị định 261/2025/NĐ-CP để hướng dẫn cụ thể hơn, như về thời hạn thực hiện các thủ tục với dự án nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ ban hành văn bản phù hợp, xây dựng tiêu chí, nguyên tắc, tinh thần là không giới hạn tỉnh nào và không giới hạn doanh nghiệp nào, để các địa phương giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện xây dựng nhà ở xã hội.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp chủ động, xung phong nhận nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm trước nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, những đối tượng yếu thế, cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của doanh nghiệp; có cơ chế giám sát, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, chống trục lợi chính sách.

Giao Bộ Xây dựng khẩn trương trình ban hành Nghị định quy định chi tiết về Quỹ nhà ở quốc gia, Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu chính sách toàn diện, bao trùm hơn; mở rộng đối tượng và linh hoạt hơn, trong đó có đối tượng cán bộ bị tác động bởi sắp xếp bộ máy; có chính sách ưu tiên thuê và thuê mua thuận lợi, linh hoạt.

Liên quan đề xuất hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu tích hợp các chính sách liên quan trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia để tránh trùng chéo.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo hướng thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn nhưng quản lý được, đồng thời kiểm soát tín dụng vào bất động sản mang tính đầu cơ, gây ra bong bóng bất động sản. Các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để giảm lãi suất cho vay cho cả nhà đầu tư và người mua nhà.