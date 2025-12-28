10 sự kiện kinh tế 2025 nổi bật: Tăng trưởng cao nhất khu vực, kinh tế tư nhân trỗi dậy

Năm 2025 ghi dấu nhiều sự kiện kinh tế nổi bật của Việt Nam như GDP năm 2025 dự kiến vượt 8%, cao nhất trong khu vực ASEAN, kinh tế tư nhân phát triển mạnh, thị trường chứng khoán được nâng hạng... Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2025 do VietTimes bình chọn.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn và thách thức thì Việt Nam dự kiến tăng trưởng GDP năm 2025 vượt 8%, mức cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới.

Quy mô GDP ước đạt 510 tỷ USD, xếp thứ 32 toàn cầu và thu nhập bình quân đầu người tiến gần mốc 5.000 USD, tiệm cận quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam ước vượt 8%.

Ngoại thương tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 900 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu. 2025 cũng là năm thứ 10 liên tiếp nước ta duy trì mạch xuất siêu với thặng dư khoảng 22 tỷ USD, trong đó nông lâm thủy sản vẫn là trụ cột chính.

Để có được kết quả trên, Chính phủ đã có những chính sách điều hành linh động, phù hợp, kịp thời giúp lạm phát được kiểm soát, nợ công và bội chi ngân sách ở mức an toàn. Nhiều tổ chức quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam với triển vọng dài hạn của nền kinh tế, tạo đà tăng trưởng 2 con số giai đoạn tới.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị ban hành được xem là bước ngoặt về tư duy phát triển, xác định kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp 55-58% GDP và tạo việc làm cho tới 85% lao động.

Chỉ sau 8 tháng triển khai Nghị quyết 68, khu vực doanh nghiệp ghi nhận những chuyển biến tích cực. Bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 38% so với bình quân 4 tháng đầu năm. Đồng thời có khoảng 11.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng trên 46% so với cùng kỳ. Ước tính năm 2025, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước đạt gần 1,1 triệu doanh nghiệp, cao hơn khoảng 160.000 đơn vị so với cuối năm 2024.

Kết quả này khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân, với định hướng lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển đất nước.

Trong năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành, triển khai nhiều Nghị quyết lớn gồm 57, 59, 66, 68 giúp định hình chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh Nghị quyết 68, trong năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành, triển khai thực hiện loạt nghị quyết lớn gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW cvề "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Các nghị quyết nhanh chóng được thể chế hóa tạo nền tảng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trong năm 2025, ước tính Việt Nam đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ đồng chiếm khoảng 75%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công, khánh thành đồng loạt 234 dự án lớn trên cả nước vào ngày 19/12.

Dịp 19/4 và 19/8 đã khởi công, khánh thành lần lượt 80, 250 công trình và dự án với tổng mức đầu tư tương ứng 450.000 tỷ đồng, 1,28 triệu tỷ đồng. Đặc biệt vào ngày 19/12, cả nước khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng.

Các dự án trên đều có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đồng thời mở ra triển vọng mới, tạo không gian phát triển mới và hội nhập quốc tế. Trong đó nguồn vốn từ nguồn lực tư nhân dần chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn vốn nhà nước.

Tính đến ngày 27/11, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,5% so với cuối năm 2024, cao hơn mức 11,47% của cùng kỳ năm trước. Động lực giúp tín dụng tăng trưởng tích cực là mặt bằng lãi suất thấp, kích thích nhu cầu vay vốn. Bên cạnh đó là đầu tư công được đẩy mạnh, pháp lý bất động sản dần được tháo gỡ giúp thị trường bất động sản phục hồi…

Tăng trưởng tín dụng 2025 dự kiến cao nhất trong vòng 15 năm.

Ngân hàng Nhà nước dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 19-20%. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Thị trường vàng chứng kiến bước ngoặt trong công tác điều hành khi Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, cơ chế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất vàng miếng sẽ không còn. Cơ quan quản lý sẽ cấp phép hoạt động này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.

Giá vàng miếng liên tục tăng mạnh, lập đỉnh trong năm 2025.

Việc xóa bỏ cơ chế độc quyền có ý nghĩa quan trọng sẽ hạn chế đầu cơ, tăng minh bạch thị trường, giảm chênh lệch giá trong nước - thế giới và ổn định nền kinh tế.

Bên cạnh đó, thị trường vàng Việt Nam cũng ghi nhận những dấu mốc kỷ lục khi giá vàng miếng liên tục tăng mạnh và lập đỉnh lịch sử với 157–157,5 triệu đồng/lượng vào trung tuần tháng 12, tăng gần gấp đôi so với đầu năm.

Ngày 8/10, FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Kết quả nâng hạng đã ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện cả pháp lý và hạ tầng công nghệ của toàn ngành chứng khoán, nhằm thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Thị trường chứng khoán lập cột mốc lịch sử, VN-Index vượt 1.800 điểm.

Việc nâng hạng mở ra cánh cửa đón dòng vốn quốc tế quy mô lớn, thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế; nâng vị thế quốc gia và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; tạo động lực mới cho hội nhập tài chính khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc với chỉ số VN-Index ước tăng 41% và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới khi có thời điểm đạt trên 1.800 điểm.

Ngày 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Một trong những điểm nổi bật là Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý trung tâm tài chính thông minh, số và xanh.

Ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam gồm Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ nhằm thu hút vốn đầu tư, mà còn tạo “huyết mạch” cho các động lực tăng trưởng mới, với thị trường và dịch vụ tài chính cao cấp, cơ chế – chính sách và mô hình quản trị tiên tiến, qua đó trở thành đòn bẩy tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngày 9/9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết 5/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới.

Thí điểm thị trường tài sản mã hóa thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa là bước đi kịp thời, giúp lấp khoảng trống pháp lý và mở ra kênh huy động vốn linh hoạt cho doanh nghiệp. Khi tài sản vật lý được “token hóa”, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn, trong khi thị trường vận hành minh bạch, có trật tự và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Năm 2025, các hộ kinh doanh trên cả nước đứng trước thay đổi lớn về chính sách thuế là chuyển sang kê khai thay vì nộp thuế khoán từ năm sau. Trong đó các hộ có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng đã buộc phải dùng hóa đơn điện tử từ giữa năm.

Từ 1/6, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên chuyển sang nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế, thay cho hình thức thuế khoán.

Thay đổi này giúp nâng cao tính minh bạch và công bằng trong thu thuế, môi trường kinh doanh trở nên cạnh tranh lành mạnh khi mọi hộ kinh doanh đều phải tuân thủ một chuẩn mực rõ ràng như nhau. Ngoài ra, việc này cũng là động lực thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động, hướng tới mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030.

Tính đến ngày 1/12, khoảng 1.759 dự án, nhà đất tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh đã được xử lý. Con số này chiếm tỷ lệ hơn 81,3% nhờ đó, hơn 6.000 ha đất được đưa vào sử dụng. Có thể thấy việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án góp phần khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế và chống lãng phí.

Chính phủ đã xử lý, tháo gỡ 1.759 dự án nhà đất tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, hàng loạt dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô chưa từng có. Bộ Xây dựng cho biết đến cuối tháng 12, cả nước sẽ hoàn thành khoảng 102.146 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Con số này vượt xa tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong cả giai đoạn 2021 – 2024 (57.652 căn).

Những kết quả đạt được có sự thúc đẩy mạnh mẽ từ chính sách, nổi bật là các Nghị định 192, 261 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, việc thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia được kỳ vọng tạo nguồn lực tài chính bền vững, góp phần giải bài toán an cư cho người thu nhập thấp.

Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vào đầu tháng 12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Theo đó, từ năm 2026, người dân chỉ phải nộp 30% chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức, thay vì 100% như hiện nay. Thông tin này được nhiều người dân chú ý bởi nhu cầu tách thửa, chia đất cho anh em, con cái trong gia đình là rất lớn.