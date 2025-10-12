Đảng bộ Chính phủ tổng kết nhiệm kỳ, xác định mục tiêu phát triển mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 bước vào phiên làm việc chính thức, tập trung tổng kết nhiệm kỳ 2020–2025, thảo luận phương hướng nhiệm kỳ mới và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV...

Chiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 bước vào phiên làm việc chính thức sau phiên trù bị buổi sáng.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 12–13/10, tập trung tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020–2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thảo luận tại tổ về các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP/

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Trong phiên làm việc chiều 12/10, Đại hội đã tổ chức 15 tổ thảo luận để thảo luận về các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; sau đó các đại biểu trình bày tham luận tại hội trường.

Thủ tướng phát biểu tại tổ thảo luận. Ảnh: VGP/

Các đại biểu đánh giá các văn kiện trình Đại hội đã được xây dựng nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và theo đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, 2 Đảng ủy Khối, Ban cán sự đảng Chính phủ và Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ (từ tháng 2/2025 đến nay) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các Đảng ủy trực thuộc; triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...Ảnh: VGP.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; đặc biệt trong 2 năm cuối nhiệm kỳ đã chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược, quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước, nhất là sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các Nghị quyết của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

Về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội; các năm 2024-2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu.