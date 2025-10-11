Thủ tướng: Kinh tế tư nhân cần “3 tiên phong, 2 lớn mạnh”

Tại chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong, 2 lớn mạnh và một mục tiêu xuyên suốt".

"Càng áp lực, càng nỗ lực, nói phải đi đôi với làm"

Chiều 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội...Đây là lực lượng đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Thủ tướng nhìn lại chặng đường 40 năm đổi, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển dựa trên 3 trụ cột chính là xóa quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế.

Những định hướng này đã mang lại thành quả to lớn: nông nghiệp trở thành bệ đỡ giúp đất nước thoát nghèo, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Thủ tướng phát biểu tại chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất. Ảnh: VGP.

Thủ tướng hy vọng và tin tưởng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Thủ tướng, chúng ta phải tự hào, tự tin vững bước đi lên và tin chắc với khí thế, tạo đà, tạo lực như hiện nay thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu nói trên.

"Chúng tôi rất lo vì nói phải đi đôi với làm, nếu quyết tâm mà không đạt được thì có thể xấu hổ, nhưng vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân thì không gì là không thể", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng cho biết thực tế, sau khi đặt mục tiêu nói trên, quý III vừa qua rất khó khăn với 8 cơn bão, riêng tháng 9 có 4 cơn bão, "bão chồng bão, lũ chồng lũ"; nhưng chúng ta đã quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp đồng hành, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm, nếu không có biến động nhiều, khả năng quyết tâm với sức bật và sự đột phá cao thì tăng trưởng kinh tế có thể đạt trên 8%. “Nói phải đi đôi với làm, nói không làm được thà không nói thì hơn”, Thủ tướng nêu.

Theo Thủ tướng, chúng ta càng đặt ra mục tiêu cao hơn, kinh nghiệm cho thấy chúng ta sẽ nỗ lực hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Đây là văn hoá cốt lõi dân tộc, được chứng minh trong các phong trào.

"Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu với tinh thần càng áp lực càng nỗ lực. Hôm nay, tôi cảm nhận được khí thế như vậy tại hội nghị”, Thủ tướng nói.

3 tiên phong, 2 lớn mạnh

Tại sự kiện, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện "3 tiên phong, 2 lớn mạnh và một mục tiêu xuyên suốt".

Về "3 tiên phong", theo Thủ tướng, thứ nhất là tiên phong trong góp phần thực hiện 2 “mục tiêu trăm năm” là năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghệ hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển thu nhập cao.

Tiên phong thứ 2 là tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước. Mỗi người dân, doanh nghiệp, doanh nhân mỗi năm có một sản phẩm cân đong đo đếm được, lượng hoá được, góp phần làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thứ 3 là tiên phong trong thực hiện công bằng xã hội, thực hiện an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

Về "2 lớn mạnh", Thủ tướng nêu lớn mạnh thứ nhất là vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn bản thân mình để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, đi vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đi vào phát triển xanh, phát triển số, phát triển sáng tạo… để góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn.

“Càng áp lực thì lại càng nỗ lực”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh nỗ lực sẽ giúp đất nước phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: VGP.

Thứ 2 là lớn mạnh trong hội nhập quốc tế để cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với doanh nghiệp trên thế giới. “Chúng ta sẵn sàng tham gia hiệu quả và chuỗi giá trị toàn cầu với tinh thần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng để góp phần vượt qua khó khăn trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế quyết liệt”, Thủ tướng nêu tại hội nghị.

Với "3 tiên phong", "2 lớn mạnh", Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công mục tiêu xuyên suốt, cũng là sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó.

Về mục tiêu xuyên suốt, Thủ tướng nói kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia, kết hợp hài hòa với kinh tế Nhà nước để góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới: giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

“Tôi mong các doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo phát triển bền vững, phát huy vai trò của mình, không chỉ làm giàu cho ngành mình mà còn làm giàu cho đất nước, nhân dân, đảm bảo bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, không bị ai bỏ lại phía sau”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Khép lại chương trình, nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước là giữ vững độc lập, tự do và mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân,Thủ tướng tặng Hội nghị 20 chữ sau: "Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong – Công tư đồng hành- Đất nước hùng cường – Nhân dân hạnh phúc".