Tin nóng công nghệ hôm nay: Sạc đầy pin xe điện trong 9 phút

1. Trung Quốc muốn điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng

Trung Quốc hướng tới mục tiêu điện hóa toàn bộ đội xe tải. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà lãnh đạo công nghiệp Trung Quốc tin rằng quốc gia này đang đi đúng lộ trình thay thế đội xe tải hạng nặng bằng xe điện nhằm cắt giảm tới 50% trăm lượng khí thải ngành vận tải. Chủ tịch Sany Truck, ông Liang Linhe nhận định chi phí vận hành thấp sẽ là động lực chính khiến xe điện chiếm lĩnh thị trường, thậm chí tiến tới thay thế hoàn toàn xe chạy dầu diesel.

Bên cạnh lợi ích môi trường, chiến lược này còn đóng vai trò sống còn giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Việc đẩy mạnh công nghệ hoán đổi pin được xem là chìa khóa để tối ưu hóa thời gian hoạt động cho các đội xe thương mại.

Dù vẫn đối mặt với thách thức về hạ tầng sạc và trọng lượng pin, lợi thế về chuỗi cung ứng toàn diện đang giúp Trung Quốc dẫn đầu cuộc cách mạng xanh này.

2. Sạc đầy pin xe điện chỉ trong 9 phút

Công nghệ pin xe điện mới giúp sạc đầy chỉ trong chín phút. Ảnh: Interesting Engineering.

Nhà sản xuất pin Sunwoda của Trung Quốc vừa trình làng dòng sản phẩm pin thế hệ mới với khả năng sạc siêu nhanh và đa dạng về công nghệ hóa học. Tâm điểm là pin Xingchi 2.0 sử dụng chất liệu lithium sắt photphat hỗ trợ tốc độ sạc 15C, cho phép nạp năng lượng từ 5% lên 95% chỉ trong 9 phút.

Ngoài ra công ty còn giới thiệu các dòng pin dành cho xe hybrid có thể sạc tới 80% trong mười phút cùng loại pin có tuổi thọ cao với độ hao mòn cực thấp sau mười năm sử dụng.

Sunwoda cũng đang đẩy mạnh phát triển pin natri-ion với ưu thế về chi phí thấp và độ an toàn cao cho các dòng xe giá rẻ. Đặc biệt chiến lược tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống quản lý giúp tối ưu hóa hiệu suất và bảo trì pin trong suốt vòng đời. Những bước tiến này khẳng định vị thế dẫn đầu của Sunwoda trong cuộc đua công nghệ lưu trữ năng lượng toàn cầu.

3. Robot 4 chân tích giúp Nhật Bản tạo đột phá trong đóng tàu

Nhật Bản phát triển robot bốn chân tích hợp AI để giải quyết tình trạng thiếu hụt thợ đóng tàu. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Kawasaki Heavy Industries đang phát triển dòng robot 4 chân tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tăng gấp đôi năng suất hàn và giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu hụt kỹ thuật viên trong ngành đóng tàu. Robot nặng khoảng 70 kg này có khả năng tự vận hành, vượt chướng ngại vật và sử dụng nam châm ở bụng để leo lên những khối thân tàu cao hàng chục mét.

Thông qua công nghệ nhận diện hình ảnh AI, thiết bị có thể tái hiện kỹ thuật hàn điêu luyện của những thợ thủ công lành nghề ngay cả trên các bề mặt cong phức tạp. Khác với con người, robot có thể làm việc liên tục ngày đêm giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công vốn chiếm 20% tổng quy trình đóng tàu.

Dự án này đã được Chính phủ Nhật Bản lựa chọn để hỗ trợ mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng đóng tàu vào năm 2035. Kawasaki dự kiến sẽ thương mại hóa công nghệ vào năm 2028 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2029.

4. Thử nghiệm công nghệ in 3D tế bào để tái tạo xương và sụn khớp gối

Cyfuse Biomedical sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra vật liệu cấy ghép từ tế bào người. Ảnh: Nikkei Asia.

Các bác sĩ tại Nhật Bản chuẩn bị tiến hành thử nghiệm lâm sàng phương pháp điều trị tái tạo xương và sụn khớp gối cùng lúc bằng công nghệ in 3D sinh học. Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên trên thế giới sử dụng vật liệu in từ tế bào mỡ người để cấy ghép vào những vùng đầu gối bị tổn thương. Dự án có sự hợp tác giữa các đại học hàng đầu và startup Cyfuse Biomedical nhằm thay thế cho phẫu thuật thay khớp nhân tạo vốn gây nhiều gánh nặng cho bệnh nhân.

Vật liệu cấy ghép dạng hình trụ sẽ giải phóng các dưỡng chất cần thiết để kích thích quá trình tự chữa lành tự nhiên của cơ thể. Phương pháp này hứa hẹn mở ra cơ hội điều trị cho hàng triệu người đang mắc các chứng bệnh về thoái hóa khớp mà không lo ngại vấn đề đào thải sinh học. Nếu thành công, công nghệ mới sẽ tạo nên bước ngoặt lớn cho thị trường y học tái tạo toàn cầu.

5. Robot Trung Quốc phá kỷ lục thế giới về marathon

Một robot hình người tham gia cuộc thi bán marathon tại Bắc Kinh lần thứ hai. Ảnh: Nikkei Asia.

Một robot hình người của hãng công nghệ Honor vừa gây chấn động khi giành chiến thắng trong cuộc đua bán marathon tại Bắc Kinh với thời gian vượt xa kỷ lục thế giới của con người.

Cỗ máy này hoàn thành quãng đường 21 km chỉ trong 50 phút 26 giây, nhanh hơn đáng kể so với kỷ lục 57 phút của vận động viên Jacob Kiplimo. Đây là bước tiến khổng lồ so với thành tích hơn 2 giờ của năm ngoái, khẳng định sự vượt trội của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

Đáng chú ý có khoảng 40% số robot tham gia đã vận hành hoàn toàn tự động bằng cảm biến thay vì điều khiển từ xa.

Sự kiện không chỉ thu hút đông đảo khán giả mà còn đánh dấu một kỷ nguyên mới nơi máy móc bắt đầu vượt qua giới hạn vật lý của con người. Chính phủ Trung Quốc hiện đặt mục tiêu đưa robot hình người thành lĩnh vực công nghệ trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế gia đoạn 2026-2030.

Theo Nikkei Asia, Interesting Engineering