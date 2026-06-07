Việt Nam - Lào tăng cường gắn kết chiến lược, hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Chiều 7/6, ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Đặt mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030

​Hai Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào trên các phương diện gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực, quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Cùng với đó, hai bên sẽ triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp 48 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, tạo tiền đề để hai bên phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030.

Hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới hai nước.

Về hợp tác kinh tế, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả, cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm.

Trong đó, ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là các dự án kết nối giao thông chiến lược quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội – Vientiane, đường sắt Vũng Áng – Vientiane…; hỗ trợ Lào hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và tăng cường kết nối với biển.

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết; nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam - Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước; triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030.

Hai Thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; sớm thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào – Việt Nam tại Lào; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam - Lào ký loạt thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2035

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Đồng thời, phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN đối với các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, nguồn nước sông Mê Công.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone chứng kiến trao Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026-2030. Ảnh: VGP.

​Sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào.

Các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Lào được trao trong chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm:

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào giai đoạn 2026-2030

Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú tại Việt Nam

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026-2035.

Thỏa thuận giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026-2035.

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