Trung tâm dữ liệu AI đầu tiên khu vực châu Á – Thái Bình Dương sử dụng “siêu máy chủ” NVIDIA H200

Trung tâm dữ liệu AI sở hữu hàng trăm siêu máy tính chuyên dụng phát triển AI. Ảnh: Viettel.

Trung tâm dữ liệu này tích hợp hơn 100 cụm máy chủ sử dụng chip GPU NVIDIA H200 – dòng chip dành riêng cho AI – cùng siêu máy tính NVIDIA DGX B200 có khả năng thực hiện 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây, tương đương sức mạnh của hàng nghìn máy tính thông thường cộng lại.

Để duy trì nhiệt độ ổn định cho các hệ thống máy chủ hoạt động liên tục với công suất cực cao, Hòa Lạc 2 được trang bị hệ thống làm mát công suất 5000 tấn lạnh, lớn nhất Việt Nam, với thiết kế dự phòng kép đảm bảo không bao giờ bị gián đoạn. Hệ thống này có thể đáp ứng linh hoạt từ các tủ máy chủ thông thường đến các tủ máy chủ AI mật độ cao tiêu thụ điện năng gấp nhiều lần. Nhờ đó, duy trì được hiệu quả sử dụng điện năng ở mức tối ưu, tương đương các trung tâm dữ liệu lớn trên thế giới, góp phần giảm thiểu tác động môi trường.

Trung tâm dữ liệu dùng chính các máy chủ GPU thực tế thay vì thiết bị mô phỏng để kiểm tra hệ thống. Dù nhiệt lượng tỏa ra gấp 3-4 lần điều kiện thông thường, hệ thống làm mát vẫn duy trì nhiệt độ ổn định ở mức khoảng 27°C trong mọi tình huống, kể cả khi xảy ra sự cố mất điện hay bảo trì.

Với hệ thống máy chủ GPU thế hệ mới, trung tâm sẵn sàng vận hành như một "Nhà máy AI". Từ đây, các doanh nghiệp có thể tiếp cận sức mạnh tính toán AI tiên tiến mà không cần tự bỏ vốn đầu tư phần cứng đắt đỏ, đồng thời tự xây dựng các mô hình AI riêng, phù hợp với đặc thù và nhu cầu của từng tổ chức.

Điểm khác biệt của Hòa Lạc 2 nằm ở việc toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện trên hệ thống GPU NVIDIA H200 đang vận hành thực tế. Trong khi phần lớn các trung tâm dữ liệu sử dụng tải giả lập để kiểm tra khả năng chịu tải của hạ tầng, Viettel lựa chọn phương án khó hơn là đưa chính các cụm máy chủ AI vào bài kiểm tra. Điều này giúp chứng minh năng lực vận hành của trung tâm dữ liệu trong điều kiện gần với môi trường khai thác thực tế nhất.

Ngoài ra khác với các trung tâm dữ liệu thông thường vốn chỉ dùng để lưu trữ dữ liệu và chạy các phần mềm nghiệp vụ, Hòa Lạc 2 được thiết kế chuyên biệt cho tính toán hiệu năng cao phục vụ AI – giống như một dây chuyền sản xuất công nghiệp, nơi dữ liệu thô được đưa vào và "trí tuệ nhân tạo" được tạo ra ở đầu ra thông qua các mô hình học máy tiên tiến. Đây là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế TCCF Tier III lớn nhất Việt Nam với 2.400 tủ máy chủ phục vụ các nền tảng AI, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn.