Tập đoàn Amazon nâng cấp robot nhà kho thông minh nhằm đẩy nhanh tốc độ giao hàng

Khác với các thế hệ tiền nhiệm chỉ hoạt động hạn chế tại khu vực bến bãi, phiên bản cải tiến này sở hữu phạm vi hoạt động mở rộng ra toàn bộ bề mặt sàn nhà kho.

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon vừa chính thức ra mắt dòng robot di động thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng phản hồi trực tiếp các câu lệnh bằng ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên của con người, nằm trong gói đầu tư trị giá 12 tỷ USD vào mạng lưới kho bãi tại thị trường châu Âu.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng robot mang tên Proteus tại một sự kiện công nghệ lớn diễn ra ở trung tâm xử lý đơn hàng gần thành phố London, nhằm hướng tới mục tiêu tối ưu hóa và đẩy nhanh tốc độ giao nhận hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Khác với các thế hệ tiền nhiệm chỉ hoạt động hạn chế tại khu vực bến bãi để di chuyển các xe hàng nặng, phiên bản cải tiến này dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành tại các kho bãi châu Âu vào nửa đầu năm tới với phạm vi hoạt động mở rộng ra toàn bộ bề mặt sàn nhà kho.

Sự xuất hiện của dòng thiết bị mới đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng trong phương thức tương tác trực tiếp giữa các nhân viên kho bãi với hệ thống máy móc tự động. Ban điều hành bộ phận robot của doanh nghiệp khẳng định người lao động chỉ cần đưa ra các chỉ dẫn công việc cụ thể, hệ thống sẽ tự động tính toán mức độ ưu tiên, xác định lộ trình di chuyển tối ưu và phân bổ thời gian thực hiện một cách chính xác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình diễn hệ thống xử lý thùng hàng tự động mang tên STARK dự kiến sẽ triển khai rộng rãi tại hàng chục cơ sở logistics vào năm tới, cùng với Vulcan là dòng sản phẩm đầu tiên được trang bị khả năng cảm giác xúc giác để hỗ trợ phân loại linh kiện chính xác.

Song song với việc nâng cấp phần cứng tự động, gã khổng lồ internet cũng công bố kế hoạch mở rộng mạnh mẽ mạng lưới giao hàng trong ngày tại các quốc gia lớn như Anh và Đức, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ cung ứng thực phẩm tươi sống tại nhiều thành phố lớn trên toàn cầu. Doanh nghiệp cũng dự kiến sẽ phổ cập thế hệ trợ lý ảo thông minh thế hệ mới đến thêm nhiều quốc gia trong thời gian tới. Các động thái mở rộng quy mô đầu tư hạ tầng diễn ra sau khi doanh nghiệp đưa ra dự báo về mức tăng trưởng chi tiêu vốn kỷ lục nhằm chạy đua xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu thông minh cùng các đối thủ công nghệ lớn khác trên thị trường.

Theo Reuters