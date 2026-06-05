Chuyển đổi số không phải là số hóa quy trình cũ

Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Hoàng Phương cho rằng chuyển đổi số không chỉ là số hóa quy trình mà phải tạo ra cách làm hiệu quả hơn.

Ngày 5/6, tại Diễn đàn Quốc gia Số Việt Nam (Vietnam Digital Summit) 2026, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh chuyển đổi số là một trong ba trụ cột đột phá quan trọng hàng đầu cùng với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực chính đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Theo Thứ trưởng, chỉ trong vài năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống thể chế phục vụ chuyển đổi số ngày càng hoàn thiện với việc sửa đổi 10 luật trong năm 2025 cùng hàng chục nghị định, thông tư.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã xây dựng được hạ tầng số hiện đại với tỷ lệ phủ sóng 5G trên 90% dân số; hình thành các cơ sở dữ liệu quốc gia quy mô lớn và nền tảng số dùng chung như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước và đời sống xã hội cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ, cùng với nhiều chương trình đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho rằng quá trình chuyển đổi số vẫn còn những khoảng cách cần được thu hẹp, từ khoảng cách giữa thể chế và thực thi, giữa hạ tầng được đầu tư và giá trị thực tế được tạo ra, đến khoảng cách giữa kỳ vọng và niềm tin số của người dân, doanh nghiệp.

"Một câu hỏi thường trực là làm sao để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra những giá trị thực sự lớn và mang tính đột phá. Để làm được điều đó, cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về chuyển đổi số", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Diễn đàn Quốc gia Số Việt Nam 2026 có chủ đề “Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số". Ảnh: Bộ KHCN.

Theo ông, nhiều người vẫn cho rằng chuyển đổi số chủ yếu là đầu tư thêm máy móc, phần mềm, nền tảng số hay cơ sở dữ liệu. Đây là những yếu tố cần thiết nhưng chưa phải cốt lõi của chuyển đổi số.

Điều quan trọng hơn là phải xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để tìm ra những cách làm mới, quy trình mới dựa trên công nghệ số.

"Mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số, mà là làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định.

Theo ông Phương, khi người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ trực tiếp cảm nhận được những lợi ích đó, họ sẽ chủ động tham gia và trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ, bảo đảm sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại diễn đàn, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt: "Chuyển đổi số không phải là số hóa quy trình cũ, mà là tạo ra cách làm mới bằng công nghệ số với hiệu quả vượt trội".

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