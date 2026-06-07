Ông Trump muốn nối lại tình bạn” với Elon Musk: “80% thời gian ông ấy rất tuyệt vời”

Tổng thống Trump tuyên bố nối lại tình bạn với Elon Musk, đánh giá cao sự xuất sắc của tỷ phú công nghệ dù còn những mặt chưa hoàn hảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bất ngờ cho biết mối quan hệ giữa ông và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã được hàn gắn trở lại sau thời gian căng thẳng công khai.

Theo CNN, phát biểu tại một cuộc tọa đàm về nông nghiệp ở bang Wisconsin, ông Trump thừa nhận hai bên từng trải qua giai đoạn bất đồng gay gắt nhưng hiện đã trở lại là bạn bè. “Đã có lúc Elon gặp phải một giai đoạn không mấy tốt đẹp, nhưng giờ ông ấy lại là bạn tôi”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng đồng thời đưa ra đánh giá khá đặc biệt về người giàu nhất thế giới: “Khoảng 80% thời gian, Elon rất xuất sắc. Nhưng 20% còn lại, mọi chuyện có thể trở nên khá tệ”.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng nhắc lại quyết định hủy bỏ chương trình thúc đẩy xe điện được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Theo ông, chính sách này có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, ông khẳng định bản thân không phản đối xe điện mà chỉ cho rằng quyền lựa chọn loại phương tiện nên thuộc về người tiêu dùng.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Elon Musk từng được xem là một trong những liên minh quyền lực nhất nước Mỹ. Trong cuộc bầu cử năm 2024, Elon Musk đã chi hàng tỷ USD hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Trump. Sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, tỷ phú công nghệ được giao phụ trách cái gọi là “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (Department of Government Efficiency – DOGE), cơ quan chịu trách nhiệm cắt giảm chi tiêu và tinh giản bộ máy liên bang.

Ngày 19/11/2025, Tổng thống Mỹ Trump chụp ảnh lưu niệm cùng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Elon Musk đứng ngay sau hai nhà lãnh đạo. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sau khi rời DOGE vào giữa năm 2025, Elon Musk nhanh chóng quay sang chỉ trích chính quyền Trump. Ông gọi dự luật chi tiêu quy mô lớn mang tên “Big Beautiful Bill” (Dự luật Lớn và Đẹp) - cách gọi mà Tổng thống Donald Trump và các đồng minh dùng để quảng bá một gói luật kinh tế - ngân sách quy mô lớn của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ thứ hai - là “đáng ghê tởm”, đồng thời cáo buộc ông Trump “vô ơn”, khẳng định rằng nếu không có sự hậu thuẫn của mình, ông Trump khó có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Thậm chí, Elon Musk từng bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng luận tội tổng thống.

Đáp trả, ông Trump tuyên bố ông “rất thất vọng” về Musk và cho rằng tỷ phú này “đã phát điên” sau khi chính quyền bãi bỏ các ưu đãi dành cho xe điện. Khi đó, ông Trump còn đe dọa cắt toàn bộ các khoản trợ cấp và hợp đồng liên bang dành cho các doanh nghiệp của Musk.

Dấu hiệu hòa giải đầu tiên giữa hai người xuất hiện vào ngày 21/9/2025, khi ông Trump và Musk cùng tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk tại bang Arizona. Nhiều hãng truyền thông ghi lại hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau, bắt tay và trò chuyện thân mật.

Phát biểu mới nhất của Trump cho thấy mối quan hệ giữa hai nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu nước Mỹ đã phần nào được hâm nóng trở lại, bất chấp những màn công kích dữ dội từng khiến giới quan sát dự đoán về một cuộc chia tay không thể hàn gắn.

Theo HK01, Sohu