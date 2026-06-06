Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ gây tranh cãi khi đưa cả gia đình 8 người công du Pháp

Chuyến thăm Pháp của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cùng gia đình gây tranh cãi về chi phí và an ninh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran ngày càng gia tăng.

Chuyến thăm Pháp của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng vợ và 7 người con đang gây tranh cãi tại Washington, khi nhiều quan chức an ninh cho rằng việc cả gia đình tháp tùng trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang đã làm gia tăng đáng kể áp lực đối với lực lượng bảo vệ.

Theo tờWashington Post, ông Pete Hegseth cùng phu nhân Jennifer Hegseth và 7 người con đã tới Pháp để tham dự các hoạt động kỷ niệm 82 năm cuộc đổ bộ Normandy (D-Day), sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của quân Đồng minh trong Thế chiến II. Chuyến công du nhằm tưởng niệm hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đã tham gia chiến dịch đổ bộ lên bờ biển Normandy ngày 6/6/1944.

Hình ảnh được công bố cho thấy khi chuyên cơ quân sự Mỹ hạ cánh xuống Paris, cả gia đình Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cùng bước xuống máy bay, đi trên thảm đỏ và được các quan chức Pháp đón tiếp.

Một cựu quan chức giấu tên thuộc Cục Điều tra Hình sự Lục quân Mỹ (CID) – đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ Bộ trưởng Chiến tranh trong các chuyến đi trong và ngoài nước – nói với phóng viên Washington Post ông chưa từng chứng kiến trường hợp nào toàn bộ gia đình Bộ trưởng Chiến tranh cùng tham gia một chuyến công du chính thức. “Tôi chưa từng thấy một Bộ trưởng Chiến tranh đưa cả gia đình đi cùng trong một chuyến thăm nước ngoài như vậy”, vị này nói.

Khi được hỏi, người phát ngôn của ông Hegseth cho biết Bộ trưởng sẽ tự chi trả các chi phí đi lại của người thân. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không làm rõ liệu khoản chi này có bao gồm chi phí phát sinh cho các biện pháp bảo vệ an ninh đối với gia đình hay không.

​Ông Pete Hegseth và người vợ thứ hai, bà Jennifer Hegseth. Ảnh: AFP.

​Áp lực gia tăng đối với lực lượng bảo vệ

CID hiện không chỉ đảm trách nhiệm vụ bảo vệ Bộ trưởng Chiến tranh mà còn phụ trách an ninh cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, các tướng lĩnh cấp cao của lục quân cùng nhiều quan chức cấp cao đương nhiệm và nghỉ hưu của Lầu Năm Góc.

Theo các nguồn tin quân đội Mỹ, kể từ khi ông Hegseth nhậm chức cách đây khoảng 17 tháng, khối lượng công việc của CID đã tăng mạnh. Một trong những nguyên nhân là đơn vị này phải triển khai các biện pháp bảo vệ bổ sung liên quan tới gia đình của Bộ trưởng. Ngoài việc đảm bảo an ninh cho ông Hegseth, lực lượng bảo vệ còn phải theo dõi và bảo vệ nơi ở của các thành viên gia đình liên quan.

Ông Hegseth có ba người con với người vợ thứ hai. Bà Jennifer Hegseth có ba người con riêng từ cuộc hôn nhân trước, và hai người có thêm một con gái chung. Một sĩ quan lục quân Mỹ đương nhiệm tiết lộ rằng các yêu cầu bảo vệ liên quan tới gia đình Bộ trưởng đã tạo thêm gánh nặng đáng kể cho CID, thậm chí ảnh hưởng đến công tác huấn luyện và một số cuộc điều tra hình sự của đơn vị.

Tranh cãi nổ ra giữa lúc cảnh báo an ninh gia tăng

Vấn đề càng trở nên nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì cảnh báo du lịch đối với Pháp do nguy cơ khủng bố và bất ổn an ninh.

Mỹ đồng thời ban hành cảnh báo toàn cầu, cho rằng các nhóm thân Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài hoặc những địa điểm có liên quan đến công dân Mỹ.

Trong bối cảnh đó, việc gia đình đông người của Bộ trưởng Chiến tranh xuất hiện tại một sự kiện quốc tế lớn được cho là khiến nhiệm vụ đảm bảo an ninh trở nên phức tạp hơn.

Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng ông Hegseth đưa các con đi cùng trong các chuyến công tác chính thức. Tháng 10 năm ngoái, gia đình ông cũng từng cùng tham gia chuyến thăm Hawaii.

Tuy nhiên, đến nay Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố liệu ông Hegseth đã hoàn trả đầy đủ cho chính phủ các khoản chi phí phát sinh từ việc người thân tháp tùng trong các chuyến công du trước đó hay chưa.

Theo CNA, Storm