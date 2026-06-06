Hai đội Pháp và Việt Nam 2 trình diễn pháo hoa ấn tượng trong đêm “di sản” tại Đà Nẵng

Xã hội
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chuyên gia Google hỗ trợ Việt Nam phát triển AI
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Eric Schmidt và đoàn chuyên gia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng tầm nhìn, chính sách và hệ sinh thái phát triển AI.
Lựa chọn Việt Nam mổ u não, bệnh nhân Campuchia phục hồi khả năng vận động, giao tiếp sau 6 ngày
Nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mất hoàn toàn khả năng ngôn ngữ và liệt vận động do khối u lớn ở não chèn ép, một bệnh nhân 64 tuổi người Campuchia đã hồi phục ngoạn mục nhờ phác đồ điều trị đa mô thức tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Central Park, TP.HCM.
Đà Nẵng đề xuất điều chỉnh vị trí ga đường sắt tốc độ cao
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo UBND TP xin chủ trương điều chỉnh vị trí Ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn.
Từ triết lý làm bất động sản khác biệt cho đến “cú đúp” giải thưởng Quốc gia của T&T Group
Việc giành cú đúp tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ là sự ghi nhận của giới chuyên môn và thị trường dành cho các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu T&T Group, mà còn phản ánh một cách tiếp cận nhất quán trong hành trình hơn hai thập kỷ làm bất động sản của Bầu Hiển: “Chuẩn bị kỹ - Thực hiện nhanh”, kiến tạo những không gian sống gắn với sự phát triển dài hạn của địa phương.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Phát triển quản trị xã hội trên nền tảng số, dữ liệu và AI
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển quản trị xã hội trên nền tảng số, dữ liệu và AI, hướng tới xây dựng xã hội số và công bằng số.
Đà Nẵng tổ chức giải Pickleball học sinh, sinh viên 2026
Giải Pickleball học sinh sinh viên TP Đà Nẵng năm 2026 tranh cúp FPT City sẽ diễn ra từ ngày 19-21/6, tại cụm sân Pickleball FPT City và sân Pickleball Tuyên Sơn, làng thể thao Tuyên Sơn, TP Đà Nẵng.
"Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững"
Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững".
Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện đề xuất di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi của Vingroup
Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành và Hà Nội đánh giá toàn diện các tác động về vận tải, chi phí xã hội và hoạt động của ngành đường sắt khi di dời ga Hà Nội về Ngọc Hồi.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân
Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026–2031 được tổ chức sáng 4/6.
Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh để đưa con đi khai giảng
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 để người lao động đưa con đến trường khai giảng.
Việt Nam Superport của bầu Hiển đạt cấp độ an ninh cơ sở cao nhất theo tiêu chuẩn TAPA
Việt Nam SuperPort®, dự án logistics chiến lược do T&T Group hợp tác phát triển cùng YCH Group (Singapore), vừa được Hiệp hội Bảo vệ Tài sản Vận chuyển (TAPA) trao chứng nhận TAPA FSR Hạng A - cấp độ cao nhất trong hệ thống tiêu chuẩn an ninh cơ sở.
Đà Nẵng yêu cầu 350 dự án hưởng cơ chế đặc thù phải báo cáo tiến độ
Trường hợp nhà đầu tư không gửi báo cáo đúng hạn hoặc không thể hiện cam kết thực hiện, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý theo quy định, kể cả thu hồi dự án.
Đề xuất “ưu đãi vượt trội” cho phát triển nhà ở cho thuê
Bộ Xây dựng đang nghiên cứu các cơ chế ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn khi đầu tư phát triển nhà ở cho thuê.
Chuyển sang xăng E10, người dân được bảo vệ quyền lợi ra sao?
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Bộ Công Thương cho biết đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10.
Vợ thiếu tá hy sinh khi chống “cát tặc” được tuyển vào công an
Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải (cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ chống “cát tặc”) vào công tác trong lực lượng.
15 dự án vào chung kết UDA Startup 2026, nổi bật xu hướng AI
Khởi động từ đầu năm 2026, UDA Startup & Innovation 2026 của Đại học Đông Á thu hút 85 dự án. 15 dự án xuất sắc vào chung kết, trong đó nhiều ý tưởng ứng dụng AI.
Bình minh đẹp nhất trên hành trình 30 năm của ROX Group
"Sau tất cả những công trình vĩ đại, sau những hào quang của thành công, bình minh đẹp nhất là mỗi con người chúng ta".
Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến hàng đầu về du lịch và tổ chức sự kiện
Từ ngày 1–3/6, Đà Nẵng đón khoảng 5.000 khách du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, tiếp tục khẳng định năng lực phục vụ các đoàn quy mô lớn và vị thế điểm đến hàng đầu của loại hình này tại Việt Nam.
CCV Group tăng vốn từ 6 tỷ lên 200 tỷ đồng trước khi chủ tịch HĐQT bị khởi tố
Tăng vốn điều lệ Công ty CCV Group lên 200 tỷ đồng trong thời gian ngắn, bà Mai Hà Trang hay nói với nhà đầu tư: "Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người".
Kết luận của Thanh tra NHNN về Vikki Bank có gì đặc biệt?
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank) thời kỳ từ 31/12/2015 đến 17/1/2025.