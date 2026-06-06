Hai đội Pháp và Việt Nam 2 trình diễn pháo hoa ấn tượng trong đêm “di sản” tại Đà Nẵng

Việc giành cú đúp tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ là sự ghi nhận của giới chuyên môn và thị trường dành cho các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu T&T Group, mà còn phản ánh một cách tiếp cận nhất quán trong hành trình hơn hai thập kỷ làm bất động sản của Bầu Hiển: “Chuẩn bị kỹ - Thực hiện nhanh”, kiến tạo những không gian sống gắn với sự phát triển dài hạn của địa phương.