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Hai đội Pháp và Việt Nam 2 trình diễn pháo hoa ấn tượng trong đêm “di sản” tại Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Tối 6/6, hai đội Pháp và Việt Nam 2 mang đến những màn pháo hoa ấn tượng với hai phong cách khác biệt, cùng khắc họa câu chuyện về di sản Đà Nẵng.

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Mang chủ đề Heritage (Di sản), đêm thi thứ 2 của DIFF 2026 là màn so tài giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp.
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Lần đầu tiên tham gia DIFF, đội Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp mang đến một góc nhìn tinh tế, giàu chất nghệ thuật về di sản.
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Lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa và danh xưng “thành phố đáng sống”, phần trình diễn của đội Pháp hướng tới sự kết nối hài hòa giữa âm nhạc và hiệu ứng pháo.
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Đội Pháp kể câu chuyện Di sản trong màn trình diễn với chủ đề “Heritage – Da Nang Shines” (Di sản - Đà Nẵng tỏa sáng) bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh.
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Dù là tân binh, đội Pháp đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc.
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Tái hiện những lớp trầm tích văn hóa giao thoa qua các thời kỳ lịch sử và vẻ đẹp của Đà Nẵng trên hành trình hội nhập quốc tế.
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Những giai điệu được lựa chọn nhằm gợi nhắc vẻ đẹp truyền thống, đồng thời thể hiện quá trình phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng trong dòng chảy hiện đại.
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Và gửi gắm thông điệp về sự trân trọng quá khứ, gắn kết hiện tại và hướng tới tương lai.
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Những lớp pháo vẽ nên câu chuyện về Di sản Đà Nẵng.
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Những dải pháo đuôi titan đa sắc, hiệu ứng lá rơi mềm mại và thác nước kim tuyến trải dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa.
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Phần trình diễn gắn với chiều sâu văn hóa.
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Hình ảnh ẩn dụ về truyền thống văn hóa miền biển.
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Những cụm pháo đa sắc huyền ảo chiếu trên sông Hàn.
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Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn, như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông.
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Với lợi thế là đương kim Á quân DIFF 2025 - Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam lựa chọn kịch bản và âm nhạc mang đậm bản sắc Việt, sử dụng chủ yếu các loại pháo hoa do đơn vị trong nước sản xuất.
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Đội Việt Nam 2 mở đầu màn trình diễn bằng màn pháo đa tầng đầy ấn tượng.
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Đội Việt Nam 2 đã kể câu chuyện di sản Đà Nẵng bằng sắc màu và ánh sáng.
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Am hiểu bản sắc bản địa Z121 Vina Pyrotech đã đem tới cho khán giả những màn trình diễn pháo hoa đậm đà giá trị di sản Việt Nam, thân thuộc và giàu bản sắc.
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Những cụm pháo đa tầng, đội Việt Nam 2 đã vẽ một Đà Nẵng giàu văn hoá.
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Đặc trưng là những cụm pháo đa màu sắc.
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Điểm nhấn đặc biệt trong màn trình diễn của đội Z121 Việt Nam là tái hiện được hình ảnh cây cọ - biểu tượng của vùng đất tổ Phú Thọ bằng công nghệ pháo hoa hiện đại.
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Những giá trị di sản đặc trưng của Đà Nẵng.
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Những sắc màu đèn lồng được thắp trên dòng sông Hàn trong đêm DIFF 2026.
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Những vỏ sò miền biển được ẩn dụ gắn với truyền thống lễ hội cầu ngư.
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Huyền bí những rặng cọ-biểu tượng của Đất tổ Phú Thọ tiếp tục được trình diễn
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Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bừng sáng pháo hoa trong giai điệu “Nối vòng tay lớn” vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả,
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Những cụm pháo nhiều màu sắc tiếp tục được đội Việt Nam 2 thể hiện
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Thông qua những màn trình diễn được đầu tư công phu, giàu bản sắc và cảm xúc, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới.

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Từ khóa:

#Pháp #Việt Nam #Đà Nẵng #DIFF 2026

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