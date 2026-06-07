EVN trả hơn 45 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày

EVN phải trả hơn 16.600 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm 2025, tương ứng hơn 45 tỷ đồng mỗi ngày.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 với 645.658 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh hơn giá vốn giúp lãi gộp doanh nghiệp đạt 96.351 tỷ đồng, tăng 94% so với năm 2024.

Biên lãi gộp được cải thiện đáng kể, tăng từ 9% lên 15%, tức cứ thu 100 đồng thì lãi 15 đồng trước khi trừ các khoản chi phí như lãi vay, lương thưởng nhân viên...

Sau khi trừ đi các chi phí, EVN báo lãi sau thuế 51.881 tỷ đồng trong năm 2025, gấp 6,3 lần so với năm 2024. Kết quả này giúp EVN chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm và ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 5.533 tỷ đồng vào cuối năm ngoái.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của EVN đạt hơn 783.000 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Khoản tiền và tiền gửi ngân hàng vượt 152.000 tỷ đồng, trong đó hơn 132.000 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn.

Nhờ khoản tiền gửi dồi dào, trong năm 2025, EVN thu về hơn 3.087 tỷ đồng lãi tiền gửi, trái phiếu, ủy thác. Con số này tăng 52%, tương ứng tăng 1.058 tỷ đồng so với năm trước đó.

Đáng chú ý, đến cuối năm 2025, EVN ghi nhận 83.464 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại nhiều dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, tăng 32% so với cùng kỳ.

Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 có giá trị đầu tư dở dang lớn nhất với 29.333 tỷ đồng, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (6.748 tỷ đồng), Quảng Trạch - Dốc Sỏi (5.966 tỷ đồng), đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (hơn 5.000 tỷ đồng) và Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với 1.314 tỷ đồng...

Thuyết minh báo cáo tài chính của EVN.

Mỗi ngày trả hơn 45 tỷ đồng lãi vay

Tính đến cuối năm 2025, nợ phải trả của EVN ở mức 523.450 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm. Tổng nợ vay vượt 341.286 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn với 293.720 tỷ đồng.

Xem kỹ về nợ vay dài hạn của EVN, Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam vay hơn 109.000 tỷ đồng, tiếp theo là Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (hơn 57.800 tỷ đồng), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (hơn 42.500 tỷ đồng)….

Thuyết minh báo cáo tài chính của EVN.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản vay và nợ dài hạn được hoàn trả sau 5 năm là lớn nhất với hơn 150.000 tỷ đồng, từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 là hơn 101.000 tỷ đồng.

Các khoản vay dài hạn của EVN bao gồm các khoản chính như sau: Các khoản vay lại của Tập đoàn từ Bộ Tài chính là các khoản vay bằng ngoại tệ từ các tổ chức nước ngoài theo các Hiệp định vay của Chính phủ Việt Nam. Các khoản vay này có lãi suất thả nổi và được bảo lãnh thanh toán bởi Chính phủ Việt Nam.

Các khoản vay từ các tổ chức tài chính, nhận lại nợ vay các đơn vị khác bằng VND hoặc ngoại tệ. Phần lớn các khoản vay này có lãi suất thả nổi và tài sản đảm bảo là các tài sản hình thành từ vốn vay (giá trị đầu tư xây dựng cơ bản dở dang, tài sản cố định và một số hàng tồn kho dùng cho xây dựng cơ bản).

Thuyết minh báo cáo tài chính của EVN.

Do vay nợ lớn, trong năm 2025, EVN trả hơn 16.647 tỷ đồng lãi vay, tính trung bình mỗi ngày doanh nghiệp phải trả hơn 45 tỷ đồng tiền lãi.

Trước khi hết lỗ lũy kế như hiện nay, EVN từng lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng. Đầu năm nay, dư luận xôn xao với đề xuất đưa dần khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN vào giá điện. Tại hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi Luật Điện lực gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cho rằng giá điện bán lẻ cần bám sát biến động chi phí đầu vào, đảm bảo doanh nghiệp có lãi. Việc này giúp doanh nghiệp ngành điện bảo toàn vốn, phát triển kinh doanh phù hợp từng giai đoạn thị trường. Bộ này đề xuất các khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đủ trong một lần điều chỉnh giá sẽ được cộng dồn, phân bổ vào các lần tăng tiếp theo. Đồng thời, các chi phí chưa tính vào giá trước khi dự luật mới có hiệu lực cũng được chia nhỏ, cộng dồn vào các lần thay đổi giá sau này. Sau khi dư luận phản ứng, EVN đã có công văn gửi Bộ Công thương, trong đó cho biết nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh cải thiện đáng kết, đến hết năm 2025, số lỗ lũy lũy kế của EVN chỉ còn 5.611 tỷ. Như vậy, khoản lỗ được đề xuất vào giá điện đã giảm hơn 87% so với con số ở cuối năm 2024.

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