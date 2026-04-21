Tin nóng công nghệ hôm nay: Apple bổ nhiệm John Ternus thay thế Tim Cook

1. BMW ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm cắt giảm một nửa chi phí sản xuất pin xe điện

Tái chế trực tiếp các vật liệu pin xe điện tại Trung tâm Năng lực Tái chế Pin của BMW. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn BMW vừa công bố các mô hình trí tuệ nhân tạo mới có khả năng cắt giảm hơn 50% lượng nguyên liệu và thời gian sản xuất pin xe điện. Dự án nghiên cứu mang tên Insight được thực hiện phối hợp cùng Đại học Zagreb nhằm tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất điện cực đến kiểm thử cuối kỳ. Hệ thống này phân tích dữ liệu sản xuất thực tế để dự đoán chính xác hiệu suất pin, giúp giảm thiểu các đợt chạy thử tốn kém mà vẫn đảm bảo chất lượng cao nhất.

Đặc biệt công nghệ mới có thể loại bỏ giai đoạn cách ly chờ sạc, từ đó giải phóng không gian lưu kho và đẩy nhanh tiến độ lắp ráp tại các nhà máy. BMW kỳ vọng việc mở rộng quy mô các mô hình này sẽ giúp hãng dẫn đầu trong cuộc đua hạ giá thành xe điện. Ngoài ra sự hợp tác này còn tạo tiền đề quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên gia cho tương lai.

2. Trung Quốc thử nghiệm thành công công nghệ sạc không dây cho flycam

Trung Quốc thử nghiệm thành công công nghệ sạc không dây cho flycam. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Xidian vừa thử nghiệm thành công hệ thống truyền năng lượng không dây giúp máy bay không người lái duy trì hoạt động liên tục. Công nghệ này sử dụng vi sóng phát ra từ thiết bị di động dưới mặt đất để tiếp năng lượng cho thiết bị đang bay mà không cần kết nối vật lý.

Trong các đợt thử nghiệm, hệ thống đã giúp máy bay duy trì hành trình suốt hơn ba giờ ngay cả khi cả trạm phát lẫn máy bay đều đang di chuyển. Bước tiến này được ví như một tàu sân bay trên cạn, cho phép các phi đội thiết bị bay thực hiện nhiệm vụ giám sát hoặc tấn công dài ngày mà không cần hạ cánh để sạc pin. Khác với tia laser, công nghệ vi sóng có ưu thế vượt trội nhờ khả năng vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết xấu như sương mù hoặc bụi bẩn. Việc giảm bớt trọng lượng pin cũng giúp máy bay mang theo được nhiều cảm biến và tải trọng nặng hơn.

3. Huawei gia nhập thị trường kính thông minh AI nhằm đối đầu trực tiếp với Meta

Mẫu kính mắt AI mới của Huawei nặng 35,5 gram. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn Huawei vừa chính thức ra mắt mẫu kính trí tuệ nhân tạo đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc đua thiết bị đeo thông minh cùng các đối thủ Meta và Alibaba. Với mức giá từ 2.499 nhân dân tệ (366 USD), sản phẩm này sở hữu trọng lượng siêu nhẹ chỉ 35,5 gram nhưng tích hợp hàng loạt tính năng hiện đại như tương tác giọng nói và thanh toán qua mã QR.

Nhờ chip xử lý tự phát triển, kính cho phép người dùng livestream và thực hiện cuộc gọi video dưới góc nhìn thứ nhất vô cùng sống động. Đặc biệt công nghệ AI đa phương thức còn hỗ trợ theo dõi hàm lượng calo trong thực phẩm, giúp nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Sự kiện này khẳng định quyết tâm của Huawei trong việc phá vỡ thế độc tôn của Meta, vốn đang chiếm lĩnh 85% thị phần toàn cầu. Với sự tham gia của các ông lớn công nghệ, thị trường kính thông minh hứa hẹn sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2026.

4. Apple bổ nhiệm John Ternus làm tân giám đốc điều hành thay thế Tim Cook

Tim Cook, người đã lãnh đạo Apple từ năm 2011, sẽ trở thành chủ tịch điều hành của công ty. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Apple vừa chính thức bổ nhiệm ông John Ternus vào vị trí giám đốc điều hành, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của gã khổng lồ công nghệ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Gia nhập công ty từ năm 2001, cựu trưởng bộ phận phần cứng này là người đứng sau thành công của nhiều sản phẩm biểu tượng như iPad, AirPods và dòng iPhone Air mới nhất.

Ở tuổi 50, ông được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng mới để dẫn dắt Apple vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ Nvidia và Meta. Nhiệm vụ lớn nhất của tân CEO là tích hợp sâu AI vào hệ sinh thái sản phẩm và phát triển các thiết bị phần cứng đột phá như điện thoại gập hay kính thực tế ảo. Trong khi đó, ông Tim Cook sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch điều hành sau hơn một thập kỷ đưa giá trị cổ phiếu Apple tăng trưởng gấp 20 lần. Sự thay đổi này cho thấy Apple đang chuyển trọng tâm từ quản trị chuỗi cung ứng sang tập trung tối đa vào thiết kế và sáng tạo sản phẩm.

5. Amazon rót thêm 25 tỷ USD vào Anthropic nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua AI

Amazon rót thêm 25 tỷ USD vào Anthropic. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Amazon vừa công bố kế hoạch đầu tư thêm tối đa 25 tỷ USD vào Anthropic, trong khi startup này cam kết chi hơn 100 tỷ USD để sử dụng công nghệ đám mây của hãng trong thập kỷ tới. Thỏa thuận mới làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược giữa hai bên, giúp Anthropic đảm bảo năng lực tính toán khổng lồ để phát triển các mô hình ngôn ngữ Claude thế hệ mới.

Hiện tại Amazon đang chi mạnh tay cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo với dự kiến chi tiêu vốn đạt khoảng 200 tỷ USD trong năm nay. Việc thúc đẩy sử dụng các dòng chip tùy chỉnh Trainium không chỉ khẳng định tiến bộ về phần cứng của Amazon mà còn giúp hãng thu hút thêm nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực silicon. Động thái này diễn ra sau khi gã khổng lồ bán lẻ cũng đã rót 50 tỷ USD vào OpenAI nhằm chiếm lĩnh thị trường hạ tầng cho cơn sốt công nghệ toàn cầu.

Theo Interesting Engineering, SCMP, Nikkei Asia