Tin nóng công nghệ 7/11: Trung Quốc hé lộ về tàu hạt nhân chạy 10 năm không cần tiếp nhiên liệu

1. Robot IRON thế hệ 2 của Xpeng gây kinh ngạc

Robot IRON mới của Xpeng đi lại và nói chuyện như con người. Ảnh: Interesting Engineering.

Tại sự kiện AI Day 2025 ở Quảng Châu, công ty Xpeng của Trung Quốc đã giới thiệu robot hình người IRON thế hệ thứ hai. Sau một năm nâng cấp, robot cao 178 cm, nặng 70 kg này có thể đi lại, nói chuyện và tương tác với con người một cách mượt mà, tự nhiên.

Sức mạnh của IRON nằm ở sự kết hợp giữa phần mềm AI tiên tiến và cơ chế linh hoạt mô phỏng cơ bắp và cột sống người. Robot sở hữu 62 khớp chủ động, cho phép nó giữ thăng bằng trên địa hình không bằng phẳng và thực hiện các động tác tự nhiên.

Được cung cấp năng lượng bởi 2 con chip, Turing AI với khả năng tính toán 2.250 TOPS, IRON tích hợp hệ thống VLA (Vision-Language-Action) để phân tích môi trường và đưa ra hành động tương ứng. Xpeng dự kiến thử nghiệm robot này trong các môi trường bán lẻ và làm hỗ trợ bán hàng vào cuối năm sau.

2. Trung Quốc công bố tàu chở hàng hạt nhân lớn nhất thế giới

Trung Quốc công bố tàu chở hàng hạt nhân lớn nhất thế giới. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc vừa tiết lộ các thông số kỹ thuật quan trọng của tàu chở hàng hạt nhân đang được phát triển, dự kiến là lớn nhất thế giới, với khả năng mang 14.000 container. Điểm cốt lõi là việc sử dụng lò phản ứng muối nóng chảy dựa trên Thorium (TMSR) đột phá, với công suất nhiệt 200 megawatt.

Kỹ sư Hu Keyi từ Tập đoàn Đóng tàu Giang Nam cho biết lò phản ứng sẽ cung cấp 50 megawatt điện cho tàu thông qua máy phát sCO2 hiệu suất cao, cho phép tàu hoạt động trong nhiều năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Ưu điểm chính của thiết kế này là an toàn vốn có nhờ sử dụng Thorium thay vì Uranium, cùng với hệ thống làm mát không cần nước. Toàn bộ lò phản ứng là một mô-đun kín, được thay thế sau 10 năm. Việc công khai chi tiết này diễn ra sau khi lò phản ứng thử nghiệm Thorium của Trung Quốc đạt được hoạt động ổn định, khẳng định vị thế dẫn đầu của nước này trong công nghệ hạt nhân thế hệ mới.

3. Hàn Quốc phát triển hệ thống chữa cháy AI tự động hoạt động ổn định trên biển động

Hệ thống chữa cháy của KIMM đang được thử nghiệm. Ảnh: Interesting Engineering.

Viện Máy móc và Vật liệu Hàn Quốc (KIMM) vừa phát triển thành công hệ thống chữa cháy tự động thế hệ mới, có khả năng phát hiện và dập tắt cháy dầu trên tàu hải quân ngay cả trong điều kiện biển động cấp 3 trở lên.

Hệ thống được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) này vượt trội hơn các công nghệ truyền thống nhờ khả năng xác minh đám cháy với độ chính xác trên 98% và chỉ phun chất chữa cháy chính xác vào nguồn lửa. Công nghệ này sử dụng công nghệ deep learning để thích ứng với chuyển động của tàu, đảm bảo vòi phun nhắm mục tiêu chính xác ở khoảng cách tới 24 mét.

Hệ thống đã hoàn thành thử nghiệm thực tế trên tàu tấn công đổ bộ ROKS Ilchulbong. Các nhà nghiên cứu KIMM khẳng định công nghệ này không chỉ nâng cao an toàn cho thủy thủ đoàn mà còn có tiềm năng mở rộng sang các tàu dân sự, kho đạn dược và nhà máy ngoài khơi.

4. Google Finance tích hợp Gemini AI giúp phân tích tài chính chuyên sâu

Google Finance tích hợp Gemini AI. Ảnh: BGR.

Google vừa công bố các tính năng mới cho Google Finance, nổi bật nhất là sự tích hợp Gemini AI thông qua công cụ Deep Search (Tìm kiếm sâu). Tính năng này cho phép người dùng đặt các câu hỏi phức tạp về tài chính, thị trường hoặc một công ty cụ thể.

Các mô hình Gemini sẽ thực hiện hàng trăm tìm kiếm đồng thời và lý giải các thông tin rời rạc để tạo ra một báo cáo phân tích chi tiết chỉ trong vài phút. Báo cáo này cũng sẽ hiển thị các nguồn dẫn chứng và quy trình tạo ra, giúp người dùng hiểu rõ cách AI đưa ra kết quả.

Ngoài Deep Search, Google Finance còn bổ sung dữ liệu thị trường dự đoán từ Kalshi và Polymarket. Hơn nữa, một trải nghiệm báo cáo thu nhập mới cũng được giới thiệu, sử dụng AI để tóm tắt các cuộc gọi thu nhập theo thời gian thực. Deep Search sẽ được triển khai cho người dùng tại Mỹ trong những tuần tới, với giới hạn sử dụng cao hơn cho người dùng cao cấp.

5. Microsoft lập mục tiêu phát triển AI vượt trội hơn con người

Microsoft lập mục tiêu phát triển AI vượt trội hơn con người. Ảnh: Reuters.

Microsoft hiện đang thành lập một nhóm mới có tên MAI Superintelligence, với mục tiêu xây dựng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng vượt trội hơn con người trong các lĩnh vực cụ thể, khởi đầu bằng chẩn đoán y tế. Giám đốc AI Mustafa Suleyman cho biết công ty có kế hoạch đầu tư "rất nhiều tiền" vào dự án này.

Dự án MAI tập trung vào "siêu trí tuệ nhân văn" – công nghệ có thể giải quyết các vấn đề cụ thể mang lại lợi ích thực tế. Ông Suleyman tin rằng hướng tiếp cận này gần như không gây ra rủi ro hiện sinh như một số AI đa năng khác.

Microsoft đặt mục tiêu đạt được "siêu trí tuệ y tế" trong vòng hai đến ba năm tới. Nếu thành công, AI sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh có thể phòng ngừa, từ đó tăng tuổi thọ và mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn cho con người.

Theo Reuters, BGR, Interesting Engineering