Tin nóng công nghệ 3/11: Ông Trump tuyên bố không bán chip AI Blackwell cho Trung Quốc

Donald Trump tuyên bố sẽ không cung cấp chip AI tiên tiến cho "người khác"; Nhật Bản rót vốn lớn vào Hàn Quốc, đón đầu kỷ nguyên chip 2nm;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Ngành xuất bản và Anime Nhật Bản "tuyên chiến" với AI

Ngành xuất bản và Anime Nhật Bản "tuyên chiến" với AI. Ảnh: Nikkei Asia.

Một nhóm gồm 17 nhà xuất bản lớn và các hiệp hội trong ngành anime, manga tại Nhật Bản vừa đưa ra tuyên bố chung, kiên quyết không dung thứ cho việc xâm phạm bản quyền bởi các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh. Mục tiêu chỉ trích trực tiếp là Sora 2 của OpenAI, vốn có khả năng tạo ra video giống các nội dung Nhật Bản, bao gồm cả Pokémon.

Các công ty, trong đó có Shogakukan, Kodansha và Kadokawa, lên án hệ thống "từ chối" (opt-out) của Sora 2. Họ lập luận rằng việc mặc định sử dụng tác phẩm mà không có sự đồng ý trước là vi phạm luật bản quyền của Nhật Bản và các hiệp ước quốc tế.

Tuyên bố chung yêu cầu các doanh nghiệp AI phải chuyển sang hệ thống "đồng ý trước" (opt-in) và phải xin phép chủ sở hữu bản quyền ở mọi giai đoạn, từ huấn luyện, tạo sinh đến công bố. Họ cũng nhấn mạnh cần có sự minh bạch về dữ liệu huấn luyện và bồi thường thích đáng khi sử dụng.

2. Nhật Bản rót vốn lớn vào Hàn Quốc, đón đầu kỷ nguyên chip 2nm

Tokyo Ohka có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất chất cản quang và một nhà máy sản xuất hóa chất có độ tinh khiết cao tại một địa điểm gần Seoul. Ảnh: Nikkei Asia.

Các nhà sản xuất vật liệu bán dẫn hàng đầu Nhật Bản đang tăng cường đầu tư để phục vụ các khách hàng chuẩn bị sản xuất chip tiên tiến 2 nanomet (nm). Động thái này nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định giữa bối cảnh nhu cầu chip AI tăng vọt.

Đáng chú ý, Tokyo Ohka Kogyo (TOK), nhà sản xuất photoresist (vật liệu quyết định hiệu suất chip) hàng đầu, sẽ chi 20 tỷ yên (khoảng 130 triệu USD) để xây dựng một nhà máy sản xuất photoresist tại Pyeongtaek, Hàn Quốc. Nhà máy dự kiến vận hành vào năm 2030, tăng gấp ba đến bốn lần năng lực sản xuất của TOK tại đây, nhằm cung ứng nhanh chóng cho Samsung và SK Hynix.

Các công ty khác như Adeka và JSR cũng đang đầu tư vào vật liệu thế hệ mới như Metal Oxide Resist (MOR), cần thiết cho công nghệ khắc tia cực tím (EUV) trong sản xuất chip siêu nhỏ. Các công ty Nhật Bản hiện kiểm soát tới 91% thị trường photoresist toàn cầu, củng cố vị thế then chốt trong chuỗi cung ứng chip.

3. Nexperia ngừng cung cấp wafer, đe dọa thiếu hụt chip ô tô toàn cầu

Một nhân viên đang cầm một hộp wafer tại nhà máy sản xuất chất bán dẫn chính của Nexperia ở Hamburg, Đức. Ảnh: Nikkei Asia.

Công ty chip Nexperia, thuộc sở hữu của Trung Quốc nhưng chịu sự kiểm soát của chính phủ Hà Lan, vừa ngừng vận chuyển tấm bán dẫn (wafer) đến một nhà máy lắp ráp quan trọng ở Quảng Đông, Trung Quốc. Động thái này làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về tình trạng thiếu hụt bán dẫn ô tô trên toàn cầu.

Trong thư gửi khách hàng, Nexperia viện dẫn việc ban quản lý nhà máy địa phương không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Sự việc đặt Nexperia vào tâm điểm căng thẳng địa chính trị giữa lợi ích Hà Lan và Trung Quốc.

Nexperia, nhà cung cấp chip ô tô lớn, cho biết vẫn cam kết tìm giải pháp. Tuy nhiên, giới sản xuất ô tô đã bắt đầu chịu ảnh hưởng. Honda đã phải tạm ngừng hoạt động một nhà máy và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cảnh báo các dây chuyền lắp ráp có thể phải ngừng hoạt động chỉ trong vài ngày tới.

4. Trung Quốc đề xuất thành lập Tổ chức AI toàn cầu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Tại hội nghị thượng đỉnh APEC, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố đề xuất thành lập một Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo (AI) Thế giới. Ông Tập nhấn mạnh rằng tổ chức này sẽ thiết lập các quy tắc quản trị và thúc đẩy hợp tác, biến AI thành "lợi ích chung cho cộng đồng quốc tế".

Động thái này nhằm định vị Trung Quốc là một giải pháp thay thế cho Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ và thương mại, trong bối cảnh Washington vẫn bác bỏ các nỗ lực quốc tế về điều chỉnh AI. Các quan chức Trung Quốc gợi ý Thượng Hải có thể là nơi đặt trụ sở của tổ chức này.

Trong bài phát biểu, ông Tập cũng kêu gọi APEC thúc đẩy "lưu thông tự do" của các công nghệ xanh mà Trung Quốc đang chiếm ưu thế. Hội nghị đã kết thúc với việc các thành viên thông qua tuyên bố chung và các thỏa thuận về AI, đồng thời Trung Quốc sẽ là nước chủ nhà APEC 2026 tại Thâm Quyến.

5. Donald Trump tuyên bố Nvidia sẽ không cung cấp chip AI tiên tiến cho "người khác"

Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip được trưng bày tại hội nghị GTC. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố rằng chip Blackwell tiên tiến của Nvidia sẽ không được cung cấp cho "người khác". Tuyên bố này đã làm rõ những đồn đoán kéo dài về việc liệu chính quyền của ông có cho phép bán phiên bản Blackwell rút gọn sang Trung Quốc hay không.

Ông Trump mô tả Blackwell, chip AI thế hệ tiếp theo của công ty giá trị nhất thế giới Nvidia, là chip "vượt trội 10 năm so với mọi chip khác". Quyết định không cung cấp rộng rãi chip này phản ánh lo ngại từ các nghị sĩ Mỹ rằng công nghệ này có thể làm tăng cường khả năng quân sự và phát triển AI của Trung Quốc.

Trước đó, đã có những lời kêu gọi mạnh mẽ từ các nghị sĩ, ví von việc bán chip Blackwell cho Trung Quốc giống như "trao uranium cho Iran". Trong khi đó, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết công ty chưa xin giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc do lập trường của Bắc Kinh.