Tin nóng công nghệ 5/11: Grab tăng tốc đầu tư xe tự lái tại Đông Nam Á

Grab hướng tới dịch vụ không người lái tại Đông Nam Á; OpenAI ra mắt ứng dụng Sora trên Android; Úc thêm Reddit và Kick vào danh sách bị kiểm duyệt;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. OpenAI ra mắt ứng dụng Sora trên Android

Sora chính thức có mặt trên nền tảng Android. Ảnh: BGR.

Ứng dụng Sora của OpenAI đã chính thức ra mắt trên các thiết bị Android tại một số khu vực được chọn. Điều đáng chú ý là người dùng tại Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Thái Lan hiện có thể tải xuống và bắt đầu tạo video bằng công cụ Sora 2 mà không cần phải chờ thư mời.

Việc loại bỏ yêu cầu thư mời tạm thời, áp dụng cho cả người dùng iOS ở một số thị trường, là cơ hội vàng để người dùng trải nghiệm khả năng tạo video bằng AI từ các câu lệnh đơn giản của OpenAI. Đây là tính năng đã làm nên thành công của ứng dụng này.

Sora 2 nổi tiếng với khả năng tạo video chất lượng cao và cho phép người dùng tùy chỉnh, phối lại (remix) bất kỳ video nào có sẵn. Việc mở rộng sang Android chắc chắn sẽ thúc đẩy số lượng video AI xuất hiện trên mạng internet. Tuy nhiên, hiện tại châu Âu vẫn chưa được đưa vào đợt ra mắt mới nhất này.

2. Gói thù lao "nghìn tỷ USD" của Elon Musk bị phản đối

Quỹ tài sản quốc gia Na Uy, quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, vừa tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại gói thù lao đề xuất cho CEO Tesla, Elon Musk, có khả năng trị giá tới 1 nghìn tỷ USD, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông tuần này.

Mặc dù đánh giá cao giá trị mà ông Musk đã tạo ra, Quỹ Na Uy bày tỏ quan ngại sâu sắc về tổng quy mô thù lao, nguy cơ pha loãng cổ phần của các nhà đầu tư khác và rủi ro nhân sự chủ chốt. Quỹ này, sở hữu 1,12% cổ phần Tesla, cũng bỏ phiếu chống lại gói thù lao trước đây của Musk.

Quyết định này đến sau khi các cố vấn ủy quyền (proxy advisers) hàng đầu như ISS và Glass Lewis cũng thúc giục cổ đông bác bỏ thỏa thuận. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối này, ban lãnh đạo Tesla đang tích cực vận động, cảnh báo Musk có thể rời công ty nếu gói thù lao bị từ chối. Thỏa thuận này vẫn được dự đoán sẽ thông qua nhờ sự ủng hộ rộng rãi của các nhà đầu tư cá nhân và quyền bỏ phiếu lớn của Musk.

3. Grab hướng tới dịch vụ không người lái tại Đông Nam Á

Điểm đón xe Grab tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Ảnh: Nikkei Asia.

Giám đốc điều hành Grab, Anthony Tan, vừa công bố chiến lược mở rộng quan hệ đối tác bên ngoài nhằm tăng tốc sáng kiến xe tự lái (AV) và lái xe từ xa. Động thái này diễn ra sau khi Grab công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác công nghệ di động tiên tiến trong năm nay.

Grab sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác hàng đầu thế giới và tham gia nhiều chương trình thí điểm hơn để hiểu rõ điều kiện hoạt động của các dịch vụ không người lái ở Đông Nam Á. Mục tiêu là dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ này trong khu vực.

Tháng trước, Grab đã đầu tư và hợp tác với startup AV May Mobility (Mỹ) để phát triển các dịch vụ gọi xe tự hành phù hợp với điều kiện giao thông địa phương, như đường tắc nghẽn và mật độ xe máy cao. Việc đầu tư AV được xem là một phần của chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng công nghệ. Cùng ngày, Grab cũng nâng dự báo thu nhập cả năm, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cả mảng gọi xe và giao đồ ăn.

4. Arizona mở "sân chơi bán dẫn" để đào tạo lực lượng lao động tương lai

SEMI Quest ở Phoenix, Arizona. Ảnh: Nikkei Asia.

Trong bối cảnh Mỹ nỗ lực đưa hoạt động sản xuất chip về nước, bang Arizona đang đi đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ. Với khoản đầu tư 165 tỷ USD từ TSMC và hơn 60 dự án bán dẫn khác, bang này cần gấp 25.000 nhân lực mới.

Để khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ, Arizona đã khai trương sân chơi bán dẫn mô phỏng có tên SEMI Quest tại Trung tâm Khoa học Phoenix. Tại đây, trẻ em có thể trải nghiệm phòng sạch và giả vờ làm thanh tra chip, nhằm mục đích thu hút các nhà đổi mới và kỹ sư tương lai.

Theo các chuyên gia, Mỹ sẽ thiếu hụt tổng cộng 67.000 kỹ thuật viên và kỹ sư trong ngành chip vào năm 2030. Các trường cao đẳng cộng đồng, như Cao đẳng Sierra và Cao đẳng Cộng đồng Maricopa, đang tích cực mở các khóa đào tạo cấp tốc về cơ điện tử và bán dẫn để lấp đầy khoảng trống nhân lực này.

5. Úc thêm Reddit và Kick vào danh sách bị kiểm duyệt

Reddit bị thêm vào danh sách kiểm duyệt tại Úc. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Giám sát Internet Australia (eSafety) vừa mở rộng lệnh cấm mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi, bổ sung nền tảng thảo luận Reddit và dịch vụ phát trực tuyến Kick vào danh sách các trang web bị kiểm duyệt. Đây là quy định đầu tiên trên thế giới nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo luật mới, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12, các công ty mạng xã hội có thể bị phạt tới 49,5 triệu đô la Úc (khoảng 32 triệu USD) nếu không thực hiện các bước hợp lý để chặn người dùng dưới 16 tuổi.

eSafety nhấn mạnh rằng danh sách các nền tảng bị hạn chế sẽ không cố định mà sẽ được đánh giá liên tục, dựa trên mục đích sử dụng chính của dịch vụ. Hiện tại, các nền tảng lớn như Facebook, Instagram, TikTok, và X đã nằm trong danh sách này, trong khi các dịch vụ như Discord và WhatsApp chưa đáp ứng tiêu chí.

Theo Reuters, Nikkei Asia, BGR