Tin nóng công nghệ 4/11: Elon Musk đề xuất dùng vệ tinh che Mặt Trời để chống biến đổi khí hậu

1. Đề xuất táo bạo của Elon Musk

Ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp đã bắt đầu thử nghiệm các công nghệ được thiết kế để làm mát bề mặt Trái Đất. Ảnh: Interesting Engineering.

Tỷ phú Elon Musk vừa gây chú ý khi tham gia vào một trong những cuộc tranh luận khí hậu gây tranh cãi nhất hiện nay: việc sử dụng kỹ thuật Quản lý Bức xạ Mặt Trời (SRM) để làm mát Trái Đất. Ông Musk đã chia sẻ trên nền tảng X, đề xuất dùng vệ tinh để kiểm soát lượng ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống hành tinh.

Ý tưởng này được gọi là SRM dựa trên không gian, về mặt lý thuyết sẽ sử dụng gương hoặc vật liệu phản chiếu trên quỹ đạo để đẩy ánh sáng trở lại không gian. Đây được xem là giải pháp khí hậu cuối cùng, đang thu hút sự quan tâm khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao.

Với tư cách là CEO của SpaceX, nhà điều hành vệ tinh lớn nhất thế giới, sự ủng hộ của Elon Musk làm dấy lên suy đoán về vai trò tiềm năng của công ty ông trong dự án này. Tuy nhiên, SRM vẫn đối mặt với những thách thức lớn về kỹ thuật, đạo đức và địa chính trị, khi chưa rõ việc thay đổi bức xạ mặt trời sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thời tiết toàn cầu như thế nào.

2. Thiết bị cấy ghép tí hon bằng hạt muối ghi lại hoạt động não không dây

Thiết bị cấy ghép thần kinh do Cornell phát triển đủ nhỏ để có thể đặt trên một hạt muối. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell (Mỹ) vừa chế tạo thành công một thiết bị cấy ghép thần kinh cực nhỏ, có thể đặt vừa trên một hạt muối, nhưng đủ mạnh để ghi lại hoạt động não của động vật sống một cách không dây trong hơn một năm.

Thiết bị có tên MOTE (Microscale Optoelectronic Tetherless Electrode), chỉ dài khoảng 300 micron, đại diện cho một bước tiến lớn trong giám sát thần kinh xâm lấn tối thiểu và dài hạn.

MOTE được cấp nguồn bởi các chùm tia laser vô hại xuyên qua mô não. Nó truyền dữ liệu trở lại bằng các xung ánh sáng hồng ngoại nhỏ, mã hóa tín hiệu điện của não. Các thử nghiệm trên chuột đã cho thấy thiết bị này ghi lại nhất quán toàn bộ tín hiệu thần kinh suốt một năm.

Mục tiêu chính là thiết kế một hệ thống đủ nhỏ để giảm thiểu kích ứng mô não, tránh phản ứng miễn dịch thường gặp với các điện cực truyền thống, mở ra khả năng mới cho việc nghiên cứu và theo dõi thần kinh liên tục.

3. Disney yêu cầu YouTube TV khôi phục kênh ABC khẩn cấp

Disney yêu cầu YouTube TV khôi phục kênh ABC. Ảnh: Reuters.

Disney đã yêu cầu YouTube TV khôi phục kênh ABC ngay lập tức để phục vụ việc đưa tin Ngày Bầu cử, chỉ vài ngày sau khi các kênh của Disney bị cắt khỏi nền tảng truyền hình trả phí này.

Các kênh thuộc sở hữu của Disney đã bị ngừng phát sóng trên YouTube TV từ tuần trước do thất bại trong cuộc đàm phán về thỏa thuận cấp phép mới.

Một người phát ngôn của Disney cho biết: "Bất chấp bế tắc hiện tại dẫn đến việc mất sóng, chúng tôi đã yêu cầu YouTube TV khôi phục ABC cho Ngày Bầu cử vì lợi ích công chúng". Disney nhấn mạnh họ tin vào việc đặt lợi ích công cộng lên hàng đầu và hy vọng YouTube TV sẽ chấp nhận đề xuất này trong khi hai bên tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận công bằng.

YouTube TV, một trong những nhà phân phối truyền hình trả phí lớn nhất tại Mỹ, đã liên tiếp gặp khó khăn trong các cuộc đàm phán cấp phép trong năm nay.

4. OpenAI ký thỏa thuận lịch sử 38 tỷ USD với Amazon Web Services

OpenAI ký thỏa thuận 38 tỷ USD với Amazon Web Services. Ảnh: Reuters.

OpenAI vừa ký một thỏa thuận mua dịch vụ điện toán đám mây kéo dài bảy năm, trị giá 38 tỷ USD với Amazon (AWS). Đây là bước đi lớn đầu tiên nhằm đảm bảo nguồn lực cho tham vọng AI sau khi công ty hoàn tất tái cấu trúc, mang lại tự do hoạt động và tài chính lớn hơn.

Thỏa thuận này cung cấp cho OpenAI quyền tiếp cận hàng trăm nghìn bộ xử lý đồ họa Nvidia (bao gồm GB200 và GB300) để huấn luyện và vận hành các mô hình AI của mình, nhấn mạnh nhu cầu điện toán khổng lồ của ngành AI.

Việc hợp tác với OpenAI là một tin mừng cho AWS, xua tan những lo ngại rằng đơn vị đám mây này đang tụt hậu so với Microsoft và Google. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu Amazon đã tăng 5%, đạt mức cao nhất mọi thời đại. CEO Sam Altman cho biết: "Quy mô AI tiên phong đòi hỏi sức mạnh điện toán lớn và đáng tin cậy. Quan hệ đối tác với AWS củng cố hệ sinh thái điện toán rộng lớn".

5. Nhật Bản huấn luyện bắn đạn thật đánh chặn drone

Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái hạng nặng Jetank. Ảnh: Nikkei Asia.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) vừa bắt đầu cuộc huấn luyện bắn đạn thật đánh chặn máy bay không người lái (drone) tại Mỹ, đánh dấu cột mốc mới trong nỗ lực đối phó với mối đe dọa từ loại vũ khí này.

Cuộc tập trận này diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Yakima ở Washington (Mỹ), một khu vực rộng lớn không thể tìm thấy ở Nhật Bản. Khoảng 440 thành viên GSDF đang sử dụng thiết bị cầm tay để bắn hạ các drone tập luyện do quân đội Mỹ cung cấp.

Nhật Bản đang đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai công nghệ chống drone để đối phó hiệu quả với các đội hình drone tấn công (drone swarms). Ngoài vũ khí thông thường, Nhật Bản đang phát triển các hệ thống laser năng lượng cao và vi sóng có khả năng phá hủy mạch điện của drone. Việc huấn luyện toàn diện này diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa từ drone của Trung Quốc và Triều Tiên ngày càng gia tăng.