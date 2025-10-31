Tin nóng công nghệ 31/10: YouTube dùng AI "hồi sinh" video cũ

VietTimes - YouTube dùng AI "hồi sinh" video cũ; Apple đang dạy AI chỉnh sửa ảnh theo cách con người làm; OpenAI rục rịch IPO với mục tiêu định giá "nghìn tỷ USD";... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Công nghệ tái chế của Trung Quốc khôi phục 76% công suất pin lithium EV đã qua sử dụng

Một phần của pin của mẫu xe Nissan EV. Ảnh: Interesting Engineering.

Sự bùng nổ của xe điện đang kéo theo lượng lớn pin lithium-ion đã qua sử dụng, vốn khó và tốn kém để tái chế. Dù các kim loại quý như niken, coban và lithium vẫn còn giá trị, nhưng hầu hết kỹ thuật tái chế hiện nay đều phá hủy cấu trúc hiệu quả của chúng.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Trung Quốc) vừa công bố một phương pháp đột phá: thay vì phá vỡ, họ sử dụng dung dịch muối nóng chảy để trực tiếp phục hồi các vật liệu cực âm đã suy giảm. Quá trình này giúp vật liệu lấy lại trật tự tinh thể ban đầu.

Phương pháp này nhẹ nhàng hơn, hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn, tránh dùng axit khắc nghiệt hoặc dung môi độc hại, từ đó giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ và tác động môi trường. Nếu được mở rộng thành công, đây có thể là nền tảng cho một hệ thống tái chế xanh, khép kín, biến pin đã qua sử dụng thành vật liệu chất lượng cao cho pin mới.

2. Doanh thu Apple vượt 102 tỷ USD, mảng Dịch vụ và iPhone bứt phá

Apple đạt mốc doanh thu ấn tượng. Ảnh: BGR.

Apple vừa công bố báo cáo thu nhập quý III đầy ấn tượng, vượt mọi kỳ vọng của giới phân tích. Tổng doanh thu đạt 102,5 tỷ USD và Lãi trên cổ phiếu (EPS) đạt 1,85 USD, cao hơn mức dự kiến. Đây là mức doanh thu cao nhất mà công ty từng đạt được trong quý III.

Giám đốc điều hành Tim Cook bày tỏ niềm tự hào về kỷ lục doanh thu này, đặc biệt là sự tăng trưởng của iPhone và mảng dịch vụ. Doanh thu từ iPhone đạt 49 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái, dù iPhone 17 chỉ mở bán hơn một tuần trong quý.

Mảng Dịch vụ tiếp tục gây ấn tượng mạnh, đóng góp 28,75 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ Mac và iPad lần lượt đạt 8,7 tỷ USD và 6,9 tỷ USD.

3. OpenAI rục rịch IPO với mục tiêu định giá "nghìn tỷ USD"

OpenAI đang có kế hoạch IPO. Ảnh: SCMP.

OpenAI đang tích cực chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo các nguồn tin thân cận, công ty đứng sau ChatGPT này đang nhắm đến mức định giá lên tới 1.000 tỷ USD và có thể huy động ít nhất 60 tỷ USD ngay trong giai đoạn đầu.

Thời điểm IPO đang được cân nhắc là từ cuối năm 2026 đến năm 2027. Mặc dù người phát ngôn OpenAI cho rằng IPO "không phải trọng tâm", nhưng CEO Sam Altman đã xác nhận đây là "con đường có khả năng nhất" để đáp ứng nhu cầu vốn khổng lồ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng AI.

Việc IPO sẽ giúp OpenAI huy động vốn hiệu quả hơn, thực hiện các thương vụ mua lại lớn hơn và giảm sự phụ thuộc vào Microsoft. Động thái này diễn ra sau khi OpenAI hoàn tất tái cấu trúc phức tạp, dù công ty đang hoạt động với tốc độ doanh thu hàng năm ước tính khoảng 20 tỷ USD.

4. Apple đang dạy AI chỉnh sửa ảnh theo cách con người làm

Apple đang tập trung vào lĩnh vực AI hình ảnh. Ảnh: BGR.

Apple vừa công bố một nghiên cứu mới cho thấy cách hãng đang huấn luyện AI để chỉnh sửa hình ảnh giống như con người. Trong bài báo mang tên "Pico-Banana-400K," Apple tiết lộ việc sử dụng bộ dữ liệu khổng lồ gồm khoảng 400.000 ví dụ về chỉnh sửa ảnh được hướng dẫn bằng văn bản.

Nghiên cứu sử dụng mô hình Nano-Banana để thực hiện chỉnh sửa, đồng thời dùng Gemini-2.5-Flash để tạo lệnh và Gemini-2.5-Pro để đánh giá chất lượng. Các nhà nghiên cứu đã tập trung vào 35 loại chỉnh sửa chi tiết, từ thay đổi màu sắc, phong cách đến thêm vật thể.

Apple phát hiện việc chỉnh sửa phong cách là trải nghiệm AI đáng tin cậy nhất. Nghiên cứu này hé lộ khả năng Apple Intelligence trong tương lai có thể nhận lệnh từ người dùng để chỉnh sửa ảnh một cách tự nhiên hơn, chẳng hạn như yêu cầu Siri cắt ảnh hoặc điều chỉnh cân bằng. Điều này cho thấy nỗ lực của Apple để bắt kịp các đối thủ lớn trong lĩnh vực AI hình ảnh.

5. YouTube dùng AI "hồi sinh" video cũ giúp nâng cấp chất lượng lên HD

YouTube dùng AI nâng cấp video. Ảnh: BGR.

YouTube vừa công bố sáng kiến mới nhằm cải thiện chất lượng video trên nền tảng, tập trung vào việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cấp những video chất lượng thấp lên độ phân giải 1080p HD. Tham vọng trong tương lai là nâng cấp lên cả 4K.

Tính năng nâng cấp bằng AI này sẽ được bật mặc định, với nhãn "super resolution" (siêu phân giải) để người xem nhận biết. Tuy nhiên, người sáng tạo nội dung vẫn được giữ quyền kiểm soát hoàn toàn tệp gốc và có thể tắt tính năng này nếu muốn.

Bên cạnh đó, YouTube cũng đang triển khai giao diện trình phát video được thiết kế lại với các điều khiển chi tiết và gọn gàng hơn. Đồng thời, nền tảng này tăng giới hạn kích thước tệp hình thu nhỏ (thumbnail) lên 50MB và cải tiến hệ thống phản hồi bình luận. Mục tiêu chung là làm cho giao diện dễ điều hướng hơn và khuyến khích người dùng khám phá nhiều nội dung hơn.