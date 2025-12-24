Mỹ hoãn công bố thuế quan đối với chip Trung Quốc tới năm 2027

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp thuế quan mới đối với mặt hàng linh kiện bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc.

Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả nỗ lực mà phía Mỹ gọi là sự theo đuổi không hợp lý của Bắc Kinh trong việc thống trị ngành công nghiệp chip toàn cầu.

Tuy nhiên một chi tiết đáng chú ý là Washington sẽ trì hoãn việc thực thi hành động này vào tháng 6/2027. Theo văn bản chính thức mức thuế cụ thể sẽ được thông báo trước ít nhất 30 ngày. Động thái này là kết quả sau cuộc điều tra kéo dài một năm về các hành vi thương mại không công bằng đối với dòng chip công nghệ cũ mà chính quyền tiền nhiệm đã khởi xướng từ trước đó.

Đại diện Thương mại Mỹ khẳng định việc Trung Quốc tập trung chiếm lĩnh thị trường bán dẫn đã gây ra những gánh nặng và hạn chế đáng kể đối với hoạt động thương mại của Mỹ. Phía đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về vấn đề này.

Việc lùi thời hạn áp thuế giúp Tổng thống Donald Trump duy trì được vị thế cứng rắn nhưng vẫn có không gian để hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh Bắc Kinh đang thắt chặt xuất khẩu các loại kim loại đất hiếm thiết yếu cho ngành công nghệ.

Trong các cuộc đàm phán gần đây Washington cũng đã tạm dừng việc áp dụng quy định hạn chế xuất khẩu công nghệ cho các đơn vị thuộc danh sách đen của Trung Quốc. Đồng thời Mỹ đang xem xét cho phép Nvidia vận chuyển dòng chip trí tuệ nhân tạo mạnh thứ hai của hãng sang thị trường tỷ dân này bất chấp những lo ngại về rủi ro quân sự.

Hiện tại toàn ngành công nghiệp bán dẫn vẫn đang nín thở chờ đợi quyết định từ một cuộc điều tra thuế quan rộng lớn hơn liên quan đến an ninh quốc gia. Cuộc điều tra này có khả năng dẫn đến việc tăng thuế không chỉ đối với chip Trung Quốc mà còn áp dụng cho hàng loạt thiết bị điện tử từ nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên một số nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ có thể sẽ không sớm áp đặt các mức thuế này. Trước đó cựu Tổng thống Joe Biden cũng đã từng áp mức thuế bổ sung lên tới 50% đối với chất bán dẫn Trung Quốc có hiệu lực từ đầu năm 2025. Những diễn biến này cho thấy sự phức tạp trong mối quan hệ thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay.

