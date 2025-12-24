Bổ nhiệm 2 lãnh đạo Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia

Ông Trần Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông và bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó vụ trưởng Bưu chính, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Tối 24/12, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 5 quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ tại một số đơn vị thuộc khối đổi mới sáng tạo.

Các đơn vị có cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong đợt này gồm Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Viện Ứng dụng Công nghệ, Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông, và Vụ Bưu chính.

Theo đó, ông Trần Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông, và bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó vụ trưởng Bưu chính, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.



Với việc bổ nhiệm thêm 2 cán bộ lãnh đạo, Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia hiện có Viện trưởng là ông Hồ Đức Thắng và 3 Phó viện trưởng là ông Trần Minh Tuấn, ông Trần Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Ngọc Trang.

Cũng trong buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Đình Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông, làm Quyền Hiệu trưởng nhà trường cho đến khi có quyết định khác.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Ứng dụng công nghệ

Ông Hoàng Ngọc Nhân, Viện trưởng Ứng dụng công nghệ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ.

Tại lễ trao quyết định, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của khối đổi mới sáng tạo. Theo Bộ trưởng, các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm trong đợt này đều thuộc khối đổi mới sáng tạo, một khối mới nhưng mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam.

Bộ trưởng kỳ vọng khối đổi mới sáng tạo sẽ góp phần khắc phục những đứt gãy đang tồn tại, tạo cầu nối giữa khoa học công nghệ với thực tiễn phát triển đất nước.

Ông Hùng cho rằng con đường để một quốc gia nghèo vươn lên trở thành nước phát triển cần bắt đầu từ đổi mới sáng tạo, trước khi tiến tới làm chủ khoa học công nghệ. Dẫn ví dụ Trung Quốc từng trải qua giai đoạn khó khăn nhưng đã bứt phá mạnh mẽ, trở thành một quốc gia phát triển nhờ đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là bài học có ý nghĩa đối với Việt Nam.