Tin nóng công nghệ 24/12: Trung Quốc khánh thành cơ sở đào tạo quy mô lớn cho robot hình người

VietTimes - Trung Quốc khánh thành cơ sở đào tạo quy mô lớn cho robot hình người; Samsung chi 1,8 tỷ USD thâu tóm mảng công nghệ lái xe tự hành của ZF;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Trung Quốc khánh thành cơ sở đào tạo quy mô lớn cho robot hình người

Các robot đang được huấn luyện tại Trung tâm Dữ liệu Robot Hình người Bắc Kinh. Ảnh: Interesting Engineering.

Thủ đô Bắc Kinh vừa chính thức vận hành trung tâm đào tạo dữ liệu robot hình người tại quận Shijingshan. Cơ sở này mô phỏng chân thực các dây chuyền sản xuất và môi trường sống nhằm giúp robot rèn luyện các kỹ năng từ sắp xếp linh kiện đến nấu nướng.

Với sự tham gia của dòng robot Kuafu, các chuyên gia đang tập trung giải quyết bài toán thiếu hụt dữ liệu huấn luyện cho trí tuệ nhân tạo. Mỗi robot đều có hai huấn luyện viên con người đi kèm để hướng dẫn thực hiện tỉ mỉ từng thao tác lặp lại hàng nghìn lần. Các robot tại đây có thể chọn các lĩnh vực đào tạo như sản xuất công nghiệp hoặc chăm sóc người già với tỷ lệ thành công đạt trên 95%. Hiện tại, nhiều mẫu robot đã tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại các nhà máy ô tô và trạm kiểm tra lưới điện quốc gia.

2. Nhật Bản có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới với các trung tâm dữ liệu xung quanh

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty điện lực Tokyo Tepco đang thảo luận với các doanh nghiệp viễn thông về tính khả thi của việc đặt trung tâm dữ liệu gần nhà máy Kashiwazaki-Kariwa. Tin tức này xuất hiện ngay sau khi tỉnh Niigata chính thức phê duyệt việc tái khởi động cơ sở hạt nhân lớn nhất thế giới sau hơn một thập kỷ tạm dừng.

Với công suất dự kiến 1,35 triệu kilowatt từ lò phản ứng số 6, Tepco hy vọng sẽ thu hút các tập đoàn công nghệ lớn như Google hay Amazon vốn đang khao khát nguồn năng lượng sạch cho trí tuệ nhân tạo. Việc tận dụng trực tiếp điện hạt nhân không chỉ giúp giảm chi phí truyền tải mà còn củng cố vị thế của Nhật Bản trong nền kinh tế số toàn cầu. Dù vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều từ dư luận địa phương về vấn đề an toàn, chính quyền trung ương vẫn đặt niềm tin vào kế hoạch vận hành lại nhà máy vào cuối tháng một tới để đáp ứng nhu cầu điện năng đang tăng cao.

3. Robot rút ngắn thời gian phát triển kháng sinh từ hàng tháng xuống vài ngày

Robot rút ngắn thời gian phát triển kháng sinh. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học York vừa đạt được bước tiến quan trọng khi sử dụng hệ thống robot tự động để tạo ra hàng trăm hợp chất kháng sinh tiềm năng chỉ trong một tuần. Thay vì chỉnh sửa các loại thuốc truyền thống, nhóm chuyên gia do Tiến sĩ Angelo Frei dẫn dắt đã tập trung khai thác các hợp chất gốc kim loại vốn ít được chú ý.

Kết quả là trong số hơn 700 phức hợp kim loại mới, một hợp chất gốc iridi đã lộ diện với khả năng tiêu diệt vi khuẩn tương tự tụ cầu vàng kháng methicillin mà không gây hại cho tế bào người. Thành công này không chỉ mang đến hy vọng trong cuộc chiến chống kháng kháng sinh toàn cầu mà còn chứng minh rằng tự động hóa có thể mở rộng không gian khám phá hóa học với chi phí thấp hơn nhiều so với quy trình thủ công.

4. Samsung chi 1,8 tỷ USD thâu tóm mảng công nghệ lái xe tự hành của ZF

Samsung đang tăng cường sự hiện diện của mình trong lĩnh vực điện tử ô tô. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Samsung vừa công bố thỏa thuận trị giá 1,8 tỷ USD để mua lại mảng công nghệ lái xe tự hành từ công ty ZF Friedrichshafen của Đức. Thương vụ này giúp công ty con Harman sở hữu các giải pháp hỗ trợ lái xe tiên tiến như camera hành trình và bộ điều khiển cảm biến thông minh.

Đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư ngoài điện thoại và chip nhớ trong bối cảnh ô tô hiện đại ngày càng phụ thuộc vào phần mềm. Samsung dự báo thị trường thiết bị điều khiển xe sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đạt gần 100 nghìn tỷ won vào năm 2030. Trong khi đó phía đối tác Đức chấp nhận bán mình để giảm bớt gánh nặng nợ nần và đối phó với sự sụt giảm nhu cầu xe điện trên toàn cầu. Dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất trong năm 2026 giúp Samsung củng cố vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên phương tiện thông minh đầy tiềm năng.

5. Daikin thâu tóm các công ty Mỹ nhằm chiếm lĩnh thị trường làm mát trung tâm dữ liệu

Những hạn chế về điện và nước thúc đẩy nhu cầu về hiệu quả cao hơn khi thị trường phát triển. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Daikin của Nhật Bản vừa hoàn tất việc mua lại hai công ty công nghệ tại Mỹ là Dynamic Data Center Solutions và Chilldyne trong năm 2025. Động thái này giúp gã khổng lồ ngành điều hòa sở hữu các giải pháp làm mát chất lỏng tiên tiến dành riêng cho chip và máy chủ trí tuệ nhân tạo.

Daikin đặt mục tiêu tăng 150% năng lực sản xuất thiết bị làm mát vào năm 2030 để đáp ứng cơn sốt xây dựng trung tâm dữ liệu toàn cầu. Theo dự báo thị trường này sẽ đạt quy mô gần 40 tỷ USD vào năm 2035 do nhu cầu điện toán tăng vọt.

Trong bối cảnh hệ thống làm mát chiếm tới 40% tổng điện năng tiêu thụ và gây áp lực lớn lên nguồn nước cục bộ, các giải pháp tiết kiệm năng lượng của Daikin trở thành yếu tố sống còn cho các nhà phát triển. Việc thâu tóm giúp Daikin cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Mỹ như Vertiv hay Eaton trong cuộc đua hạ tầng số đầy khốc liệt hiện nay.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia