Đây là kết quả từ báo cáo phân tích kỹ thuật do tờ Nikkei phối hợp cùng công ty Fomalhaut Techno Solutions thực hiện khi tháo rời hai mẫu máy cao cấp Mate 70 Pro và Pura 80 Pro. Thành tựu này cho thấy những bước tiến vượt bậc của Trung Quốc trong việc sản xuất các bộ vi xử lý trung tâm và chip nhớ dù đang phải đối mặt với các lệnh hạn chế xuất khẩu khắt khe từ phía Mỹ.

Theo dữ liệu phân tích chi phí linh kiện, tỷ lệ nội địa hóa trên mẫu Pura 80 Pro đã duy trì ổn định ở mức 57%, cao hơn rất nhiều so với con số 19% của các dòng máy tương đương ra mắt vào năm 2020. Trong khi đó, tỷ trọng linh kiện đến từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã giảm mạnh hơn 20 điểm phần trăm chỉ trong vòng một năm qua. Điểm mấu chốt trong chiến lược chuyển dịch này là việc Huawei tập trung tự chủ những bộ phận đắt đỏ và phức tạp nhất như hệ thống vi xử lý và bộ nhớ.

Cụ thể mẫu Pura 80 Pro sử dụng chipset Kirin 9020 do công ty con HiSilicon thiết kế. Các chuyên gia nhận định chip này được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet tương đương với dòng iPhone 11 ra mắt năm 2019. Dù vẫn tồn tại khoảng cách về hiệu năng khoảng hơn 5 năm so với các đối thủ hàng đầu thế giới nhưng sự tiến bộ này vẫn gây bất ngờ lớn cho giới quan sát. Trung Quốc đã chứng minh được năng lực thiết kế mạnh mẽ dù khâu sản xuất hàng loạt vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua.

Báo cáo chi tiết cho thấy Huawei đã thay thế các sản phẩm nhập khẩu bằng chip DRAM của ChangXin Memory Technologies và bộ nhớ flash NAND từ Yangtze Memory Technologies. Ngay cả tấm nền hiển thị OLED đắt giá với chi phí ước tính hơn 64 USD cũng được cung cấp bởi BOE Technology Group. Giám đốc điều hành của Fomalhaut nhận xét rằng hầu hết các linh kiện then chốt hiện nay đều được sản xuất tại Trung Quốc đưa Huawei tiến rất gần đến mục tiêu tự cung tự cấp hoàn toàn.

Làn sóng tự chủ công nghệ không chỉ dừng lại ở điện thoại mà còn lan rộng sang các lĩnh vực AI và xe tự hành với sự tham gia của Alibaba và nhiều công ty khởi nghiệp tiềm năng. Các doanh nghiệp cung cấp thiết bị sản xuất bán dẫn như Naura Technology Group cũng đang gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ với giá trị vốn hóa thị trường vượt qua nhiều đối thủ lớn từ Nhật Bản.

Chính phủ Trung Quốc hiện đang tích cực thu hút các nhà nghiên cứu tài năng và đầu tư mạnh mẽ vào các trường đại học để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo TechInsights tỷ lệ tự cung tự cấp chất bán dẫn của Trung Quốc đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua mang lại những tác động sâu rộng cho cả lĩnh vực dân dụng lẫn các ứng dụng quân sự trong tương lai.