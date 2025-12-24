Nhật Bản ứng dụng công nghệ vệ tinh Starlink để bảo vệ hạ tầng ngoại giao toàn cầu

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định triển khai thử nghiệm dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink của tập đoàn SpaceX tại một số phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài trong năm 2026.

Chính phủ Nhật Bản sẽ thử nghiệm dịch vụ Starlink của SpaceX tại các phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài vào năm tài chính 2026 để duy trì kết nối internet trong các tình huống khẩn cấp. Hệ thống Starlink sẽ hoạt động như một mạng lưới dự phòng khi các đường truyền thông tin liên lạc tại địa phương bị vô hiệu hóa do xung đột vũ trang hoặc thiên tai. Các cơ quan đại diện ngoại giao Nhật Bản hiện đang sử dụng hệ thống điện thoại vệ tinh Inmarsat, nhưng cần nâng cấp để đáp ứng nhu cầu truy cập dữ liệu ngày càng tăng. Từ năm tài chính 2027, Tokyo dự kiến triển khai hệ thống Starlink đến các đại sứ quán và lãnh sự quán ở khu vực có nguy cơ gián đoạn thông tin cao, hỗ trợ cả công dân Nhật Bản ở nước ngoài. Mặc dù có lo ngại về sự phụ thuộc vào doanh nghiệp tư nhân của tỷ phú Elon Musk, Starlink vẫn là giải pháp thực tế để vượt qua kiểm duyệt và tấn công mạng tại các khu vực căng thẳng như Myanmar hay Ukraine.

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định triển khai thử nghiệm dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink của tập đoàn SpaceX tại một số phái đoàn ngoại giao ở nước ngoài trong năm tài chính 2026.

Đây là nỗ lực chiến lược nhằm duy trì kết nối internet ổn định và liên tục trong các tình huống khẩn cấp như xung đột vũ trang hoặc thiên tai nghiêm trọng. Theo kế hoạch hệ thống mới sẽ đóng vai trò như một mạng lưới dự phòng quan trọng khi các đường truyền thông tin liên lạc tại địa phương bị vô hiệu hóa hoặc bị can thiệp bởi những biến động chính trị phức tạp.

Hiện nay các cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật Bản trên khắp thế giới đang sử dụng hệ thống điện thoại vệ tinh Inmarsat cho các cuộc gọi khẩn cấp. Tuy nhiên trước nhu cầu ngày càng cao về khả năng truy cập dữ liệu và quản lý hoạt động trực tuyến, việc nâng cấp lên công nghệ của SpaceX được coi là bước đi tất yếu.

Sau giai đoạn thí điểm Tokyo dự kiến sẽ triển khai dần hệ thống này từ năm tài chính 2027 đến các đại sứ quán và lãnh sự quán tại những khu vực có nguy cơ gián đoạn thông tin cao. Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm thẩm định kỹ thuật để đảm bảo thiết bị hoạt động tương thích với quy định tại nước sở tại.

Việc tích hợp Internet vệ tinh không chỉ phục vụ công tác điều hành của các nhân viên ngoại giao mà còn trực tiếp hỗ trợ công dân Nhật Bản đang sinh sống hoặc du lịch ở nước ngoài. Trong các kịch bản khủng hoảng, người dân có thể đến đại sứ quán để sử dụng kết nối Starlink nhằm liên lạc với người thân tại quê nhà hoặc thực hiện các thủ tục đặt vé máy bay sơ tán.

Thực tế cho thấy trong năm 2024 đã có gần 300 trường hợp gián đoạn Internet được ghi nhận tại hàng chục quốc gia do cả yếu tố thảm họa tự nhiên lẫn các quyết định hành chính có chủ đích.

Bất chấp những ưu điểm vượt trội về công nghệ, nội bộ chính phủ Nhật Bản vẫn tồn tại một số luồng ý kiến lo ngại về mức độ an toàn khi phụ thuộc quá lớn vào một doanh nghiệp tư nhân duy nhất do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo. Một bộ phận quan chức bày tỏ mong muốn được sử dụng các giải pháp công nghệ do chính Nhật Bản tự chủ phát triển trong tương lai để đảm bảo tính độc lập về chủ quyền dữ liệu.

Tuy nhiên trước bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại nhiều khu vực như Myanmar hay Ukraine, Starlink vẫn là giải pháp thực tế nhất hiện nay để vượt qua các rào cản kiểm duyệt và tấn công mạng. Những diễn biến thực tế tại Iran hay Nepal trong những năm qua là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của một đường truyền độc lập giúp duy trì dòng chảy thông tin xuyên biên giới ngay cả khi mạng lưới hạ tầng truyền thống bị sụp đổ hoàn toàn.

Theo Nikkei Asia