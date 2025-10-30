Tin nóng công nghệ 30/10: Singapore đề xuất đưa trung tâm dữ liệu lên không gian

1. Singapore đề xuất đưa trung tâm dữ liệu lên không gian

Các nhà nghiên cứu đề xuất đưa các trung tâm dữ liệu vào không gian. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học từ đại học công nghệ nanyang (NTU) singapore vừa kêu gọi đưa các trung tâm dữ liệu AI lên quỹ đạo thấp của trái đất (LEO) như một giải pháp điện toán bền vững. Đề xuất này nhằm giải quyết nhu cầu năng lượng khổng lồ và gánh nặng tài nguyên nước do sự bùng nổ của AI tạo sinh.

Theo nhóm nghiên cứu, các trung tâm dữ liệu trong không gian có thể hoạt động với lượng khí thải carbon bằng 0 (net-zero) nhờ hai lợi ích chính: sử dụng nguồn năng lượng mặt trời không giới hạn 24/7 và tận dụng hệ thống làm mát tự nhiên nhờ nhiệt độ cực lạnh trong môi trường LEO.

Giáo sư wen yonggang, trưởng nhóm nghiên cứu, khẳng định việc này hoàn toàn khả thi bằng các công nghệ phóng vệ tinh và xử lý hiện có. Mô hình này đặc biệt hữu ích cho các thành phố đảo như singapore, nơi chi phí đất đai cho trung tâm dữ liệu rất cao.

2. iPad Mini 8 có thể được nâng cấp lên màn hình OLED

iPad Mini 8 sẽ sớm có màn hình OLED. Ảnh: BGR.

Apple đang thử nghiệm tấm nền OLED cho nhiều sản phẩm tầm trung như iPad mini, iPad Air và MacBook Air nhằm thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị.

Mẫu iPad mini thế hệ mới này được đồn đoán sẽ có vỏ ngoài được thiết kế lại với khả năng chống nước, tương tự các mẫu iPhone gần đây, cùng hệ thống loa sử dụng công nghệ rung. Việc chuyển sang tấm nền OLED có thể khiến giá của iPad mini tăng thêm 100 USD so với mẫu hiện tại, do chi phí sản xuất OLED cao hơn LCD.

Trong khi đó, mẫu MacBook Air có thể phải đợi đến năm 2028 mới được nâng cấp lên màn hình OLED.

3. Meta dự báo chi tiêu lớn hơn cho AI vào năm 2026

Meta dự báo sẽ chi tiêu lớn hơn cho AI. Ảnh: Reuters.

Meta vừa ghi nhận khoản phí một lần gần 16 tỷ USD trong quý 3 liên quan đến đạo luật thuế lớn của tổng thống Donald Trump. Công ty cũng cho biết chi tiêu vốn của họ trong năm tới sẽ "lớn hơn đáng kể" so với năm 2025.

Cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 6% sau thông báo. Giám đốc tài chính Susan Li cho biết nhu cầu điện toán của Meta tiếp tục mở rộng đáng kể do công ty đầu tư mạnh mẽ vào AI, bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng và thuê dịch vụ đám mây bên ngoài.

Khoản phí trên đã làm giảm thu nhập ròng quý 3 xuống còn 2,71 tỷ USD. Meta hiện dự kiến chi tiêu vốn từ 70 tỷ đến 72 tỷ USD trong năm nay. Chi phí trả lương, thưởng cho nhân viên, đặc biệt là nhân tài AI, cũng là yếu tố đóng góp lớn vào sự gia tăng chi phí.

4. Toshiba hủy thỏa thuận hợp tác kỹ thuật với Trung Quốc

Công ty con bán dẫn điện của Toshiba sẽ tiếp tục lấy nguồn wafer từ SICC của Trung Quốc ngay cả sau khi chấm dứt thỏa thuận hợp tác kỹ thuật. Ảnh: Nikkei Asia.

Một công ty con của Toshiba đã rút khỏi thỏa thuận hợp tác kỹ thuật gần đây với nhà cung cấp wafer Trung Quốc là SICC, vì những lo ngại rõ ràng về an ninh kinh tế. Toshiba electronic devices & storage đã ký biên bản ghi nhớ này vào ngày 22 tháng 8, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác cải thiện chất lượng bán dẫn và đảm bảo nguồn cung wafer ổn định.

Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị chấm dứt vào tháng trước. Một nguồn tin thân cận cho biết "chip là vật liệu quan trọng đối với an ninh kinh tế và là một chủ đề nhạy cảm. Thỏa thuận đã sớm bị hủy bỏ vì quan điểm cho rằng bất kỳ hợp tác nào vượt quá việc mua sắm nên được tiếp cận thận trọng hơn".

Toshiba vẫn sẽ tiếp tục mua wafer từ SICC như trước. Tập đoàn này đang nhận tài trợ từ chính phủ Nhật Bản để đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn công suất, một thành phần quan trọng trong xe điện.

5. Honda dừng sản xuất ô tô tại Mexico do thiếu chip

Honda đã phải tạm dừng sản xuất ô tô tại nhà máy ở Mexico do thiếu hụt linh kiện bán dẫn. Đây là lần đầu tiên căng thẳng giữa Hà Lan và Trung Quốc liên quan đến nhà sản xuất chip Nexperia đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hãng xe Nhật Bản.

Nguyên nhân là do Nexperia, một công ty bán dẫn Hà Lan thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Trung Quốc, đang gặp trục trặc nguồn cung. Honda sử dụng các chip tiêu chuẩn của Nexperia trong một số bộ phận do đối tác cung cấp.

Nhà máy Celaya tại miền trung Mexico sản xuất mẫu HR-V, với công suất hàng năm khoảng 200.000 xe, chủ yếu phục vụ thị trường Mỹ. Sự gián đoạn này có thể ảnh hưởng đến doanh thu của Honda, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ quan trọng. Honda cũng đã bắt đầu điều chỉnh sản lượng tại Mỹ và Canada từ đầu tuần này.