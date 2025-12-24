Chỉ dưới 1 triệu: Smartwatch nào có thể nghe gọi, theo dõi sức khỏe?

Ở phân khúc dưới 1 triệu đồng, smartwatch "nghe gọi" đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện dụng: nhận cuộc gọi ngay trên cổ tay, theo dõi sức khỏe, luyện tập cơ bản và pin đủ dùng cho nhu cầu hằng ngày.

Hiện nay, đồng hồ thông minh đang ngày càng được người dùng Việt ưa chuộng nhờ sự tiện lợi: chỉ cần một thiết bị đeo tay nhỏ gọn là có thể xem thông báo, theo dõi vận động và nắm bắt các chỉ số sức khỏe cơ bản suốt ngày dài. Bên cạnh đó, tính năng nghe gọi cũng được quan tâm mạnh vì giúp người dùng rảnh tay khi di chuyển, tập luyện hoặc bận việc mà vẫn không bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng.

1. Redmi Watch 5 Active (650.000 đồng)

Redmi Watch 5 Active định vị rõ ràng là smartwatch "ngon - bổ - rẻ" ở phân khúc phổ thông. Đồng hồ dùng màn LCD vuông 2 inch, độ phân giải 320 × 385, mật độ điểm ảnh 250 PPI, tỷ lệ màn hình trên thân máy được hãng công bố hơn 70%. Kích thước thân 49,1 × 40,4 × 11,4 mm, nặng 30,6 g.

Redmi Watch 5 Active gần như là mẫu đồng hồ thông minh có tính năng nghe gọi rẻ nhất thị trường hiện nay. Ảnh: Outlook Business.

Điểm nhấn của Watch 5 Active là khả năng nghe gọi qua Bluetooth nhờ loa mic tích hợp, kèm khử ồn mic kép và thu âm định hướng 80 cm theo công bố của hãng để đàm thoại rõ hơn. Thiết bị có hơn 140 chế độ thể thao, theo dõi nhịp tim 24 giờ, SpO₂, mức độ căng thẳng, đồng thời đạt kháng nước 5 ATM.

Về pin, Redmi công bố dung lượng 470 mAh, thời lượng tối đa 18 ngày ở chế độ sử dụng thông thường và khoảng 12 ngày ở cường độ cao. Tại một số nhà bán lẻ, Redmi Watch 5 Active đang có giá 650.000 đồng. Ở thời điểm mới ra mắt, mẫu đồng hồ thông minh này có giá 890.000 đồng.

2. Zobo G1 (790.000 đồng)

Zobo là thương hiệu smartwatch phổ thông được nhiều người biết đến nhờ các mẫu đồng hồ có mức giá dễ tiếp cận, tập trung vào nhu cầu cơ bản như nghe gọi, theo dõi sức khỏe và luyện tập.

Zobo G1 vì vậy hướng đến nhóm người dùng thích một chiếc đồng hồ gọn gàng, dễ đeo hằng ngày nhưng vẫn đủ các tính năng cần thiết. Sản phẩm này dùng màn LCD 1,72 inch độ phân giải 360 × 360, khung hợp kim kẽm và dây silicone tạo cảm giác đeo thoải mái.

Vốn xuất thân là thương hiệu đồng hồ phổ thông, Zobo có lợi thế về các mẫu smartwatch giá rẻ và G1 là một trong số đó. Ảnh: Zobo.

Tính năng "ăn tiền" của Zobo G1 là nghe gọi trực tiếp trên đồng hồ nhờ loa và micro tích hợp khi kết nối Bluetooth, đồng thời có bộ công cụ sức khỏe như đo nhịp tim, SpO₂, theo dõi giấc ngủ và nhắc nhở vận động hoặc uống nước. Máy dùng Bluetooth 5.0 và quản lý qua ứng dụng FitCloudPro.

Hiện tại, Zobo G1 đang được các nhà bán lẻ điện tử phân phối với giá 790.000 đồng.

3. BeFit WatchFit (890.000 đồng)

BeFit WatchFit được nhiều người chọn vì thiết kế nhẹ, dễ phối đồ và đủ dùng cho cả nam lẫn nữ.

Sản phẩm có màn IPS 1,57 inch, độ phân giải 200 × 320, khối lượng khoảng 35,5 g, phù hợp đeo lâu mà không nặng tay.

Với thiết kế nhỏ gọn, BeFit WatchFit phù hợp với cả nam và nữ. Ảnh: Thế Giới Đồng Hồ.

Về trải nghiệm, WatchFit hỗ trợ nghe gọi qua Bluetooth (tích hợp loa và micro), kết nối ổn định với Bluetooth v5.2 và đồng bộ qua FitCloudPro. Ngoài ra, máy có các tính năng sức khỏe quen thuộc như nhịp tim, giấc ngủ, SpO₂ và nhiều chế độ luyện tập cơ bản.

BeFit WatchFit đang được bán với mức giá khoảng 890.000 đồng, thuộc nhóm smartwatch phổ thông dễ tiếp cận cho người dùng muốn một mẫu đồng hồ đủ tính năng cơ bản mà không cần chi quá nhiều.

4. Zobo Novabiz 3 (990.000 đồng)

Zobo Novabiz 3 phù hợp với người ưu tiên khả năng hiển thị và thích kiểu dáng mặt lớn để nhìn thông tin rõ ràng hơn. Mẫu đồng hồ này sở hữu màn hình AMOLED 1,78 inch, độ phân giải 448 × 368, kết hợp khung hợp kim nhôm và tùy chọn dây silicone hoặc nam châm.

So với G1, Zobo Novabiz 3 có ngoại hình thu hút hơn và đi kèm màn hình AMOLED. Ảnh: Zobo.

Bên cạnh lợi thế màn hình, Novabiz 3 còn phục vụ tốt nhu cầu dùng hằng ngày nhờ khả năng nghe gọi trực tiếp trên đồng hồ, đi kèm các tiện ích quen thuộc như điều khiển nhạc, chụp ảnh từ xa, dự báo thời tiết và tìm điện thoại. Ở mảng sức khỏe, thiết bị có các tính năng phổ biến như theo dõi nhịp tim, SpO₂, giấc ngủ và nhắc nhở ít vận động.

Về thời lượng sử dụng, đồng hồ dùng pin 250 mAh, thời gian dùng khoảng 3 đến 5 ngày tùy chế độ và mất khoảng 2 giờ để sạc đầy. Tại Việt Nam, Zobo Novabiz 3 đang được bán với mức giá khoảng 990.000 đồng.