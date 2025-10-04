Tin nóng công nghệ 4/10: Tàu vũ trụ vận chuyển hàng đến mọi nơi trên trái đất trong 1 giờ

Tàu vũ trụ Arc có thể vận chuyển hơn 200 kg hàng hóa đến hầu hết mọi nơi trên trái đất trong chưa đầy 1 giờ

1. Trung Quốc thử nghiệm trung tâm dữ liệu dưới nước, tiết kiệm 90% chi phí làm mát

Mô-đun đầu tiên của Trung tâm dữ liệu dưới biển Hải Nam. Ảnh: Interesting Engineering.

Một công ty Trung Quốc đang chuẩn bị thả một cụm máy chủ xuống biển tại Thượng Hải vào giữa tháng 10. Dự án này là trung tâm dữ liệu thương mại dưới nước đầu tiên trên thế giới, nhằm giải quyết chi phí năng lượng khổng lồ do nhu cầu Trí tuệ Nhân tạo (AI) ngày càng tăng.

Các trung tâm dữ liệu truyền thống cần hệ thống làm mát tiêu tốn nhiều điện năng. Ngược lại, dự án dưới nước này tận dụng dòng hải lưu tự nhiên để làm mát máy chủ. Highlander, đơn vị phát triển, cho biết phương pháp này có thể tiết kiệm khoảng 90% điện năng tiêu thụ cho việc làm mát.

Dự án Thượng Hải sẽ sử dụng hơn 95% năng lượng từ các nguồn tái tạo như trang trại gió ngoài khơi. Mặc dù đây là một nỗ lực lớn để cắt giảm khí thải carbon, các chuyên gia vẫn bày tỏ lo ngại về những rủi ro môi trường và kỹ thuật đối với hệ sinh thái biển.

2. Đèn đường thành trạm sạc xe điện

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các trạm sạc đèn đường tiết kiệm chi phí và thời gian hơn so với các trạm sạc EV truyền thống. Ảnh: Interesting Engineering.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Penn State (Mỹ) đã phát triển một khuôn khổ khả thi để biến những cây đèn đường thông thường thành các trạm sạc xe điện. Sáng kiến này nhằm giải quyết vấn đề lớn về thiếu điểm sạc cho những người sống trong căn hộ hoặc không có gara riêng.

Thử nghiệm tại Kansas City, Missouri, cho thấy việc nâng cấp 23 cột đèn đường không chỉ rẻ hơn mà còn thuận tiện hơn các trạm sạc truyền thống. Các cột đèn đường vốn đã có sẵn nguồn điện và thường thuộc sở hữu của thành phố, lý tưởng để phục vụ cư dân và khách vãng lai.

Khuôn khổ này, được hỗ trợ bởi Bộ Năng lượng Mỹ, giúp các thành phố khác dễ dàng nhân rộng hệ thống, cân nhắc cả yếu tố nhu cầu và tính công bằng. Dữ liệu cho thấy các trạm sạc đèn đường cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn và giúp giảm đáng kể lượng khí thải.

3. Phương tiện giao hàng không gian đầu tiên trên thế giới: Vận chuyển tới mọi nơi trên Trái Đất trong một giờ

Tàu vận chuyển vũ trụ Arc của Inversion trên quỹ đạo. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty vũ trụ Inversion vừa ra mắt tàu vũ trụ Arc, được thiết kế để cách mạng hóa ngành hậu cần bằng cách vận chuyển tới 500 pound (khoảng 227 kg) hàng hóa quan trọng đến hầu hết mọi nơi trên Trái Đất trong vòng chưa đầy một giờ.

Được mô tả là một nền tảng hậu cần mới, Arc cao khoảng 2,4 mét và được thiết kế để thả hàng nhanh chóng. Tàu vũ trụ sử dụng thân nâng để cơ động khi đi vào bầu khí quyển và hạ cánh bằng dù mà không cần đường băng. Mục tiêu là giữ Arc trên quỹ đạo tới 5 năm, sẵn sàng hạ cánh khi cần thiết, mang theo vật tư y tế hoặc máy bay không người lái.

Ngoài giao hàng, Arc còn là nền tảng thử nghiệm siêu thanh, có khả năng đạt tốc độ trên Mach 20. Điều này cho phép nó hỗ trợ các cơ quan quốc phòng Mỹ trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến một cách hiệu quả chi phí.

4. Úc triển khai robot AI để lắp đặt pin mặt trời

Robot LUMI là sản phẩm sáng tạo của công ty robot Luminous của Mỹ. Ảnh: Interesting Engineering.

Một nhà cung cấp năng lượng Úc đang thử nghiệm robot tự động tại trang trại điện mặt trời Goorambat East ở Victoria. Dự án 250 megawatt này sử dụng gần 500.000 tấm pin được lắp đặt nhanh chóng nhờ các robot hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Được phát triển bởi Luminous Robotics, đội robot LUMI S4 tự động nâng và đặt các tấm pin lên giá đỡ. Việc này giảm bớt công việc thủ công nặng nhọc, tăng cường an toàn và cho phép nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn.

Công ty ENGIE cho biết năng suất cao hơn dự kiến của hệ thống tự động này sẽ giúp giảm chi phí cho các dự án năng lượng tái tạo và rút ngắn thời gian xây dựng. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng mà còn thúc đẩy việc xây dựng nhiều trang trại điện mặt trời hơn trong tương lai.

5. Fujitsu và Nvidia bắt tay phát triển chip AI tiết kiệm năng lượng cho Nhật Bản

Tập đoàn công nghệ Nhật Bản Fujitsu và gã khổng lồ chip Mỹ Nvidia đã mở rộng hợp tác chiến lược để cùng phát triển chip Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiết kiệm năng lượng, dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2030.

Mục tiêu là xây dựng cơ sở hạ tầng AI "toàn diện" cho các lĩnh vực phát triển nhanh chóng của Nhật Bản, từ trung tâm dữ liệu đến robot. CEO Jensen Huang của Nvidia cho biết con chip mới sẽ kết nối bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia với bộ xử lý trung tâm (CPU) của Fujitsu, sử dụng công nghệ liên kết tốc độ cao để chúng hoạt động như một bộ xử lý duy nhất.

Sự hợp tác này xoay quanh dự án siêu máy tính thế hệ tiếp theo FugakuNEXT, nhằm mở rộng công nghệ tiết kiệm năng lượng của Fujitsu sang các ứng dụng AI thương mại. Đây cũng là nỗ lực để Nhật Bản tạo dựng chỗ đứng trong cuộc đua AI toàn cầu.

Theo Nikkei Asia, Interesting Engineering