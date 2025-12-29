10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025: Luật mới, công nghệ chiến lược và Công ước Hà Nội

Năm 2025 ghi dấu nhiều bước ngoặt của ngành công nghệ thông tin với việc ban hành luật nền tảng, xác định 11 nhóm công nghệ chiến lược và Việt Nam chủ trì Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Chiều 29/12, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025. Việc bình chọn dựa trên đánh giá khách quan, trung thực của gần 50 nhà báo đến từ hơn 40 cơ quan báo chí của Việt Nam.

1. Thông qua hàng loạt luật nền tảng cho KHCN, đổi mới sáng tạo, CĐS, báo chí và truyền thông

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt thể chế khi Quốc hội thông qua nhiều đạo luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển khoa học công nghệ và kinh tế số.

Nổi bật là Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, được xem là bước thể chế hóa quan trọng các đột phá của Nghị quyết 57-NQ/TW. Cùng với đó, Luật Báo chí (sửa đổi) làm rõ loại hình báo chí trong bối cảnh số, cơ chế quản lý, trách nhiệm pháp lý và việc ứng dụng AI trong hoạt động báo chí.



2. Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW

Sau Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP và Nghị quyết 71/NQ-CP để cụ thể hóa và cập nhật Chương trình hành động, thể hiện quyết tâm triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Cùng với đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết 193/2025/QH15 thí điểm các cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.



3. Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức hoạt động theo mô hình mới sau khi hợp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương.

Sau sắp xếp, Bộ Khoa học và Công nghệ có 25 đầu mối, gồm 22 tổ chức hành chính và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 10/12/2025, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi) trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng, tạo khung pháp lý thống nhất, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả thực thi.

Trước đó, ngày 26/6/2025, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ 1/1/2026, thiết lập khung pháp lý mới về thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền riêng tư của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế.

5. Công bố 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam

Ngày 12/6/2025, Thủ tướng ký Quyết định 1131/QĐ-TTg ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, gồm 11 nhóm công nghệ với 35 nhóm sản phẩm như AI, bán dẫn, blockchain, robot, 5G/6G, hàng không vũ trụ, y sinh thế hệ mới, an ninh mạng.

AI được xác định là công nghệ chiến lược, giữ vai trò nền tảng trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo đảm năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định 6 sản phẩm trọng điểm triển khai trong năm 2025, gồm LLM và trợ lý ảo tiếng Việt, AI camera xử lý tại biên, robot di động tự hành, thiết bị mạng 5G, hạ tầng blockchain và ứng dụng tài sản mã hóa, UAV. Đồng thời, Bộ xây dựng Đề án quốc gia phát triển công nghệ chiến lược đến năm 2030.

6. Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Ngày 25–26/10/2025, Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), với 72 quốc gia tham gia ký kết. Sự kiện khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong định hình quản trị không gian mạng và hợp tác quốc tế.

Công ước Hà Nội gửi đi ba thông điệp cốt lõi: khẳng định cam kết bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế; đề cao tinh thần hợp tác, chia sẻ và nâng cao năng lực chung; nhấn mạnh mục tiêu tối thượng là vì người dân, để công nghệ phục vụ phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

7. Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Ngày 9/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, lần đầu thiết lập khung pháp lý cho giao dịch tài sản số tại Việt Nam. Nghị quyết tạo cơ sở bảo vệ nhà đầu tư, quản lý dòng tiền và thuế, minh bạch hóa thị trường và thúc đẩy kinh tế số.

Theo Chainalysis, trong giai đoạn 7/2024–6/2025, tổng khối lượng giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam vượt 200 tỷ USD, với khoảng 17–20 triệu tài khoản tham gia.

8. Siết chặt xử lý KOL, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên môi trường số

Năm 2025 được xem là năm “thanh lọc” hoạt động quảng cáo trực tuyến khi cơ quan chức năng xử lý hàng loạt KOL, KOC và người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bán hàng kém chất lượng trên mạng xã hội và livestream.

Nhiều vụ việc bị xử phạt, thậm chí khởi tố, góp phần lập lại trật tự trong thương mại điện tử.

9. Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) bị tấn công mạng

Ngày 11/9/2025, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thông báo sự cố lộ dữ liệu cá nhân tại CIC.

Cơ quan chức năng đã khẩn trương điều tra, ứng phó và khẳng định hệ thống của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập, không ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng.

10. Việt Nam khởi động phát triển kinh tế tầm thấp

Năm 2025, UAV được xếp vào nhóm công nghệ hàng không vũ trụ chiến lược. Kinh tế tầm thấp của Việt Nam được dự báo có thể đạt quy mô 10 tỷ USD và tạo khoảng 1 triệu việc làm vào năm 2035.

Nhiều doanh nghiệp như CT Group, Viettel, FPT, Phenikaa-X tiên phong phát triển UAV và ứng dụng liên quan. Đáng chú ý, CT Group ký hợp đồng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc, trong khi FPT khởi xướng thành lập Liên minh Kinh tế Tầm thấp Việt Nam (LAEP), mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy hệ sinh thái UAV phát triển bài bản, an toàn và bền vững.