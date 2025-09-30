Tin nóng công nghệ 30/9: Phụ huynh có thể kiểm soát việc con sử dụng ChatGPT

Phụ huynh có thể giảm thiểu việc con tiếp xúc với nội dung nhạy cảm, thiết lập giờ yên tĩnh để chặn truy cập nhưng không được phép truy cập vào bản ghi trò chuyện.

1. Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu, công ty con của các hãng Trung Quốc sẽ bị đưa vào danh sách đen

Mỹ vừa công bố quy định mới nhằm đóng lại lỗ hổng cho phép các công ty Trung Quốc và toàn cầu lách các lệnh hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip. Theo quy định của Bộ Thương mại, mọi công ty con do một công ty đã nằm trong Danh sách Thực thể (Entity List) sở hữu từ 50% trở lên sẽ tự động bị đưa vào danh sách đen.

Động thái này mở rộng đáng kể số lượng công ty cần giấy phép để tiếp nhận hàng hóa và công nghệ Mỹ, có khả năng làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc đã chỉ trích gay gắt, cho rằng quy định này xâm phạm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Các chuyên gia nhận định gã khổng lồ Huawei, Hikvision và DJI là những công ty có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo phân tích, quy định mới này có thể đưa hàng nghìn công ty con tại gần 100 quốc gia vào "tầm ngắm kiểm soát xuất khẩu" của Mỹ.

2. YouTube chấp nhận bồi thường 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện của ông Donald Trump

Khung cảnh bạo loạn tại điện Capitol ở Washington vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ảnh: Nikkei Asia.

YouTube, thuộc sở hữu của Alphabet, đã đồng ý trả 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ trình. Vụ kiện liên quan đến việc YouTube đình chỉ tài khoản của ông sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào tháng 1 năm 2021.

Khoản dàn xếp này được công bố hôm thứ Hai, sau khi các công ty khác như Meta (chủ sở hữu Facebook) và X (trước đây là Twitter) cũng đạt thỏa thuận bồi thường cho các vụ kiện tương tự của ông Trump.

Theo thỏa thuận, 22 triệu USD sẽ được trả thay mặt ông Trump cho Trust for the National Mall, một tổ chức phi lợi nhuận dành cho việc xây dựng một phòng khiêu vũ trị giá 200 triệu USD tại Nhà Trắng. Phần còn lại của khoản tiền sẽ được chuyển cho các nguyên đơn khác trong vụ kiện, bao gồm American Conservative Union.

3. Phụ huynh có thể kiểm soát việc con sử dụng ChatGPT

OpenAI ra mắt tính năng kiểm soát của phụ huynh cho ChatGPT. Ảnh: Reuters.

OpenAI đang triển khai tính năng kiểm soát của phụ huynh (Parental Controls) cho ChatGPT trên web và di động, động thái diễn ra sau vụ kiện liên quan đến việc chatbot này bị cáo buộc hướng dẫn một thiếu niên các phương pháp tự gây hại dẫn đến cái chết.

Công ty cho biết các biện pháp mới sẽ cho phép phụ huynh và thanh thiếu niên liên kết tài khoản để bảo vệ tốt hơn. Phụ huynh có thể giảm thiểu việc con tiếp xúc với nội dung nhạy cảm, kiểm soát việc ChatGPT ghi nhớ lịch sử trò chuyện, và quyết định liệu dữ liệu đàm thoại có được dùng để đào tạo mô hình AI của OpenAI hay không.

Ngoài ra, phụ huynh có thể thiết lập giờ yên tĩnh để chặn truy cập và tắt các chức năng giọng nói, tạo hình ảnh. Tuy nhiên, OpenAI lưu ý rằng phụ huynh sẽ không được phép truy cập vào bản ghi trò chuyện của con em mình, nhằm cân bằng giữa an toàn và quyền riêng tư.

4. Anthropic ra mắt Claude 4.5: Mô hình AI mới tập trung mạnh vào lập trình và doanh nghiệp

Anthoropic ra mắt mô hình AI mới. Ảnh: Reuters.

Anthropic, công ty khởi nghiệp AI được Alphabet và Amazon hậu thuẫn, đã công bố mô hình nền tảng mới Claude 4.5. Phiên bản này được thiết kế để tăng cường khả năng hoạt động như một tác nhân AI có thể hoàn thành các công việc nhiều bước.

Theo Giám đốc Sản phẩm Mike Krieger, mô hình Sonnet 4.5 mới nhất có thể mã hóa các đoạn mã dài hơn không bị gián đoạn và đã được một khách hàng sử dụng để tự động viết mã chatbot AI chỉ trong 30 giờ, rút ngắn đáng kể so với mẫu trước.

Claude 4.5 cũng mạnh hơn về lý luận khoa học và tài chính, đạt 60% trong bài kiểm tra độ khéo léo của hệ điều hành. Với các cải tiến này, Anthropic đang nhắm đến người dùng quyền lực và khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào hiệu suất bền vững thay vì xu hướng tiêu dùng lan truyền. Microsoft cũng đã thông báo sẽ tích hợp các mô hình của Anthropic vào Microsoft 365 Copilot.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering