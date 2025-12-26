Apple chuẩn bị tung ra bản cập nhật iOS 26.3 với nhiều cải tiến về kết nối

iOS 26.3 được xem là một bước đệm quan trọng trước khi Apple tung ra bản cập nhật lớn iOS 26.4 vào mùa xuân năm 2026 với trợ lý ảo Siri hoàn toàn mới.

Sau khi phát hành phiên bản iOS 26.2 vào đầu tháng 12, Apple hiện đang bắt đầu những bước thử nghiệm đầu tiên cho hệ điều hành iOS 26.3. Mặc dù phiên bản thử nghiệm beta đã sẵn sàng, nhưng các chuyên gia khuyến cáo bạn nên cân nhắc kỹ trước khi cài đặt vào thời điểm này.

Lý do là đội ngũ phát triển của Apple đang trong kỳ nghỉ lễ cuối năm, dẫn đến việc thiếu hụt nhân sự để tiếp nhận các báo cáo lỗi hoặc tung ra những bản vá khẩn cấp kịp thời nếu hệ thống gặp sự cố nghiêm trọng.

iOS 26.3 được xem là một bước đệm quan trọng trước khi Apple tung ra bản cập nhật lớn iOS 26.4 vào mùa xuân năm 2026 với trợ lý ảo Siri hoàn toàn mới. Tuy không mang lại những thay đổi thị giác đột phá, iOS 26.3 lại tập trung vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua sự hợp tác giữa Apple và Google.

Điểm sáng lớn nhất của bản cập nhật này là quy trình chuyển đổi dữ liệu giữa hệ sinh thái iPhone và Android trở nên liền mạch hơn bao giờ hết. Người dùng giờ đây có thể dễ dàng di chuyển ứng dụng, thư điện tử và hình ảnh qua lại giữa hai nền tảng mà không gặp nhiều rào cản kỹ thuật như trước.

Riêng tại thị trường Châu Âu, người dùng sẽ nhận được những đặc quyền mới do ảnh hưởng từ đạo luật thị trường kỹ thuật số. Cụ thể Apple sẽ nâng cấp hệ thống thông báo cho phép các loại đồng hồ thông minh từ bên thứ ba như Garmin Fenix 8 hiển thị cảnh báo trên iPhone một cách đầy đủ hơn. Bên cạnh đó các thành phần NFC và chip Wi-Fi cũng được tối ưu hóa cho người dùng Châu Âu để phục vụ việc chia sẻ dữ liệu nhanh chóng hơn.

Theo truyền thống phát hành của Apple, các bản cập nhật có mã số đuôi chấm ba thường xuất hiện vào khoảng cuối tháng một hoặc đầu tháng hai hằng năm. Nhìn lại lịch sử chúng ta thấy iOS 17.3 ra mắt vào cuối tháng 1/2024 và iOS 18.3 cũng xuất hiện vào những ngày cuối cùng của tháng 1/2025.

Nếu quá trình thử nghiệm không phát hiện ra các lỗi nghiêm trọng, iOS 26.3 dự kiến sẽ chính thức đến tay người dùng toàn cầu vào khoảng thời gian tương tự.

Ngoài các tính năng kỹ thuật, Apple cũng dự kiến bổ sung bộ hình nền Black Unity mới để chào mừng tháng lịch sử người da màu (Black History Month). Đây sẽ là bản cập nhật ổn định cuối cùng trước khi Apple dồn toàn lực cho cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo trên phiên bản kế tiếp.

Theo BGR