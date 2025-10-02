Tin nóng công nghệ 2/10: Trung Quốc ra mắt máy ly tâm lớn nhất thế giới

Trung Quốc công bố máy ly tâm lớn nhất thế giới; các nhà khoa học sử dụng ánh sáng để làm sạch nước thải công nghiệp;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Trung Quốc công bố máy ly tâm lớn nhất thế giới, tạo gia tốc gấp 300 lần trọng lực Trái Đất

Máy ly tâm lớn nhất thế giới CHIEF1300. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc vừa công bố máy ly tâm CHIEF1300, được cho là lớn nhất thế giới về công suất. Thiết bị này có khả năng tạo ra gia tốc gấp 300 lần trọng lực Trái Đất (300G) cho tải trọng lớn, là một phần của Cơ sở Thí nghiệm Siêu Trọng lực (CHIEF).

Mục đích chính của CHIEF là mô phỏng điều kiện siêu trọng lực, giúp các nhà khoa học "nén" thời gian và tỷ lệ. Ví dụ, một mô hình nhỏ có thể mô phỏng một cấu trúc khổng lồ ngoài đời thực, hoặc mô phỏng một quá trình kéo dài 100 năm chỉ trong vài ngày.

Công nghệ này sẽ thúc đẩy các nghiên cứu quan trọng về khai thác tài nguyên lòng đất và đại dương sâu, dự báo thảm họa địa chất, và phát triển vật liệu tiên tiến cho ngành hàng không vũ trụ. Các nhà nghiên cứu cam kết mở cửa cơ sở này cho sự hợp tác toàn cầu.

2. Sử dụng ánh sáng để làm sạch nước thải công nghiệp

Các nhà khoa học Đức đang phát triển một giải pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để làm sạch nước khỏi các chất ô nhiễm nguy hiểm như thuốc men, vi nhựa và hóa chất độc hại (PFAS).

Giải pháp là một loại gốm xốp đặc biệt, trông giống như một miếng bọt biển công nghệ cao nhỏ gọn. Miếng gốm này được phủ một lớp vật liệu đặc biệt. Khi nước thải chảy qua và tiếp xúc với tia UV, lớp phủ sẽ tạo ra các hạt cực mạnh có khả năng phá hủy hoàn toàn các chất ô nhiễm.

Vì gốm có cấu trúc xốp rỗng tới 90%, nó cho phép ánh sáng và chất thải tiếp xúc tối đa, giúp quá trình làm sạch diễn ra nhanh chóng và triệt để. Công nghệ này đang được thử nghiệm ngay tại các nhà máy dược phẩm, dệt may để xử lý nước thải tại chỗ, ngăn chặn hóa chất độc hại chảy ra môi trường.

3. Cổ phiếu AI Trung Quốc bùng nổ, chiếm nửa Top 20 toàn cầu quý 3

Công ty chip AI Trung Quốc Cambricon Technologies đã chứng kiến ​​mức định giá tăng hơn gấp đôi trong quý 3. Ảnh: Nikkei Asia.

Các công ty công nghệ Trung Quốc liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã đạt hiệu suất vượt trội trên toàn cầu trong quý III, chiếm một nửa trong số 20 cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất thế giới.

Theo xếp hạng của Nikkei, các công ty sản xuất cơ sở hạ tầng AI như Foxconn Industrial Internet, Eoptolink Technology và Zhongji Innolight đều có vốn hóa thị trường tăng gần gấp ba lần. Thậm chí, nhà sản xuất chip AI Cambricon Technologies, đối thủ của Nvidia tại Trung Quốc, đã tăng 124%.

Sự bùng nổ này diễn ra khi Chỉ số của các cổ phiếu AI tại Trung Quốc đã tăng gần 70%, vượt xa Nasdaq của Mỹ. Sự lạc quan được thúc đẩy bởi chính sách tự chủ AI của Bắc Kinh, nhằm đối phó với các lệnh hạn chế xuất khẩu chip từ Washington, buộc các nhà đầu tư nước ngoài phải tập trung nghiên cứu hệ sinh thái AI đang nổi lên của Trung Quốc.

4. Hàn Quốc tham gia dự án AI 500 tỷ USD

Năm nay, OpenAI đã thành lập văn phòng đầu tiên tại Seoul khi nhu cầu về dịch vụ ChatGPT của công ty tại Hàn Quốc tăng vọt. Ảnh: Nikkei Asia.

Samsung Electronics và SK Hynix đã ký thỏa thuận quan trọng, đồng ý cung cấp chip nhớ cho các trung tâm dữ liệu của OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa CEO Sam Altman và Tổng thống Hàn Quốc cùng lãnh đạo hai tập đoàn.

Việc hợp tác này nhằm đáp ứng nhu cầu khổng lồ của dự án Stargate trị giá 500 tỷ đô la do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Hàn Quốc sẵn sàng tham gia tài trợ cho dự án lớn nhất thế giới này.

Hai công ty Hàn Quốc, vốn nắm giữ phần lớn thị trường chip nhớ HBM (loại chip xếp chồng quan trọng cho AI), đang lên kế hoạch lập liên doanh với OpenAI để xây dựng hai trung tâm dữ liệu tại Hàn Quốc. Quan hệ đối tác này giúp Hàn Quốc có chỗ đứng sớm trong cuộc đua xây dựng cơ sở hạ tầng AI toàn cầu.

5. Trung Quốc hạn chế sử dụng thiết bị viễn thông từ châu Âu

Nokia và Ericsson bị Trung Quốc siết chặt kiểm soát. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc đang hạn chế sử dụng thiết bị viễn thông từ các nhà cung cấp châu Âu là Nokia (Phần Lan) và Ericsson (Thụy Điển) trong các mạng lưới của mình.

Theo báo cáo của Financial Times, các hợp đồng của hai công ty này hiện phải trải qua một quy trình đánh giá an ninh quốc gia bí mật, được gọi là "đánh giá hộp đen", do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) thực hiện. Đáng chú ý, các công ty không được thông báo về tiêu chí hoặc cách thiết bị của họ bị đánh giá.

Quy định mới này cũng yêu cầu các nhà thầu cung cấp tài liệu chi tiết về mọi linh kiện và tỷ lệ nội địa hóa trong hệ thống của họ. Động thái này được xem là một rào cản kỹ thuật mới, gây khó khăn đáng kể cho các nhà cung cấp nước ngoài tại thị trường Trung Quốc. Cả Nokia và Ericsson đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

