LandSpace với tham vọng trở thành SpaceX của Trung Quốc

Công ty khởi nghiệp tên lửa LandSpace của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ toàn cầu khi không hề che giấu việc lấy cảm hứng từ SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Đầu tháng này, doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh đã ghi dấu ấn khi trở thành đơn vị tư nhân đầu tiên của Trung Quốc tiến hành thử nghiệm tên lửa có thể tái sử dụng. Sự bứt phá này vô cùng quan trọng khi LandSpace chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết cổ phiếu nhằm huy động vốn cho các dự án đầy tham vọng trong tương lai.

Mặc dù cuộc thử nghiệm tên lửa Zhuque-3 vừa qua đã không thành công như mong đợi, nhưng quyết tâm trở thành thế lực thứ hai sau SpaceX trong lĩnh vực tên lửa tái sử dụng đang thổi một luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc. Trước đây, lĩnh vực này vốn bị chi phối hoàn toàn bởi các tập đoàn nhà nước vốn có phong cách làm việc thận trọng và ít chấp nhận rủi ro.

Nhà thiết kế chính của Zhuque-3, ông Dai Zheng, chia sẻ rằng việc ông rời khỏi học viện công nghệ tên lửa nhà nước để gia nhập LandSpace xuất phát từ mong muốn tạo ra một đơn vị tương đương SpaceX tại quê nhà. Ông đánh giá cao khả năng đẩy sản phẩm đến giới hạn thất bại để nhanh chóng cải tiến của công ty Mỹ và coi đó là bài học quý giá.

Việc LandSpace tập trung phát triển các phương tiện phóng chi phí thấp tương tự dòng Falcon 9 sẽ đóng vai trò then chốt trong kế hoạch xây dựng mạng lưới hàng vạn vệ tinh của Bắc Kinh trong những thập kỷ tới. Các kỹ sư tại LandSpace thừa nhận rằng họ đã nghiên cứu rất kỹ cấu hình thành công của Falcon 9 để áp dụng vào Zhuque-3. Họ coi việc được gọi là phiên bản Trung Quốc của dòng tên lửa nổi tiếng này là một lời khen ngợi cao quý, đồng thời nhấn mạnh đây là sự học hỏi có chọn lọc về tính hợp lý trong kỹ thuật chứ không đơn thuần là sao chép.

Văn hóa khởi nghiệp năng động đã tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá cho ngành không gian Trung Quốc. Khác với sự kín đáo thường thấy của các chương trình nhà nước trước đây, LandSpace đã cởi mở hơn trong việc công khai các vụ phóng thất bại và thậm chí lần đầu tiên cho phép truyền thông nước ngoài tham quan nhà máy sản xuất động cơ cốt lõi của mình.

Chính phủ Trung Quốc hiện cũng đang nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu tiếp cận thị trường vốn thông qua các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Điều này nhằm tạo ra tiềm lực tài chính đủ mạnh giúp các công ty tư nhân có thể chịu đựng được những khoản lỗ khổng lồ trong quá trình thử nghiệm và phát triển công nghệ mới.

Ngay cả Elon Musk cũng đã bắt đầu chú ý đến đối thủ đến từ châu Á này. Ông nhận định tên lửa của LandSpace đã kế thừa các đặc tính ưu việt của tàu vũ trụ Starship như sử dụng vỏ thép không gỉ và nhiên liệu methalox để áp dụng vào kiến trúc của Falcon 9. Những cải tiến này có khả năng giúp Zhuque-3 vượt trội hơn so với Falcon 9 trong tương lai, dù ông vẫn khẳng định Starship đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Khả năng thu hồi và tái sử dụng tầng đẩy đầu tiên chính là chìa khóa để giảm thiểu chi phí phóng tên lửa vốn cực kỳ đắt đỏ.

Dù động cơ đẩy của Zhuque-3 đã gặp sự cố không thể kích hoạt ở độ cao 3 km dẫn đến vụ rơi tự do trong lần thử nghiệm gần nhất, đội ngũ LandSpace vẫn đang tích cực chuẩn bị cho lần phóng tiếp theo. Họ có thể tìm thấy sự khích lệ từ chính lịch sử của SpaceX, khi công ty này cũng từng nếm trải nhiều thất bại đau đớn trước khi thực hiện thành công lần hạ cánh lịch sử vào năm 2015. Cuộc đua chinh phục không gian giữa các tập đoàn tư nhân giờ đây không còn là sân chơi riêng của người Mỹ mà đã thực sự trở thành một cuộc đối đầu đầy kịch tính mang tầm quốc tế.

Theo Reuters