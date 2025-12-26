Tin nóng công nghệ 26/12: Google sắp cho người dùng đổi tên địa chỉ Gmail mà không mất dữ liệu

VietTimes - Google sắp cho phép người dùng đổi tên địa chỉ Gmail mà không mất dữ liệu; Nga công bố kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Bước đột phá mới trong công nghệ pin từ các phân tử fullerene

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu nhiều vật liệu thay thế khác nhau để thay thế than chì. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tohoku vừa tìm ra phương pháp cấu hình phân tử fullerene thành khung bền vững cho công nghệ pin thế hệ mới. Bằng cách sử dụng nguyên tử magie để tạo ra các cầu nối hóa trị, nhóm đã chế tạo thành công vật liệu Mg4C60 nhằm thay thế các cực dương than chì truyền thống.

Khám phá này giải quyết triệt để tình trạng cấu trúc phân tử bị tan rã trong chất điện phân, một rào cản lớn khiến vật liệu carbon trước đây khó ứng dụng thực tế. Khung polime lớp mới không chỉ duy trì tính toàn vẹn về cấu trúc mà còn ngăn chặn hiện tượng mạ lithium gây đoản mạch và cháy nổ. Với khả năng hỗ trợ sạc nhanh cùng mật độ năng lượng vượt trội, Mg4C60 hứa hẹn sẽ kéo dài tuổi thọ cho pin xe điện và các thiết bị điện tử tiêu dùng. Đây được coi là bước ngoặt kỹ thuật quan trọng mở đường cho việc thương mại hóa các loại pin sạc hiệu suất cao trong tương lai gần.

2. Nga công bố kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng

Nga có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng trong thập kỷ tới. Ảnh: Interesting Engineering.

Cơ quan vũ trụ liên bang Roscosmos vừa công bố tham vọng xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên mặt trăng trong thập kỷ tới. Dự án này nhằm cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho các cơ sở hạ tầng bề mặt và trạm nghiên cứu chung giữa Nga và Trung Quốc.

Do đêm trên mặt trăng kéo dài hai tuần khiến năng lượng mặt trời bị hạn chế, điện hạt nhân trở thành giải pháp tối ưu giúp duy trì hoạt động cho robot và các thiết bị khoa học.

Roscosmos đã ký kết hợp tác với tập đoàn hạt nhân quốc gia Rosatom để hiện thực hóa mục tiêu đầy táo bạo này vào năm 2036. Đây được coi là bước ngoặt chiến lược giúp Nga chuyển đổi từ các nhiệm vụ đơn lẻ sang chương trình thám hiểm dài hạn. Ngoài việc khẳng định vị thế quốc gia, dự án còn mở đường cho các hoạt động khai thác tài nguyên quý hiếm và hỗ trợ những sứ mệnh tiến xa hơn vào không gian.

3. Triều Tiên hé lộ bước tiến mới trong chương trình tàu ngầm hạt nhân

Ông Kim Jong Un đã thị sát tàu ngầm hạt nhân của nước này. Ảnh: Interesting Engineering.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa công bố những hình ảnh mới nhất cho thấy bước tiến đáng kể trong dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trong chuyến thăm xưởng đóng tàu, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp kiểm tra thân con tàu lớp 8.700 tấn đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, con tàu này được thiết kế để mang theo vũ khí hạt nhân chiến lược nhằm tăng cường khả năng răn đe. Các chuyên gia quốc tế nhận định việc lộ diện toàn bộ phần thân tàu cho thấy hệ thống nội vi có thể đã được lắp đặt xong và sẵn sàng hạ thủy trong vài tháng tới. Sự xuất hiện của loại vũ khí khó phát hiện này đang làm thay đổi sâu sắc cục diện an ninh và gây lo ngại lớn cho các nhà hoạch định chiến lược trong khu vực.

4. Google sắp cho phép người dùng đổi tên địa chỉ Gmail mà không mất dữ liệu

Google sắp cho phép người dùng đổi tên địa chỉ Gmail. Ảnh: BGR.

Google đang chuẩn bị ra mắt tính năng cho phép người dùng thay đổi tên địa chỉ Gmail mà không cần tạo tài khoản mới. Đây là tin vui cho những ai muốn thay thế các tên email thiếu chuyên nghiệp từ thời trẻ bằng những tên gọi chuyên nghiệp hơn. Theo các tài liệu rò rỉ, người dùng có thể tạo tối đa ba địa chỉ @gmail.com mới liên kết trực tiếp vào tài khoản hiện có.

Điểm đặc biệt là toàn bộ dữ liệu từ hình ảnh đến tin nhắn đều được giữ nguyên và không cần thực hiện thao tác chuyển đổi phức tạp. Các email gửi đến địa chỉ cũ vẫn sẽ được chuyển về hộp thư chung, giúp người dùng duy trì kết nối với các dịch vụ đã đăng ký trước đó. Google dự kiến cho phép thay đổi địa chỉ một lần mỗi mười hai tháng để đảm bảo tính ổn định. Hiện tại lộ trình triển khai tính năng này trên toàn cầu vẫn đang được cập nhật.

5. Agibot ra mắt dịch vụ cho thuê robot hình người quy mô lớn tại Trung Quốc

Khách hàng có thể thuê robot hình người A2 Ultra của Agibot, có khả năng nhảy múa và chơi nhạc cụ, cho các đám cưới và sự kiện doanh nghiệp. Ảnh: Nikkei Asia.

Hãng công nghệ Agibot vừa chính thức vận hành nền tảng Qingtian Rent cho phép khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thuê robot nhân hình hoặc robot bốn chân. Với hơn 1.000 đơn vị sẵn có, công ty đặt mục tiêu thu hút 400.000 người dùng tại 50 thành phố lớn của Trung Quốc trong năm tới.

Khách hàng có thể thuê mẫu robot cao cấp A2 Ultra với giá ưu đãi khoảng 4.899 nhân dân tệ (685 USD) mỗi ngày để biểu diễn âm nhạc hoặc khiêu vũ. Đặc biệt Agibot còn cung cấp các gói dịch vụ độc đáo như sử dụng cặp robot nhân hình làm phù dâu phù rể trong đám cưới hoặc đội ngũ robot tiếp tân cho các sự kiện thương mại.

Được sự hậu thuẫn từ các tập đoàn lớn như Tencent và BYD, Agibot kỳ vọng mô hình kinh doanh dịch vụ này sẽ giúp robot phổ biến hơn trong đời sống hàng ngày. Công ty dự kiến sẽ mở rộng quy mô lên 200 thành phố và hợp tác với nhiều nhà phát triển khác vào năm 2026.

Theo Nikkei Asia, BGR, Interesting Engineering