Tin nóng công nghệ 1/10: Trung Quốc ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu

Trung Quốc ra mắt nguyên mẫu hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu; Apple, Google, Meta phải đối mặt với các vụ kiện về ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Trung Quốc ra mắt nguyên mẫu hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu

Radar phát hiện tên lửa tại Trung Quốc. Ảnh

Trung Quốc được cho là đã tiết lộ một nguyên mẫu hoạt động của hệ thống phòng thủ toàn cầu có khả năng giám sát tên lửa phóng từ mọi nơi trên thế giới. Hệ thống này, gọi là "nền tảng dữ liệu lớn phát hiện cảnh báo sớm", được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) thử nghiệm và triển khai.

Theo các nhà phát triển tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Điện tử Nam Kinh, hệ thống có thể theo dõi tới 1.000 tên lửa cùng lúc bằng cách tích hợp dữ liệu từ vệ tinh, radar và cảm biến trên mọi miền. Điểm đột phá là khả năng kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn phân mảnh khác nhau.

Trong khi đó, dự án Golden Dome tương tự của Mỹ vẫn đang gặp khó khăn và chưa có kiến trúc kỹ thuật rõ ràng. Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc đã vượt qua một cột mốc quan trọng, có khả năng trở thành quốc gia đầu tiên xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa bao phủ toàn hành tinh.

2. "Đọc suy nghĩ" ở chuột thông qua các chuyển động trên khuôn mặt

Một nghiên cứu đột phá tại Quỹ Champalimaud phát hiện ra rằng những cử động trên khuôn mặt của chuột có thể tiết lộ chiến lược tư duy của chúng. Được biết, hiện tại các nhà khoa học vẫn cần phải ghi lại hoạt động thần kinh để nghiên cứu về phương pháp tư duy của các con vật.

Các nhà khoa học đã huấn luyện chuột giải một câu đố và sử dụng máy học để phân tích đồng thời video khuôn mặt và hoạt động não. Kết quả gây sốc: các dấu hiệu trên khuôn mặt cung cấp lượng thông tin về "những gì con chuột đang nghĩ" tương đương với việc ghi lại hoạt động của hàng chục neuron.

Theo các tác giả, phát hiện này mở ra một phương pháp phi xâm lấn để nghiên cứu chức năng não, giúp hiểu rõ hơn về bệnh tật. Tuy nhiên, điều này này cũng làm dấy lên những lo ngại mới về nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư tinh thần của con người.

3. Pin kẽm nước có khả năng thay thế pin lithium-ion

Pin kẽm nước đạt đột phá. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Adelaide do Giáo sư Zaiping Guo dẫn đầu, đã phát triển một chất điện phân kép (DDSE) để nâng cấp pin kẽm nước (AZBs). AZBs được coi là giải pháp an toàn, bền vững và không cháy.

Để giải quyết vấn đề ổn định và phạm vi nhiệt độ hạn hẹp, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hai loại muối kẽm: kẽm peclorat giúp kiểm soát ion và tăng khả năng chịu lạnh, trong khi kẽm sulfat tạo lớp bảo vệ anode kẽm.

Trong thử nghiệm, pin giữ lại 93% dung lượng sau 900 chu kỳ sạc-xả, hoạt động hiệu quả trong phạm vi nhiệt độ cực rộng, từ −40C đến +40C. Phát hiện này mở ra tiềm năng ứng dụng AZBs trong lưới điện thông minh và xe điện, cạnh tranh với pin lithium-ion.

4. Apple, Google, Meta phải đối mặt với các vụ kiện về ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp

Các gã khổng lồ công nghệ Mỹ phải đối mặt với các vụ kiện về ứng dụng cờ bạc. Ảnh: Reuters.

Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ yêu cầu của Apple, Google và Meta Platforms về việc bác bỏ các vụ kiện tập thể cáo buộc họ quảng bá cờ bạc bất hợp pháp bằng cách lưu trữ và thu hoa hồng từ các ứng dụng sòng bạc gây nghiện.

Thẩm phán liên bang Edward Davila nhận định rằng các công ty không được miễn trừ trách nhiệm theo Mục 230 của Đạo luật về sự đứng đắn trong truyền thông. Ông cho rằng các công ty này không chỉ là "nhà xuất bản" mà còn xử lý thanh toán.

Hàng chục nguyên đơn cáo buộc các công ty này đã lợi dụng người dùng và thu về ước tính hơn 2 tỷ USD tiền hoa hồng 30% từ nền tảng. Hàng loạt đơn kiện đòi bồi thường cũng được gửi lên do các ứng dụng này dẫn tới tình trạng trầm cảm và ý định tự tử của người dùng.

5. LG triển khai dịch vụ AI doanh nghiệp Exaone

Tập đoàn LG đã thành công trong việc giành được sự tin tưởng của Sở giao dịch chứng khoán London cho dịch vụ AI mới của mình. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn LG vừa ra mắt dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) cho các doanh nghiệp, sử dụng mô hình nền tảng Exaone được phát triển nội bộ từ năm 2021. Động thái này là phản ứng chiến lược trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc, vốn đang rót tiền đầu tư gấp ba đến bốn lần vào công nghệ.

Chủ tịch Koo Kwang-mo và các giám đốc điều hành cấp cao đã đồng ý rằng AI là chiến lược tăng trưởng "then chốt" của tập đoàn.

LG đang quảng cáo Exaone với hiệu suất cao và mức giá cạnh tranh, chỉ bằng 10% so với các dịch vụ thông thường. Công ty đã giành được hợp tác lớn với Tập đoàn Sàn giao dịch Chứng khoán London (LSEG) để tự động phân tích thị trường tài chính châu Âu. LG cam kết đầu tư khoảng 100 nghìn tỷ won (71 tỷ USD) vào R&D AI đến năm 2028, nhằm đảm bảo vị thế trong thị trường AI toàn cầu.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia, Reuters