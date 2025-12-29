Giá linh kiện laptop tăng hơn 800%, gánh nặng chi phí bị đẩy sang khách hàng

Các số liệu thị trường cho thấy giá giao ngay của dòng DRAM tiêu chuẩn đã tăng phi mã lên tới 886% so với thời điểm cuối năm ngoái.

Các nhà sản xuất máy tính cá nhân tại Nhật Bản đang bắt đầu chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán niêm yết. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do giá linh kiện bán dẫn bộ nhớ tăng vọt trong bối cảnh toàn ngành công nghiệp đang ưu tiên nguồn lực cho các dòng chip phục vụ máy chủ trí tuệ nhân tạo vốn có biên lợi nhuận cao hơn.

Tại Tokyo, hãng MouseComputer chuyên lắp ráp máy tính theo yêu cầu đã phải tạm dừng nhận đơn hàng trực tuyến để điều chỉnh biểu giá mới sau khi nhu cầu mua sắm của khách hàng vượt quá dự kiến. Trong khi đó Dynabook, công ty con thuộc sở hữu của Sharp, cũng thừa nhận rằng mức tăng giá của linh kiện DRAM đã vượt xa khả năng bù đắp bằng các biện pháp vận hành nội bộ.

Về mặt cấu tạo, các ổ cứng thể rắn SSD dựa trên bộ nhớ DRAM và NAND flash chiếm tới khoảng 30% tổng chi phí sản xuất một chiếc máy tính hoàn chỉnh. Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, áp lực này còn trở nên nặng nề hơn khi đồng yên liên tục mất giá khiến chi phí nhập khẩu linh kiện bị đẩy lên cao.

Các số liệu thị trường cho thấy giá giao ngay của dòng DRAM tiêu chuẩn đã tăng phi mã lên tới 886% so với thời điểm cuối năm ngoái. Ba ông lớn chiếm lĩnh thị trường là Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology hiện đang tập trung sản xuất bộ nhớ băng thông cao để đáp ứng đơn hàng khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Sự dịch chuyển này khiến sản lượng các loại chip nhớ thông dụng cho máy tính cá nhân bị thu hẹp đáng kể hoặc thậm chí là ngừng sản xuất.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung còn trở nên căng thẳng hơn khi các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Alphabet, Apple hay Microsoft đã trực tiếp tham gia đàm phán để tranh giành nguồn hàng từ các nhà sản xuất. Bên cạnh đó xu hướng thay thế ổ cứng HDD sang SSD tại các trung tâm dữ liệu cũng góp phần đẩy giá chip nhớ NAND tăng khoảng 40% chỉ trong vòng vài tháng qua. Ngay cả Kioxia Holdings, nhà sản xuất chip nhớ lớn của Nhật Bản, cũng tuyên bố sẽ ưu tiên lợi nhuận từ mảng doanh nghiệp và dữ liệu thay vì thị trường máy tính cá nhân phổ thông.

Hiện nay tâm điểm chú ý của thị trường đang đổ dồn vào chiến lược định giá của các ông lớn toàn cầu như Lenovo, HP và Dell. Với việc nắm giữ tới 60% thị phần thế giới, mọi sự điều chỉnh giá từ các hãng này sẽ gây tác động dây chuyền đến toàn bộ ngành điện tử. Các chuyên gia tư vấn tại Omdia dự báo các nhà sản xuất có thể cần tăng giá bán từ 10% đến 20% để duy trì mức lợi nhuận tối thiểu trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở máy tính, làn sóng tăng giá này được dự báo sẽ sớm lan sang cả điện thoại thông minh, đặc biệt là các dòng iPhone mới khi Apple phải đối mặt với chi phí linh kiện đầu vào đắt đỏ hơn đáng kể.

