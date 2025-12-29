5G mở lối cho nông sản, thúc đẩy kinh tế số ở vùng sâu vùng xa

Khi hạ tầng 5G được triển khai rộng khắp, nông sản Việt Nam có thêm cơ hội vươn xa, còn người nông dân có thể trực tiếp kể câu chuyện của mình tới hơn 70 triệu người dùng trên nền tảng số.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam trao đổi tại Tọa đàm: “Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?” do Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức chiều 29/12.

Thay vì phụ thuộc vào thương lái hay chợ phiên truyền thống, bà con ở nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ để bán hàng trực tuyến. Các nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội và thương mại điện tử, trở thành kênh kết nối trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, 5G không chỉ kết nối thiết bị mà còn kết nối những ước mơ của người nông dân. Khi hạ tầng 5G được triển khai rộng khắp, nông sản Việt Nam có thêm cơ hội vươn xa, còn người nông dân có thể trực tiếp kể câu chuyện của mình tới hơn 70 triệu người dùng trên nền tảng TikTok Shop, qua đó cải thiện sinh kế và thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị.

Thực tiễn cho thấy, nhờ 5G, nhiều mô hình kinh doanh mới đã hình thành tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tại Sìn Hồ, Sin Suối Hồ (Lai Châu), đồng bào dân tộc là những người ứng dụng công nghệ rất mạnh mẽ để tiêu thụ nông sản.

Điều này cho thấy, trái với quan niệm trước đây, chính ở các vùng nông thôn và miền núi, 5G đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh số một cách rõ nét và hiệu quả.

Tọa đàm: “Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?” do Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức chiều 29/12.

Theo ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Post, nhiều năm qua, nông nghiệp Việt Nam tồn tại nghịch lý nông sản ngon nhưng người nông dân vẫn nghèo, được mùa mất giá, được giá mất mùa. Bà con vùng cao phải gùi nông sản xuống chợ phiên, bán qua nhiều khâu trung gian, thậm chí hàng hóa hỏng trước khi đến tay người mua.

Khi 5G được đưa vào ứng dụng, câu chuyện hàng đi tìm người dần được thay thế bằng việc mang cả thế giới người mua đến tận ruộng nương.

Với 5G, người nông dân có thể đứng giữa đồi chè, ruộng bậc thang để livestream, giới thiệu trực tiếp sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng về nguồn gốc và chất lượng nông sản.

Ông Đinh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Post tại tọa đàm ngày 29/12.

Ông Sơn cho biết tại Sìn Hồ, Viettel Post đã tổ chức các phiên livestream kéo dài khoảng hai giờ, giúp bà con tiêu thụ khoảng 300 tấn khoai sâm tới người tiêu dùng tại TPHCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác.

Những sản phẩm trước đây khó bán do người tiêu dùng không hiểu rõ công dụng, nay được chính người trồng và các KOL, KOC giới thiệu trực tiếp, từ đó thay đổi hoàn toàn khả năng tiêu thụ.

Không chỉ dừng ở bán hàng, 5G còn tác động sâu hơn tới phương thức sản xuất nông nghiệp.

Việc ứng dụng các thiết bị IoT kết nối 5G giúp người nông dân theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết và vùng trồng từ xa, thay vì phải leo đồi núi nhiều ngày như trước. Thậm chí, người mua trong và ngoài nước có thể giám sát quy trình sản xuất, qua đó nâng cao niềm tin và giá trị nông sản.

Quan trọng hơn, 5G góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao, không phải bán hàng theo kiểu thời vụ hay phong trào, mà từng bước hình thành mô hình người nông dân số.

Sự kết nối giữa hạ tầng 5G và mạng lưới logistics toàn quốc giúp nông sản được phân phối hiệu quả hơn, mở ra hướng phát triển lâu dài cho kinh tế số nông thôn.

Thực tiễn cho thấy khi công nghệ được đưa đúng chỗ, đúng nhu cầu, 5G không chỉ là công nghệ viễn thông, mà trở thành động lực quan trọng giúp nông nghiệp và nông thôn Việt Nam chuyển mình trong kỷ nguyên số.