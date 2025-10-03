Tin nóng công nghệ 3/10: Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu khối tài sản 500 tỷ USD

1. Bộ lọc cấp nguyên tử giúp tăng tuổi thọ pin EV lên hơn 150 chu kỳ

Pin lithium-lưu huỳnh nhẹ có thể kéo dài phạm vi hoạt động của xe điện. Ảnh: Interesting Engineering.

Một thiết kế pin mới có thể sớm giúp điện thoại, máy bay không người lái và xe điện hoạt động lâu hơn. Các nhà nghiên cứu từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ đã phát triển một bộ lọc siêu nhỏ giúp cải tiến pin lithium-lưu huỳnh (Li-S), loại pin nổi tiếng với tiềm năng, song vẫn chưa phổ biến do vấn đề ổn định.

Điểm mấu chốt là một bộ lọc mỏng chỉ bằng một nguyên tử graphene. Nó hoạt động như một "người gác cửa", cho phép các ion lithium nhỏ đi qua dễ dàng, nhưng chặn các chuỗi lưu huỳnh cồng kềnh.

Theo Giáo sư Piran Kidambi, việc chặn lưu huỳnh này đã giải quyết vấn đề lớn nhất của pin Li-S: sự tắc nghẽn làm pin nhanh hết. Trong thử nghiệm, pin dùng bộ lọc này giữ lại hầu hết dung lượng sau hơn 150 chu kỳ sạc, cho thấy tiềm năng to lớn trong việc tạo ra pin nhẹ hơn và mật độ năng lượng cao hơn cho xe tải và tàu hỏa điện.

2. Elon Musk lập kỷ lục lịch sử: Người đầu tiên sở hữu khối tài sản 500 tỷ USD

Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị tài sản ròng là 500 tỷ USD. Ảnh: SCMP.

Khối tài sản ròng của Elon Musk đã có lúc vượt mốc 500,1 tỷ USD vào chiều thứ Tư, theo chỉ số tỷ phú của Forbes, đưa ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc nửa nghìn tỷ USD.

Mặc dù con số này sau đó giảm nhẹ xuống còn 499 tỷ USD, sự tăng vọt này củng cố vị trí dẫn đầu của ông trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Sự gia tăng tài sản phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty thuộc sở hữu của ông trong năm nay.

Dẫn đầu là cổ phiếu Tesla (tăng hơn 20% từ đầu năm), cùng với sự tăng giá trị của công ty khám phá không gian SpaceX và công ty trí tuệ nhân tạo xAI. Các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực khi Musk chuyển sự tập trung trở lại vào Tesla, củng cố niềm tin vào tương lai của công ty trong lĩnh vực AI và robot.

3. Nhật Bản cân nhắc mở rộng khu vực cấm bay drone do lo ngại khủng bố

Nhật Bản nhận thấy cần phải có biện pháp mạnh tay hơn đối với hoạt động máy bay không người lái trái phép vì các thiết bị này ngày càng nhanh hơn. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhật Bản đang xem xét mở rộng các khu vực cấm bay đối với máy bay không người lái (drone) do lo ngại ngày càng tăng về việc thiết bị hiệu suất cao bị lạm dụng cho các hoạt động khủng bố.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) cho biết họ sẽ thành lập một hội đồng chuyên gia pháp lý và drone để thảo luận việc mở rộng "khu vực vàng" — vùng cấm bay rộng khoảng 300 mét xung quanh các địa điểm an ninh cao (khu vực đỏ) như Phủ Thủ tướng và Quốc hội.

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết các quy định hiện hành không đủ để ngăn chặn khủng bố, đặc biệt khi tốc độ drone đã tăng từ 50km/h lên đến 75km/h. Hội đồng cũng sẽ thảo luận về việc tăng nặng hình phạt và loại bỏ quy trình cảnh báo đối với các vi phạm trong khu vực vàng, nhằm ứng phó nhanh hơn với các chuyến bay trái phép. Báo cáo dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

4. Hitachi và OpenAI bắt tay xây dựng cơ sở AI toàn cầu

Hitachi và Open AI đã ký biên bản ghi nhớ vào ngày 2/10 tại Tokyo. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản) và công ty phát triển Trí tuệ Nhân tạo OpenAI (Mỹ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào thứ Năm, nhằm mục tiêu xây dựng và mở rộng các trung tâm dữ liệu AI trên toàn thế giới. Hợp tác này nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển AI tạo sinh, đồng thời giải quyết vấn đề lớn là giảm chi phí và mức tiêu thụ điện năng khổng lồ.

Theo đó, Hitachi sẽ cung cấp các thiết bị truyền tải và phân phối điện, cùng với công nghệ điều hòa không khí và làm mát để cải thiện hiệu suất năng lượng cho các trung tâm dữ liệu.

Mặc dù không trực tiếp tham gia Dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD của OpenAI, Hitachi sẽ gián tiếp hỗ trợ dự án này. Đổi lại, OpenAI sẽ cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn của mình để Hitachi tích hợp vào nền tảng kỹ thuật số Lumada.

5. Cổ phiếu Samsung và SK Hynix tăng vọt nhờ thỏa thuận chip với OpenAI

Các nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc SK Hynix và Samsung đang tận dụng sự bùng nổ của AI. Ảnh: Nikkei Asia.

Cổ phiếu của hai gã khổng lồ chip Hàn Quốc là SK Hynix và Samsung Electronics đã tăng mạnh, sau khi ký thỏa thuận sơ bộ với OpenAI để cung cấp chip nhớ tiên tiến cho dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD của công ty AI này.

Cổ phiếu SK Hynix đã tăng tới 12,4%, đạt mức cao kỷ lục, trong khi Samsung tăng 4,7%, giúp chỉ số KOSPI lần đầu tiên vượt mốc 3.500 điểm.

OpenAI đang lên kế hoạch mở rộng mạnh mẽ cơ sở hạ tầng AI. Công ty cho biết SK và Samsung sẽ hướng tới mục tiêu sản xuất tổng cộng 900.000 tấm bán dẫn DRAM mỗi tháng — gấp đôi công suất hiện tại của ngành chip nhớ băng thông cao (HBM). Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, ca ngợi Hàn Quốc có đủ yếu tố để trở thành nhà lãnh đạo AI toàn cầu.

Theo Nikkei Asia, Interesting Engineering