"Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI một cách bài bản, chọn lọc"

Trong bối cảnh mới, Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách bài bản, có chọn lọc.

Sáng 30/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng bí thư ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cùng sự cống hiến bền bỉ, đầy tâm huyết của toàn hệ thống Học viện trong năm 2025. Tổng bí thư nhấn mạnh, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước tiến hành tổng kết 40 năm Đổi mới, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và định hình những nền tảng chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” là một chân lý đã được kiểm chứng qua suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Tổng bí thư khẳng định trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là Trường Đảng Trung ương - nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tinh hoa lý luận của Đảng ta; đồng thời là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của đất nước, là địa chỉ đặc biệt tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.



Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp, đan xen giữa thời cơ và thách thức, Học viện đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước. Trên cơ sở báo cáo của Học viện, lắng nghe các ý kiến tại Hội nghị, Tổng bí thư nhận thấy trong năm 2025, Học viện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật trên cả ba trụ cột là nghiên cứu lý luận-tổng kết thực tiễn; tham mưu, tư vấn phục vụ hoạch định và tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Học viện và Hội đồng Lý luận Trung ương đã thể hiện rõ vai trò trung tâm, nòng cốt trong việc kết nối, tích hợp và phát huy sức mạnh của các nhà khoa học, giáo sư, đội ngũ nghiên cứu lý luận, nhất là sau quá trình kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo các chủ trương của Trung ương, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức đã mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế, tái cấu trúc mô hình quản trị đào tạo và từng bước định hình hệ sinh thái tri thức mới trong toàn hệ thống Học viện; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng nghiên cứu lý luận và đào tạo cán bộ.

Tổng bí thư đánh giá cao vai trò nòng cốt, chủ động và tinh thần trách nhiệm rất cao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tham gia chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nổi bật là việc tham gia thường trực Tổ biên tập Văn kiện và Tổ biên tập Tổng kết 40 năm đổi mới.

"Đây là những đóng góp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành các dự thảo văn kiện mang tầm vóc lịch sử - nơi kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời định hình tư duy chiến lược và đường hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới", Tổng bí thư nói.

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia trẻ, nhân tài

Bước sang năm 2026, nhiệm vụ đặt ra đối với Học viện là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng tới Đại hội XIV của Đảng với khát vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, Tổng bí thư đề nghị, Học viện phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các đề án lớn mà Hội nghị Trung ương lần thứ 15 đã xác định, đó là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991.

Đây là những công trình có tầm vóc đặc biệt, đòi hỏi tư duy lý luận sâu sắc, phương pháp liên ngành và tầm nhìn dài hạn, thực sự trở thành nguồn tri thức chiến lược, có giá trị dẫn dắt nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, hiện đại, gắn chặt với yêu cầu tổ chức thực thi các quyết sách chiến lược của Đảng. Mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức, mà là hình thành tổ hợp năng lực quản trị hiện đại, từ thiết kế chính sách, điều phối liên ngành, quản trị rủi ro, dẫn dắt chuyển đổi số đến tạo đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng bí thư, Học viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách bài bản, có chọn lọc; ứng dụng công nghệ không nhằm thay thế trí tuệ con người, mà để nâng cao năng suất, chất lượng, giải phóng năng lực sáng tạo, tăng cường năng lực phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định; đồng thời đổi mới quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiện đại, hiệu quả.

Tổng bí thư lưu ý dành sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước, coi đây là nền tảng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; tăng cường liên kết, chia sẻ chương trình, phương pháp đào tạo và hạ tầng số; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn đào tạo với thực tiễn địa phương và yêu cầu quản trị hiện đại.

Học viện chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên gia trẻ, nhân tài. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ phù hợp; tạo môi trường học thuật lành mạnh, khuyến khích sáng tạo, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo điều kiện để đội ngũ trẻ được rèn luyện, thử thách và trưởng thành.