Tin nóng công nghệ 17/11: UBTECH bàn giao hàng trăm robot hình người

UBTECH thực hiện chuyến giao hàng robot hàng loạt đầu tiên trên thế giới; Công nghệ làm mát đa vùng mới hứa hẹn sạc EV nhanh hơn và giúp nâng cao tuổi thọ;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Công nghệ giúp xe điện sạc nhanh hơn

Pin được trang bị Dectravalve giúp duy trì tất cả các mô-đun trong phạm vi công suất cao tối ưu. Ảnh: Interesting Engineering.

Một công ty khởi nghiệp quản lý nhiệt của Anh tên là Hydrohertz vừa ra mắt công nghệ làm mát pin tiên tiến Dectravalve, hứa hẹn cải thiện hiệu suất xe điện (EV) đáng kể. Công nghệ này cho phép sạc cực nhanh, đồng thời tăng phạm vi hoạt động, tuổi thọ và độ an toàn của pin.

Không giống các hệ thống thông thường xử lý toàn bộ khối pin như nhau, Dectravalve cung cấp khả năng quản lý nhiệt đa vùng chính xác, cho phép làm nóng hoặc làm mát từng mô-đun pin riêng lẻ một cách tối ưu.

Trong thử nghiệm sạc siêu nhanh, pin EV được trang bị Dectravalve đã giảm thời gian sạc tới 68%, rút ngắn thời gian sạc từ 10% lên 80% chỉ còn khoảng 10 phút. Công nghệ này cũng giúp tăng phạm vi hoạt động thực tế lên tới 10% (tương đương 48–64 km/lần sạc) nhờ duy trì nhiệt độ pin luôn ổn định.

2. Hé lộ hình ảnh tàu sân bay Trung Quốc có thể dùng năng lượng hạt nhân

Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng mang tên Sơn Đông. Ảnh: Interesting Engineering.

Một tuần sau khi Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay mới nhất, Phúc Kiến (Fujian), các hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp mới cho thấy tàu sân bay giống Type 004. Đây có thể là tàu sân bay đầu tiên của nước này sử dụng động cơ hạt nhân - một cột mốc đưa Bắc Kinh vào nhóm các cường quốc hải quân tinh nhuệ.

Hình ảnh từ xưởng đóng tàu Đại Liên cho thấy cấu trúc thân tàu giống như một buồng chứa lò phản ứng hạt nhân, một thông tin quan trọng cho thấy Type 004 sẽ được cung cấp năng lượng hạt nhân thay vì nhiên liệu thông thường.

Hệ thống đẩy hạt nhân sẽ mang lại cho Type 004 tầm hoạt động gần như không giới hạn và cung cấp nhiều năng lượng hơn cho các hệ thống radar, vũ khí và phóng máy bay tiên tiến.

3. UBTECH bàn giao hàng trăm robot hình người

UBTECH đã vận chuyển hàng trăm robot hình người Walker S2. Ảnh: Interesting Engineering.

UBTECH Robotics vừa xác nhận đã giao hàng trăm robot hình người Walker S2 tới các cơ sở công nghiệp đang hoạt động, đánh dấu đợt giao hàng quy mô lớn đầu tiên của loại robot mô phỏng con người.

Nhu cầu mạnh mẽ đã thúc đẩy UBTECH đạt được các đơn đặt hàng trị giá 800 triệu nhân dân tệ (khoảng 113 triệu USD) trong năm nay. Các khách hàng lớn bao gồm các hãng ô tô như BYD, Geely Auto và Foxconn.

UBTECH dự kiến sẽ giao 500 robot Walker vào cuối tháng 12. Điểm mạnh của Walker S2 là khả năng tự thay pin trong vài phút, tối ưu hóa thời gian hoạt động. Doanh số robot hình người hiện chiếm 30% tổng doanh thu của UBTECH, tăng mạnh so với mức 10% năm ngoái.

4. Nhật Bản phủ sóng Internet giá rẻ tại Indonesia

Các đại diện ăn mừng thỏa thuận mới giữa liên doanh Nhật Bản Orex Sai và công ty viễn thông Indonesia Surge tại Jakarta. Ảnh: Nikkei Asia.

Liên doanh giữa NTT Docomo và NEC (Orex Sai) vừa hợp tác với công ty viễn thông Indonesia Solusi Sinergi Digital (Surge) để xây dựng hàng nghìn trạm phát sóng cơ sở nhằm tạo ra khu vực dịch vụ Internet chi phí thấp, phủ sóng tới 45 triệu hộ gia đình.

Dự án này sẽ triển khai 4.800 trạm phát sóng vào cuối năm 2026, sử dụng công nghệ Open RAN để tạo ra hệ thống giá rẻ bằng cách kết hợp thiết bị và phần mềm từ nhiều nhà sản xuất.

Dịch vụ Internet mới, có tên Internet Rakyat (Internet của người dân), sẽ có giá khoảng 100.000 rupiah (khoảng 6 USD) mỗi tháng, nhằm giải quyết vấn đề chi phí Internet đắt đỏ và thiếu hạ tầng ở các vùng nông thôn Indonesia. Đây là sáng kiến phát triển mạng lưới lớn nhất của một công ty Nhật Bản tại Đông Nam Á.

5. Samsung và Hyundai đầu tư "khủng" tại Hàn Quốc

Samsung Electronics, Hyundai Motor và các nhà sản xuất lớn khác của Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch đầu tư lớn trong nước nhằm xoa dịu lo ngại rằng các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ có thể làm suy yếu ngành sản xuất nội địa.

Sau cuộc họp với Tổng thống Lee Jae Myung, Samsung Electronics cam kết đầu tư 450 nghìn tỷ won (310,79 tỷ USD) trong 5 năm tới, bao gồm việc bổ sung một dây chuyền sản xuất chip nhớ tại Pyeongtaek để đáp ứng nhu cầu bùng nổ của AI toàn cầu. Việc sản xuất hàng loạt tại nhà máy mới (P5) dự kiến bắt đầu vào năm 2028.

Cùng lúc, tập đoàn ô tô Hyundai cũng công bố khoản đầu tư trong nước trị giá 125,2 nghìn tỷ won từ năm 2026 đến năm 2030. Tổng thống Lee yêu cầu các công ty ưu tiên đầu tư trong nước để tạo việc làm chất lượng.