Tin nóng công nghệ 12/8: Ứng dụng hẹn hò bỏ quy tắc nữ nhắn tin trước

Bumble bỏ quy tắc nữ nhắn tin trước; Lỗ hổng Zoom từng cho phép chiếm quyền thiết bị; Tai nghe Samsung có thể kiểm tra thính lực trong 5 phút là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 12/8.

1. Nguy cơ bị hack khi tham gia cuộc gọi Zoom

Một lỗ hổng nghiêm trọng trên Zoom từng cho phép kẻ xấu chiếm quyền thiết bị của người tham gia cuộc gọi. Đáng chú ý, nạn nhân không cần bấm vào đường link hay tải tệp lạ, mà chỉ cần tham gia phiên họp có sử dụng tính năng chia sẻ màn hình.

Lỗ hổng trên Zoom có thể bị khai thác mà nạn nhân không cần thực hiện thao tác nào. Ảnh: Zoom.

Nếu khai thác thành công, kẻ tấn công có thể điều khiển thiết bị, lấy dữ liệu, thông tin đăng nhập, bật camera hoặc microphone và cài thêm phần mềm độc hại.

Đáng chú ý, nhóm A Security cho biết họ dùng các mô hình AI công khai và mất chưa đến 20 câu lệnh để tìm ra lỗ hổng cũng như xây dựng phương thức tấn công.

Lỗ hổng được phát hiện từ tháng 6 và đã được Zoom khắc phục bằng các bản vá trên ứng dụng lẫn máy chủ trước khi thông tin được công bố ngày 11/8.

2. Tai nghe Samsung có thể kiểm tra thính lực trong 5 phút

Samsung đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép triển khai tính năng trợ thính trên Galaxy Buds3 Pro và Buds4 Pro. Tính năng dành cho người từ 18 tuổi bị suy giảm thính lực từ nhẹ đến trung bình.

Samsung sẽ bổ sung tính năng trợ thính và kiểm tra thính lực cho mẫu tai nghe Galaxy Buds 4 Pro và Galaxy Buds 3 Pro. Ảnh: Engadget.

Người dùng có thể kiểm tra thính lực ngay trên điện thoại Galaxy, với thời gian khoảng 5 phút cho cả hai tai. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tạo hồ sơ thính lực riêng và tự điều chỉnh âm thanh theo khả năng nghe của từng người.

Tai nghe sau đó có thể khuếch đại những âm thanh người dùng khó nghe, như giọng nói nhỏ, âm thanh ở xa hoặc các tần số cao. Samsung dự kiến triển khai tính năng này tại Mỹ và một số thị trường được phê duyệt từ cuối năm 2026.

3. Copy văn bản từ AI có thể bị phát hiện

Anthropic sẽ gắn watermark ẩn vào văn bản do Claude tạo để giúp nhận biết nội dung có nguồn gốc từ AI. Dấu này có thể vẫn được giữ lại khi người dùng sao chép văn bản sang Word, email hoặc các nền tảng khác.

Anthropic sẽ đưa watermark ẩn vào văn bản do Claude tạo. Ảnh: Getty.

Watermark được thiết kế để không làm thay đổi nội dung hay cách hiển thị văn bản. Theo Anthropic, dấu này có thể tồn tại ngay cả khi người dùng chỉnh sửa một phần nội dung, đồng thời công ty đang phát triển công cụ để các bên khác có thể kiểm tra.

Tính năng sẽ được áp dụng trước trên các mô hình Claude mới và bổ sung dần cho những phiên bản hiện hành. Anthropic cũng lưu ý watermark không phải công cụ xác định tuyệt đối, bởi một văn bản không có dấu vẫn có thể được tạo bằng AI.

4. Ứng dụng hẹn hò bỏ quy tắc nữ nhắn tin trước

Sau hơn một thập kỷ, Bumble đang bỏ một trong những đặc điểm làm nên tên tuổi của ứng dụng. Trong các cặp ghép đôi nam - nữ, cả 2 bên giờ đều có thể gửi tin nhắn đầu tiên, thay vì chỉ phụ nữ được quyền bắt đầu cuộc trò chuyện như trước.

Bumble từng tạo khác biệt với các ứng dụng hẹn hò khác bằng quy tắc phụ nữ phải nhắn tin trước. Ảnh: Reuters.

Thử nghiệm của Bumble tại Canada cho thấy thay đổi này giúp nhiều người dễ bắt đầu trò chuyện hơn, đồng thời giảm số lượt ghép đôi hết hạn mà không ai tương tác. Ứng dụng cũng kéo dài thời gian phản hồi từ 24 giờ lên 72 giờ, giúp người dùng bớt áp lực phải trả lời ngay.

Thay đổi diễn ra trong bối cảnh các ứng dụng hẹn hò đối mặt tình trạng người dùng mệt mỏi với kiểu vuốt để tìm đối tượng. Riêng Bumble vừa ghi nhận lượng người dùng trả phí giảm 16,4%, khiến công ty phải thay đổi để giữ chân người dùng.

Theo Reuters, The Verge, Engadget, WIRED