Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo, vài ngày trước tập trận Mỹ - Hàn

Triều Tiên ngày 12/8 phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bờ đông bán đảo Triều Tiên, chỉ vài ngày trước khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bờ đông bán đảo Triều Tiên vào sáng 12/8, giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, chỉ vài ngày trước khi Seoul và Washington bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mà Bình Nhưỡng từ lâu phản đối.

Theo cơ quan quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản, tên lửa bay khoảng 700 km trước khi rơi xuống biển. Cả hai nước đều ra tuyên bố lên án vụ phóng.

Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, bày tỏ lo ngại trước việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo sau vụ thử trước đó vào ngày 6/8. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích mà nước này cho là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và sẽ đáp trả "áp đảo" trước bất kỳ hành động khiêu khích nào, trong khuôn khổ thế trận phòng thủ chung với Mỹ.

Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức về vụ phóng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa rơi xuống vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, đạt độ cao tối đa khoảng 90 km.

"Nhật Bản đã thông qua các kênh ngoại giao tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh gửi phản đối mạnh mẽ tới Triều Tiên và lên án hành động này", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nói với các phóng viên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên phóng tên lửa từ khu vực Wonsan, trên bờ biển phía đông nước này, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 12/8 theo giờ địa phương, tức khoảng 21h GMT ngày 11/8.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung từ ngày 17 đến 27/8, nhằm ứng phó với năng lực hạt nhân và các hệ thống vũ khí đang ngày càng phát triển của Triều Tiên.

Hôm 11/8, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng chỉ trích sách trắng quốc phòng mới nhất của Nhật Bản, cáo buộc Tokyo tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt và sử dụng những mô tả mà Bình Nhưỡng cho là vô căn cứ về Triều Tiên như một mối đe dọa an ninh để biện minh cho việc tăng cường vũ trang.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử vũ khí trong năm nay, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, rocket pháo binh và nhiều loại vũ khí chiến thuật khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/8 cho biết Nga đã sử dụng một tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp trong cuộc tấn công vào Ukraine khiến 7 công nhân thiệt mạng tại một nhà máy thép ở thành phố Zaporizhzhia, đông nam Ukraine.

Vụ phóng ngày 12/8 là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo, làm gia tăng căng thẳng ngay trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn.

Theo Reuters