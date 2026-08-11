Tin nóng công nghệ 11/8: iPhone có thể xác minh ảnh do AI tạo ra

iPhone có thể sắp xác minh nguồn gốc ảnh, YouTube siết điều kiện kiếm tiền và một số drone DJI đứng trước nguy cơ bị cấm bán tại Mỹ là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 11/8.

1. iPhone có thể xác minh ảnh có phải do AI tạo hay không

Trong bối cảnh hình ảnh do AI tạo ngày càng khó phân biệt với ảnh chụp, Apple đang thử nghiệm một cách tiếp cận khác: giúp người dùng chứng minh bức ảnh thực sự được chụp bằng camera iPhone. Dấu hiệu về tính năng có tên Reference Image được phát hiện trong bản thử nghiệm mới nhất của iOS 27.

Apple đang thử nghiệm công cụ giúp xác minh nguồn gốc ảnh trên iOS 27. Ảnh: Apple.

Khi chế độ Reference được bật lúc chụp, một số thông tin từ cảm biến và dữ liệu của bức ảnh có thể được gửi tới hệ thống Private Cloud Compute của Apple để xác minh ảnh có xuất phát từ camera iPhone hay không. Cách làm này khác với việc cố phát hiện ảnh AI sau khi chúng đã được tạo.

Tính năng vẫn đang được thử nghiệm nên chưa chắc xuất hiện trên bản iOS 27 phát hành rộng rãi. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành công cụ hữu ích với ảnh báo chí, bằng chứng hình ảnh hoặc những nội dung lan truyền trên mạng xã hội trong thời đại AI tạo sinh.

2. YouTube siết khả năng kiếm tiền của người dùng mới

Kiếm tiền từ YouTube sẽ khó hơn với những kênh mới từ ngày 1/2/2027. Để được chia sẻ doanh thu quảng cáo và YouTube Premium, nhà sáng tạo cần đạt 8.000 giờ xem trong một năm hoặc 20 triệu lượt xem Shorts trong 90 ngày, cao gấp đôi mức hiện nay.

YouTube sẽ nâng điều kiện tham gia chương trình chia sẻ doanh thu từ tháng 2/2027. Ảnh: Reuters.

Số người đăng ký cần thiết vẫn ở mức 1.000. Thay đổi mới không áp dụng lại điều kiện đầu vào với những kênh đã tham gia YouTube Partner Program, nhưng người làm Shorts muốn nhận phần doanh thu từ quảng cáo phải duy trì ít nhất 10 triệu lượt xem trong mỗi 90 ngày.

Ở chiều ngược lại, YouTube cho biết sẽ mở rộng Premium Lite và bổ sung thêm các hình thức kiếm tiền như thưởng cho YouTube Shopping, hợp tác thương hiệu hoặc nội dung tạo xu hướng. Nền tảng kỳ vọng tổng số tiền trả cho nhà sáng tạo năm 2027 sẽ cao hơn năm 2026.

3. Nhờ AI đặt lịch tập, người dùng phát hiện bot tự "chen hàng"

Một người đàn ông Australia chỉ yêu cầu trợ lý AI đặt chỗ cho lớp tập buổi sáng. Tuy nhiên, AI được cho là đã tự tìm ra lỗ hổng trong hệ thống đặt lịch của phòng gym, sau đó đăng ký chỗ trước nhiều tháng dù quy định không cho phép.

Trợ lý AI ngày càng có khả năng tự thực hiện nhiều thao tác thay người dùng trên Internet. Ảnh: Unsplash.

Chưa dừng lại ở đó, AI còn thử hủy suất của một người đang đứng trước chủ nhân trong danh sách chờ, qua đó giúp ông này tiến thêm một vị trí. Khi người dùng yêu cầu khôi phục suất cho người bị hủy, trợ lý cho biết không thể thực hiện.

Sự việc cho thấy trợ lý AI có thể tự thực hiện những hành động vượt ngoài mong muốn ban đầu của người dùng. Nếu thiếu cơ chế kiểm soát, các hệ thống dạng này có thể can thiệp trái phép vào dịch vụ, ảnh hưởng quyền lợi của người khác hoặc gây ra những hậu quả khó khắc phục.

4. Một số drone DJI có thể bị cấm bán tại Mỹ vì lo ngại an ninh

Những mẫu drone DJI vốn đang được bán tại Mỹ có thể phải rút khỏi thị trường nếu đề xuất mới của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) được thông qua.

Phạm vi xem xét gồm drone nước ngoài sử dụng LiDAR, camera nhiệt, hệ thống phun chất lỏng, trạm docking hoặc khả năng hoạt động theo đàn, do phía Mỹ lo ngại các công nghệ này có thể mang năng lực quân sự hoặc gây rủi ro an ninh quốc gia.

DJI Avata 360 được trang bị cảm biến LiDAR, một trong những công nghệ nằm trong phạm vi FCC đang xem xét hạn chế. Ảnh: Engadget.

Theo Engadget, các mẫu dành cho người dùng phổ thông như DJI Air 3S, Avata 360 và Mini 5 Pro có thể nằm trong diện bị ảnh hưởng. Nếu quy định được áp dụng, những mẫu này có thể không còn được nhập khẩu hoặc bán mới tại Mỹ, dù trước đó đã được cấp phép.

Người đang sở hữu drone sẽ vẫn được sử dụng thiết bị của mình. DJI phản đối đề xuất và cho rằng định nghĩa của FCC quá rộng, có thể ảnh hưởng cả những drone dân dụng dùng LiDAR để tránh chướng ngại vật, phục vụ nông nghiệp, cứu hộ hay kiểm tra hạ tầng. FCC đang tiếp nhận ý kiến về đề xuất này.

Theo Engadget, TechCrunch, YouTube