Đưa sản phẩm du lịch quê hương lên nền tảng số, nhà sáng lập LocalLife.Asia nói về nguồn thu

Từ khoảng 300 người dân, hộ kinh doanh đang hoạt động và hơn 1.000 sản phẩm trên nền tảng, LocalLife.Asia chuẩn bị bước sang giai đoạn mới. Nhà sáng lập Trần Đăng Huy hé lộ kế hoạch tạo doanh thu.

Cả hành trình trong tay

Thay vì tìm kiếm thông tin trên nhiều nền tảng, đặt một tour có lịch trình cố định, du khách đến các địa điểm du lịch tại Việt Nam như Đà Nẵng, Hội An, Lào Cai, Huế, Ninh Bình, Quảng Trị, Hà Nội, TP.HCM, Hòa Bình, Hà Giang… hay các điểm du lịch khác có thể tự lựa chọn trải nghiệm, nơi lưu trú, dịch vụ và thiết kế hành trình theo nhu cầu trên LocalLife Asia (LocalLife.Asia), một ứng dụng trên app store do startup Việt Nam phát triển.

Anh Trung, một du khách Hà Nội yêu thích trải nghiệm, cho biết thông qua ứng dụng, anh có thể tìm hiểu trước các sản phẩm du lịch truyền thống rồi lựa chọn những trải nghiệm phù hợp với sở thích cá nhân.

“Thật thú vị khi thông qua ứng dụng, tôi có thể xem trước, tìm hiểu những sản phẩm du lịch truyền thống trước khi quyết định. Chúng tôi có thể cá nhân hóa trải nghiệm theo cách riêng mà không phải cứng nhắc theo lịch trình tour xếp sẵn”, anh Trung chia sẻ.

Thông tin các sản phẩm du lịch tại Đà Nẵng được cung cấp đầy đủ trên ứng dụng LocalLife Asia. Ảnh XM.

Với anh Thanh Quang, du khách Hải Phòng, việc tìm kiếm một hành trình tại Hội An cũng đơn giản hơn. Sau khi chọn mục du lịch Quảng Nam, danh sách điểm tham quan, trải nghiệm làng nghề, dịch vụ lưu trú và xe hiện lên cùng mức giá, thông tin chi tiết.

Anh sau đó đặt một hành trình 3 ngày 2 đêm với các trải nghiệm tại làng gốm Thanh Hà, tráng mỳ Quảng, làng mộc Kim Bồng và được hướng dẫn viên bản địa đồng hành.

Đằng sau những trải nghiệm đó là một cách tiếp cận khác với mô hình du lịch trực tuyến thông thường: người dân địa phương không chỉ cung cấp dịch vụ mà được đặt vào vị trí chủ thể của nền tảng.

Khi người dân trở thành “chủ thể” của nền tảng

Ông Trần Đăng Huy, nhà sáng lập (founder) LocalLife.Asia, cho biết ý tưởng xây dựng nền tảng bắt đầu từ câu hỏi làm thế nào để người dân - những người nắm giữ bản sắc văn hóa, nếp sống và cảnh quan của mỗi vùng đất - có thêm sinh kế từ chính những giá trị đó.

Theo ông Huy, Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch bản địa phong phú nhưng người dân chưa có nhiều cách để đưa những giá trị này đến du khách một cách bài bản và bền vững.

Từ đó, LocalLife.Asia được xây dựng với hệ sinh thái gồm 6 nhóm: host bản địa, du khách, doanh nghiệp lữ hành, KOL/KOC, đội ngũ “thổ địa” và chính quyền, tổ chức xã hội.

Trong đó, host là người dân hoặc hộ kinh doanh có sản phẩm tại địa phương, từ trải nghiệm nghề truyền thống, bữa cơm gia đình, chỗ lưu trú đến các dịch vụ du lịch khác.

Người dân chỉ cần đăng ký làm host và mô tả sản phẩm. LocalLife.Asia hỗ trợ chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, giá bán và lịch trống trước khi đưa sản phẩm lên nền tảng. Cách làm này nhằm giải quyết một trong những trở ngại phổ biến nhất của quá trình số hóa du lịch cộng đồng: nhiều hộ dân chưa quen với công nghệ.

Người dân bản địa là chủ thể của ứng dụng, từ việc xây dựng nội dung cho đến trở thành hướng dẫn viên cho sản phẩm du lịch địa phương. Ảnh XM.

Sau khi sản phẩm được đưa lên nền tảng, host có thể nhận đặt chỗ và trao đổi trực tiếp với du khách. “Thổ địa” hỗ trợ khách ngay tại địa bàn khi cần, đồng thời tư vấn và góp phần giữ chất lượng trải nghiệm.

Chị Trần Thị Diệu Hồng, True Hoi An Tours, một “thổ địa” đã tham gia nền tảng gần một năm, cho rằng điểm khác biệt nằm ở việc kết nối trực tiếp người bản địa với du khách.

“Nền tảng được xây dựng xoay quanh con người, kết nối trực tiếp người bản địa với du khách. Người bản địa là nòng cốt giúp khách cảm nhận rõ nét bản sắc vùng miền, còn du khách được tự do thiết kế lịch trình”, chị Hồng nhận xét.

Theo chị, lượng khách quan tâm đến các sản phẩm đã bắt đầu tăng, trong khi đội ngũ LocalLife.Asia vẫn trực tiếp hỗ trợ những người dân chưa thành thạo công nghệ.

Không lấy phần trăm của người bán

Cách LocalLife.Asia thiết kế mô hình kinh doanh cũng xoay quanh mục tiêu để người dân giữ được phần lớn giá trị từ sản phẩm của mình.

Host tự quyết định giá bán và nhận toàn bộ số tiền sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nền tảng không thu phần trăm từ host.

Doanh thu của LocalLife.Asia đến từ khoản phí nền tảng 15% do du khách chi trả. Khoản phí này được hiển thị trước khi khách xác nhận đặt chỗ và nền tảng chỉ có doanh thu khi giao dịch thành công.

Bên cạnh đó, LocalLife.Asia không thu phí hiển thị hay bán vị trí trên nền tảng. Host được khuyến khích tự sản xuất video giới thiệu sản phẩm, trong khi với những trải nghiệm có tiềm năng, đội ngũ nền tảng có thể trực tiếp hỗ trợ ghi hình, dựng clip và truyền thông miễn phí.

Theo cách này, lợi ích của nền tảng được gắn với kết quả kinh doanh của host: người dân bán được sản phẩm thì nền tảng mới có doanh thu.

Từ một giải khởi nghiệp đến một năm đi thực địa

LocalLife.Asia được đội ngũ bắt tay triển khai ngay sau khi hình thành ý tưởng. Tháng 7/2025, dự án “Khởi nghiệp từ quê hương” giành giải Nhất tại cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (SURF 2025).

Nhưng với đội ngũ, giải thưởng được xem là điểm khởi đầu thay vì đích đến.

Trong một năm sau đó, nhóm dành phần lớn thời gian đi thực địa tại miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc, tìm hiểu câu chuyện nghề, mùa vụ, tập quán và đời sống địa phương để chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch có thể đưa lên nền tảng và đặt chỗ.

“Với đội ngũ, giải thưởng không phải đích đến mà là điểm khởi đầu cho hành trình đưa văn hóa du lịch bản địa lên nền tảng số”, ông Huy nói.

Ông Trần Đăng Huy, Founder nền tảng LocalLife.Asia. Ảnh ĐH.

Quá trình này cũng bộc lộ nhiều bài toán không đơn giản.

Về công nghệ, LocalLife.Asia phải xây dựng các mắt xích của một nền tảng OTA sao cho hoạt động đồng bộ, từ sản phẩm, đặt chỗ đến vận hành và dòng tài chính.

Về kinh doanh, nhiều host hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ khiến đội ngũ phải liên tục đơn giản hóa các tính năng. Việc ký kết hợp đồng cũng mất thời gian do một số hộ chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Trong khi đó, nguồn nhân lực còn mỏng khiến tốc độ mở rộng nguồn cung chưa đạt như kỳ vọng.

Đây cũng là lý do LocalLife.Asia không chỉ xây dựng một ứng dụng rồi chờ người dân tự đưa sản phẩm lên, mà lựa chọn cách đi cùng từng địa phương và từng host.

Đưa văn hóa bản địa lên một không gian số

Sau một năm phát triển, LocalLife.Asia hiện đã có mặt trên App Store, với khoảng 300 host hoạt động trực tuyến và hơn 1.000 sản phẩm gồm trải nghiệm, lưu trú và dịch vụ.

Nền tảng cũng đang phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng để kết nối với một số địa phương, đồng thời đồng hành cùng Action on Poverty (AOP), REACH và các trường đại học.

Một hướng được LocalLife.Asia đặt ra là chia sẻ dữ liệu đánh giá tác động phục vụ nghiên cứu và xây dựng chính sách về du lịch cộng đồng.

Giai đoạn tiếp theo, nền tảng tập trung mở rộng nguồn cung nhưng đồng thời phải bảo đảm đầu ra cho host, phát triển nhóm sản phẩm dưới tán rừng và tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương.

Làng nghề truyền thống được đưa lên nền tảng LocalLife.Asia. Ảnh XM.

Ông Huy cho rằng các địa phương có thể thành lập những tổ hỗ trợ du lịch bản địa, với lực lượng nòng cốt là người trẻ am hiểu công nghệ. Những nhóm này sẽ hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục, ghi hình quảng bá sản phẩm và điều phối việc đón khách.

Từ một ý tưởng khởi nghiệp tại Đà Nẵng, LocalLife.Asia đang hướng đến một mô hình rộng hơn: đưa những sản phẩm vốn nằm rải rác trong các làng nghề, hộ gia đình và cộng đồng địa phương lên cùng một không gian số.

Mục tiêu cuối cùng, theo ông Huy, không chỉ là đưa thêm sản phẩm du lịch lên mạng mà là để người dân có thể sống được bằng chính bản sắc của mình, qua đó góp phần bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

