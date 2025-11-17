Tim Cook có thể từ chức CEO Apple vào năm sau

Một báo cáo gây chấn động từ Financial Times tiết lộ Tim Cook có thể sẽ từ chức Giám đốc điều hành (CEO) Apple ngay từ năm 2026.

Một báo cáo gây chấn động từ Financial Times tiết lộ Tim Cook có thể sẽ từ chức Giám đốc điều hành (CEO) Apple ngay từ năm 2026. Thông tin này đang thúc đẩy kế hoạch kế nhiệm của công ty diễn ra khẩn trương, trong bối cảnh Apple tìm kiếm người thay thế tiềm năng cho vị trí lãnh đạo cao nhất.

Ứng cử viên sáng giá nhất cho vai trò CEO được cho là John Ternus, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple.

John Ternus là một cựu binh lâu năm tại Apple, gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm danh tiếng vào năm 2001. Trong suốt thời gian làm việc, Ternus đã giám sát kỹ thuật phần cứng trên nhiều dòng sản phẩm chủ lực, bao gồm iPad, iPhone và AirPods. Đáng chú ý, tiểu sử của Ternus trên trang lãnh đạo của Apple còn ghi nhận ông là "nhà lãnh đạo chủ chốt trong quá trình chuyển đổi Mac sang chip Apple Silicon". Điều này gợi nhớ đến Tim Cook, người trước khi làm CEO, đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi Mac từ bộ xử lý PowerPC sang chip Intel.

Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, báo cáo cho biết một thông báo có thể được công bố vào đầu năm 2026. Kịch bản này nhằm cung cấp đủ thời gian cho người kế nhiệm ổn định mọi thứ trước sự kiện quan trọng là WWDC vào tháng 6 và đợt ra mắt iPhone vào tháng 9.

Vì sao Tim Cook lại ra đi khi Apple đang ở đỉnh cao?

Việc Tim Cook cân nhắc rời ghế CEO vào năm 2026 là một điều khó lý giải, bởi Apple đang ở vị thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dưới sự lãnh đạo của Cook, Apple không chỉ liên tục đạt lợi nhuận khổng lồ mà còn cải thiện ấn tượng mọi thiết bị trong danh mục sản phẩm của mình.

Đặc biệt, Cook đã thành công trong việc tạo ra các nguồn doanh thu mới, giúp vận mệnh của công ty không còn phụ thuộc độc quyền vào doanh số iPhone. Hiện tại, mảng dịch vụ của Apple tạo ra doanh thu hàng năm lớn hơn cả các công ty tầm cỡ như Tesla và Disney. Trong quý gần đây nhất, doanh thu từ dịch vụ đã đóng góp tới 28,75 tỷ USD vào lợi nhuận ròng của Apple, và dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 15% trong năm 2026.

Nhờ những thành tựu trên, cổ phiếu Apple hiện đang giao dịch ở mức cao kỷ lục. Hơn nữa, Apple còn sở hữu một lộ trình sản phẩm cực kỳ thú vị phía trước. Cụ thể, trong hai năm tới, Apple được cho là sẽ ra mắt iPhone gập, một thiết bị có thể thúc đẩy doanh số và lợi nhuận iPhone lên một tầm cao mới.

Tóm lại, Apple đang ở vị thế tốt hơn cả về tài chính lẫn sản phẩm so với nhiều năm trước. Và đây có lẽ là lý do chính xác khiến Tim Cook cảm thấy thoải mái để rời khỏi vị trí CEO. Thay vì bỏ thuyền giữa lúc hỗn loạn, sản phẩm thất bại hay hiệu suất tài chính kém, Cook có thể đơn giản quyết định rằng tốt nhất nên ra đi khi Apple đang ở đỉnh cao phong độ và hoạt động hết công suất. Việc chuyển giao quyền lực trong thời kỳ hoàng kim sẽ đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người kế nhiệm.

Theo BGR