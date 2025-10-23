iPhone Air gặp vấn đề gì khiến Apple thay đổi chiến lược toàn cầu?

Theo nhiều nguồn tin, Apple thay chiến lược xuất phát từ việc iPhone Air nhận được phản hồi mờ nhạt ở các thị trường trên toàn cầu.

Apple đang thực hiện một cuộc điều chỉnh sản xuất lớn đối với dòng iPhone 17 mới ra mắt. Công ty đang cắt giảm mạnh đơn đặt hàng sản xuất cho mẫu iPhone Air trong khi lại tăng cường sản lượng cho các mẫu iPhone 17 và iPhone 17 Pro. Sự điều chỉnh này phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường, với doanh số tổng thể của dòng sản phẩm vẫn mạnh mẽ, bất chấp những lo ngại về cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung và thị trường điện thoại thông minh đang chậm lại.

Theo nhiều nguồn tin, sự thay đổi này xuất phát từ việc iPhone Air nhận được phản hồi mờ nhạt ở các thị trường bên ngoài Trung Quốc, trong khi nhu cầu đối với mẫu iPhone 17 cơ bản và iPhone 17 Pro lại bất ngờ tăng mạnh. Kết quả là, Apple vẫn giữ nguyên dự báo sản xuất tổng thể cho dòng iPhone 17 là 85 triệu đến 90 triệu chiếc.

iPhone Air gần như "ngừng sản xuất" sớm

Dù chỉ mới lên kệ tại Trung Quốc vào tuần trước do chậm trễ liên quan đến quy định eSIM, đơn đặt hàng sản xuất cho iPhone Air lại không được như kỳ vọng.

Ban đầu, iPhone Air được kỳ vọng chiếm khoảng 10% đến 15% tổng sản lượng iPhone mới trong năm nay và được coi là một bước đi chiến lược dọn đường cho chiếc iPhone gập đầu tiên (dự kiến ra mắt vào năm 2026). Tuy nhiên, Apple đã thông báo cho nhiều nhà cung cấp giảm đáng kể các đơn hàng linh kiện và mô-đun điện tử cho iPhone Air. Một quản lý chuỗi cung ứng tiết lộ, đơn đặt hàng sản xuất iPhone Air từ tháng 11 trở đi sẽ chỉ còn dưới 10% so với khối lượng của tháng 9.

iPhone 17 và iPhone 17 Pro vượt kỳ vọng

Ngược lại, nhu cầu đối với mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro đã vượt mong đợi của Apple. Công ty đã tăng đơn đặt hàng sản xuất cho mẫu iPhone 17 cơ bản thêm khoảng 5 triệu chiếc và đồng thời tăng đơn hàng cho mẫu iPhone 17 Pro cao cấp.

Sự khác biệt về mức độ phổ biến giữa các mẫu đã được cảm nhận rõ rệt. Tại Mỹ, thời gian chờ đợi trung bình cho một chiếc iPhone 17 (bản 256GB) hiện là khoảng hai đến ba tuần, và một đến hai tuần cho iPhone 17 Pro, trong khi iPhone Air có thể mua ngay lập tức.

Nhiều nhà cung cấp bày tỏ sự nhẹ nhõm khi dự báo sản xuất tổng thể của Apple vẫn được giữ vững. Trước đó, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc cùng với cuộc chiến thuế quan đã làm dấy lên lo ngại về nhu cầu suy giảm.

"Apple là khách hàng duy nhất cho đến nay vẫn giữ nguyên dự báo sản xuất cho dòng sản phẩm mới nhất của mình... Tất cả các khách hàng điện thoại thông minh khác của chúng tôi đều đã cắt giảm đơn đặt hàng cho năm 2025", một giám đốc điều hành chuỗi cung ứng phục vụ cả năm nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu cho biết.

Một giám đốc điều hành chuỗi cung ứng khác cho biết: "Đó đã là một sự nhẹ nhõm lớn, vì hầu hết chúng tôi trong chuỗi cung ứng điện tử đều lo lắng về điều kiện kinh tế vĩ mô yếu kém toàn cầu và môi trường thuế quan biến động. Thậm chí, Apple còn yêu cầu chuẩn bị thêm một số linh kiện đề phòng trường hợp nhu cầu vượt dự kiến".

Sự lạc quan của các nhà cung cấp là có cơ sở. Dòng iPhone 17 đã bán chạy hơn dòng iPhone 16 khoảng 14% trong 10 ngày đầu tiên ra mắt tại hai thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ, với mẫu iPhone 17 cơ bản là động lực tăng trưởng chính. Sự tăng trưởng này diễn ra bất chấp thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đang tiếp tục bão hòa.

Theo Nikkei Asia