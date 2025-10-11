Tin nóng công nghệ 11/10: Apple bị kiện vì dùng sách lậu để huấn luyện AI

Apple bị kiện vì dùng hàng ngàn sách lậu để huấn luyện mô hình AI; Trung Quốc ra mắt chip flash 2D đầu tiên trên thế giới;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Trung Quốc ra mắt chip flash 2D đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc ra mắt chip flash 2D đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học tại Đại học Phục Đán (Fudan University) tại Thượng Hải đã công bố chip flash 2D đầy đủ tính năng đầu tiên trên thế giới. Chip này tích hợp bộ nhớ flash 2D siêu tốc với công nghệ bán dẫn CMOS dựa trên silicon trưởng thành, mở đường cho cuộc cách mạng lưu trữ và xử lý thông tin.

Thiết bị lai này giải quyết nút thắt cổ chai về tốc độ và tiêu thụ năng lượng trong kỷ nguyên AI. Tốc độ hoạt động của nó vượt trội so với các công nghệ bộ nhớ flash hiện có, đánh dấu sự tích hợp kỹ thuật thành công đầu tiên giữa vật liệu 2D (chỉ dày vài nguyên tử) và silicon.

Chip đạt tỷ lệ sản xuất ô nhớ là 94,3% và hỗ trợ hoạt động song song tốc độ cao 32 bit với truy cập ngẫu nhiên. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch thiết lập dây chuyền sản xuất thí điểm, mở rộng lên hệ thống cấp megabyte trong vòng 3 đến 5 năm tới.

2. Tàu lặn robot Redwing bắt đầu sứ mệnh vòng quanh Trái Đất

Tàu lặn robot Redwing. Ảnh: Intereting Engineering.

Một tàu lặn robot tự hành - Redwing, vừa bắt đầu sứ mệnh mang tên Sentinel Mission từ Martha’s Vineyard (Mỹ), nhằm thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên của một phương tiện dưới nước tự hành (AUV).

Redwing có khả năng hoạt động liên tục hơn một năm và có thể lặn sâu tới 1.000 mét. Nó sẽ đi theo tuyến đường thám hiểm của Ferdinand Magellan (1519-1522), bao gồm các điểm dừng tại Gran Canaria, Cape Town và New Zealand, với tổng hành trình khoảng 73.000 km.

Dự án hợp tác giữa Teledyne Marine và Đại học Rutgers này nhằm tăng cường thu thập dữ liệu hải dương học quan trọng, hỗ trợ nghiên cứu biển và nỗ lực bảo tồn. Redwing có thể vận hành đồng thời tối đa 8 cảm biến và truyền dữ liệu về vệ tinh 12 giờ một lần.

3. Cơ quan quản lý toàn cầu tăng cường giám sát AI để bảo vệ ổn định tài chính

Các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu đang lên kế hoạch giám sát chặt chẽ hơn các rủi ro từ Trí tuệ Nhân tạo (AI) khi ngành ngân hàng tăng tốc ứng dụng công nghệ này. Dù lạc quan về hiệu quả, các nhà quản lý lo ngại về tác động tiềm tàng của AI đối với sự ổn định tài chính.

Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB) của G20, trong một báo cáo mới đây, cảnh báo rằng việc quá nhiều tổ chức sử dụng cùng một mô hình và phần cứng AI có thể dẫn đến hành vi bầy đàn và tạo ra lỗ hổng hệ thống.

Báo cáo cũng nhấn mạnh nguy cơ về các cuộc tấn công mạng và gian lận do AI gây ra. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) bổ sung rằng các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát cần "nâng cao năng lực" để vừa hiểu rõ tác động của AI, vừa sử dụng công nghệ này một cách an toàn. Các khu vực như Liên minh Châu Âu đã bắt đầu ban hành luật như Đạo luật DORA để quản lý rủi ro kỹ thuật số.

4. Lumentum đầu tư 70,3 triệu USD vào Thái Lan để sản xuất chip quang tử AI

Lumentum đầu tư 70 triệu USD để sản xuất chip tại Thái Lan. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhà cung cấp sản phẩm quang học và quang tử của Mỹ, Lumentum Holdings, có kế hoạch đầu tư 2,3 tỷ baht (khoảng 70,3 triệu USD) vào Thái Lan. Khoản đầu tư này nhằm mục đích mở rộng một nhà máy gần Bangkok và thành lập một trung tâm nghiên cứu và thiết kế.

Mục tiêu là xây dựng năng lực sản xuất chip quang tử – một loại chất bán dẫn hiệu suất cao đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo (AI). Thị trường chip quang tử toàn cầu ước tính trị giá 13 tỷ USD và được dự đoán sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới.

Theo Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI), Lumentum đã hoạt động tại đây từ năm 2017 với hơn 20 tỷ baht vốn đầu tư. Động thái này giúp Thái Lan thu hút thêm các nhà sản xuất chip tiên tiến, củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ.

5. Apple bị kiện vì dùng hàng nghìn sách lậu để huấn luyện AI

Apple bị kiện vì mô hình AI. Ảnh: Reuters.

Apple vừa phải đối mặt với một vụ kiện tại tòa án liên bang California. Hai nhà khoa học thần kinh là Susana Martinez-Conde và Stephen Macknik cáo buộc công ty đã sử dụng hàng nghìn cuốn sách có bản quyền bị đánh cắp từ các "thư viện bóng tối" (shadow libraries) để huấn luyện mô hình Apple Intelligence.

Vụ kiện cho rằng Apple đã trục lợi bất hợp pháp từ tài sản trí tuệ để phát triển bộ tính năng AI tích hợp vào các thiết bị iOS. Cụ thể, các tác giả cho biết sách của họ, bao gồm "Sleights of Mind", đã bị lạm dụng.

Vụ việc này là một trong nhiều vụ kiện lớn mà các tập đoàn công nghệ như OpenAI, Microsoft, và Meta đang phải đối mặt từ chủ sở hữu bản quyền. Các giáo sư yêu cầu Apple ngừng sử dụng tác phẩm của họ và bồi thường thiệt hại bằng tiền chưa xác định.