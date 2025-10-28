Apple vượt mốc 4.000 tỷ USD, theo sau Nvidia và Microsoft trong cuộc đua AI nghìn tỷ

Apple trở thành công ty Mỹ thứ ba đạt giá trị vốn hóa 4.000 tỷ USD sau Nvidia và Microsoft, nhờ doanh số iPhone 17 tăng mạnh và đà hồi phục trên Phố Wall.

Apple vừa gia nhập một “câu lạc bộ” vô cùng hiếm hoi: trở thành một trong số ít công ty niêm yết công khai vượt qua mức định giá 4.000 tỷ USD, cùng với hai gã khổng lồ công nghệ là Nvidia và Microsoft, vốn đã đạt được cột mốc này từ đầu năm nay.

Cổ phiếu Apple tăng 0,1% trong phiên giao dịch hôm 28/10, tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ nhờ doanh số iPhone 17 vượt kỳ vọng – đặc biệt là tại Trung Quốc, thị trường trọng yếu mà hãng từng gặp khó khăn trong thời gian qua.

Đây là một sự đảo chiều ngoạn mục so với hồi đầu năm, khi cổ phiếu Apple lao dốc do phải đối mặt với hàng loạt thách thức – từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sự chậm trễ trong phát triển sản phẩm AI, cho tới sức ép sản xuất iPhone tại nội địa. Chỉ trong một ngày giao dịch hồi tháng 4, công ty đã mất hơn 310 tỷ USD vốn hóa.

Tuy nhiên, cú hồi phục gần đây cho thấy iPhone vẫn đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng và giới đầu tư Phố Wall, dù Apple đang tỏ ra chậm chân trong cuộc đua AI. Dù vậy, cổ phiếu Apple chỉ tăng hơn 7% kể từ đầu năm, thấp hơn nhiều so với mức tăng 30,7% trong năm 2024, và cũng dưới mức tăng 17% của toàn thị trường.

Kỷ lục mới của Apple diễn ra trong một năm bùng nổ của nhóm cổ phiếu công nghệ, khi cơn sốt AI đã đẩy giá trị các ông lớn công nghệ lên tầm cao chưa từng có.

Việc Nvidia, nhà cung cấp chip AI chủ chốt, và Microsoft, “ông lớn” trong mảng điện toán đám mây, vượt Apple để chạm mốc 4.000 tỷ USD trước là dấu hiệu cho thấy AI đã trở thành trung tâm của mọi kỳ vọng ở Phố Wall. Lịch sử vốn coi kỷ lục định giá là “sân chơi riêng” của Apple.

Apple là công ty đầu tiên trong lịch sử đạt 1.000 tỷ USD vốn hóa vào tháng 8/2018, 2.000 tỷ USD vào tháng 8/2020, và 3.000 tỷ USD vào tháng 1/2022 – dù phải tới tháng 6/2023 cổ phiếu mới thực sự đóng cửa ở mức này.

Phố Wall hiện đang háo hức đặt cược vào công nghệ AI, mà nhiều chuyên gia tin rằng có thể mang tính cách mạng như smartphone hay Internet, với tiềm năng thay đổi từ công sở, y tế cho đến giáo dục.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, iPhone vẫn là động lực chủ lực giúp Apple lập kỷ lục mới.

“Rõ ràng Tim Cook và đội ngũ của ông cuối cùng đã tìm lại công thức thành công với iPhone 17, và giờ Phố Wall đang nóng lòng chờ đợi bản chiến lược AI toàn cầu mà Apple sẽ công bố”, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities nhận định trong một ghi chú hôm 20/10.

