Tiêu chuẩn chọn bạn đời ở Hàn Quốc thay đổi: Nhân viên ngành chip thành "hàng hiếm"

Xu hướng chọn bạn đời của giới trẻ Hàn Quốc hiện nay đang có những thay đổi khá thú vị. Nếu cách đây khoảng 10-20 năm, ngoại hình, gia thế và nghề nghiệp truyền thống như bác sĩ, luật sư được xem là "đỉnh của chóp", thì hiện nay tiêu chí đã thực dụng và đa dạng hơn nhiều.

Đàn ông ngành chip đang “hot”

Làn sóng AI không chỉ làm thay đổi ngành công nghệ mà còn đang tác động đến cả tiêu chuẩn chọn bạn đời của người Hàn Quốc. Khi nhu cầu về bộ nhớ băng thông cao (HBM) tăng bùng nổ, thu nhập của nhân viên tại hai "gã khổng lồ" bán dẫn Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix cũng tăng mạnh; theo các công ty môi giới hôn nhân, nam nhân viên của hai doanh nghiệp này hiện nằm trong nhóm đối tượng được săn đón nhất trên thị trường hẹn hò, được xếp vào hạng A+.

Theo Reuters, trong thời gian dài trước đây, bác sĩ, luật sư, công chức và nhân viên các tập đoàn chaebol lớn luôn là những "ứng viên sáng giá" trong thị trường hôn nhân Hàn Quốc. Tuy nhiên, cơn sốt đầu tư vào AI những năm gần đây đã thúc đẩy ngành bộ nhớ tăng trưởng mạnh, kéo theo vị thế của các kỹ sư bán dẫn và nhân viên ngành chip tăng lên nhanh chóng. Nếu trước đây họ thường chỉ được xếp từ mức B+ đến A, thì nay đã vươn lên nhóm A+.

Ông Son Dong-gyu, Giám đốc điều hành công ty mai mối Bien Aller, cho biết: "Giờ đây, khi giới thiệu một nhân viên của SK Hynix, nhiều người thường thốt lên: 'Một người như vậy mà cũng phải đi xem mắt sao?'".

Sức hấp dẫn của những người làm trong ngành chip không chỉ đến từ mức lương cao mà còn nhờ công việc ổn định, địa vị xã hội tốt và triển vọng nghề nghiệp lâu dài.

Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Hàn Quốc vẫn ở mức cao, ngành bán dẫn được xem là một trong số ít lựa chọn nghề nghiệp vừa ổn định vừa có thu nhập hấp dẫn. Năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Hàn Quốc tới 6,1%.

Xu hướng này cũng đang làm thay đổi lựa chọn học tập của giới trẻ. Trong nhiều năm, y khoa và luật học là những ngành học được săn đón nhất tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước triển vọng tươi sáng của ngành bán dẫn, ngày càng nhiều học sinh giỏi chuyển hướng sang lĩnh vực này. Đặc biệt, ngành Kỹ thuật bán dẫn của Đại học Hàn Quốc (Korea University) đang nhận được sự quan tâm lớn.

Phụ nữ Hàn Quốc ngày càng kén chọn hơn về người chồng biết chia sẻ trách nhiệm gia đình. Ảnh: Chosun.

Bên cạnh đó, do một số vị trí trong ngành sản xuất chip chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều học sinh trường nghề đã nhận được thư tuyển dụng từ Samsung Electronics ngay trước khi tốt nghiệp và quyết định đi làm thay vì tiếp tục học lên đại học.

Nam sinh 19 tuổi Jung Sung-chan, một người trong số này cho Reuters biết nhiều bạn học tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ khi biết cậu đã nhận được lời mời làm việc từ Samsung.

Theo bà Lee Sung-mi, một chuyên gia tư vấn hôn nhân, thời kỳ hoàng kim của ngành chip nhiều khả năng sẽ còn kéo dài ít nhất từ hai đến ba năm nữa.

Tiêu chí số một: Công việc ổn định và triển vọng dài hạn

Cả nam lẫn nữ Hàn Quốc đều ngày càng coi trọng sự ổn định tài chính. Những ngành nghề được đánh giá cao hiện nay gồm: Nhân viên ngành bán dẫn, đặc biệt tại Samsung Electronics và SK Hynix; công chức; nhân viên các tập đoàn lớn; bác sĩ, luật sư.

Lý do không chỉ là mức lương, mà còn là khả năng duy trì thu nhập lâu dài, phúc lợi tốt và vị thế xã hội.

Khảo sát những năm gần đây cho thấy phụ nữ Hàn Quốc không còn chỉ tìm kiếm người đàn ông có thu nhập cao. Họ đặc biệt quan tâm đến: Quan điểm bình đẳng giới; sự sẵn sàng chia sẻ việc nhà và chăm con; tôn trọng sự nghiệp của vợ; khả năng giao tiếp và hỗ trợ cảm xúc. Điều này phản ánh thực tế rằng nhiều phụ nữ trẻ Hàn Quốc lo ngại hôn nhân có thể khiến họ phải gánh phần lớn công việc gia đình và ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Thay vì bác sĩ, luật sư, nam giới trong nghề bán dẫn, công chức, nhân viên các tập đoàn lớn được chị em quan tâm hẹn hò hơn. Ảnh: Worldjournan.

Nam thanh niên Hàn Quốc vẫn coi trọng ngoại hình và sự hòa hợp về tính cách, nhưng ngày càng chú ý tới các tiêu chuẩn trình độ học vấn; thu nhập và khả năng độc lập tài chính của đối phương; giá trị sống tương đồng; khả năng cùng xây dựng cuộc sống lâu dài.

Nói cách khác, hình mẫu "người vợ chỉ ở nhà chăm sóc gia đình" đang giảm dần sức hấp dẫn trong mắt nhiều nam giới trẻ.

"Môn đăng hộ đối" vẫn còn rất quan trọng

Hàn Quốc vẫn là xã hội coi trọng địa vị xã hội. Trong các dịch vụ mai mối, người ta thường đánh giá ứng viên dựa trên: Thu nhập, nghề nghiệp, trường đại học đã học, tài sản và khả năng mua nhà, gia cảnh. Việc nhân viên Samsung và SK Hynix được xếp hạng A+ trên thị trường hẹn hò cho thấy sự coi trọng đối với "năng lực kinh tế" vẫn rất lớn.

Một thay đổi đáng chú ý là ngày càng nhiều người trẻ coi độc thân là một lựa chọn hợp lý. Tỷ lệ người trẻ có cái nhìn tích cực về hôn nhân đang tăng trở lại, nhưng họ không còn xem việc kết hôn là nghĩa vụ xã hội.

Nhiều người cho rằng chỉ nên kết hôn khi đã có công việc ổn định, có khả năng mua hoặc thuê nhà phù hợp, tìm được người thực sự tương hợp.

Một nghịch lý thú vị là kết quả khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ người trẻ muốn kết hôn đang tăng trở lại, đặc biệt ở phái đẹp, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ muốn kết hôn bằng mọi giá.

Nhiều chuyên gia Hàn Quốc nhận định thế hệ trẻ ngày nay đang chuyển từ tư duy "phải kết hôn" sang "chỉ kết hôn khi người đó giúp cuộc sống của mình tốt hơn”.

Theo Worldjournal, Reuters