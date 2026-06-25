Đội nào chắc vé vào vòng 32 đội World Cup 2026, đội nào "về nước"

Sau hai lượt đấu, nhiều đội đã chắc suất vào vòng 32, trong khi các bảng còn nhiều cuộc đua kịch tính, tạo nên giải đấu hấp dẫn và khó đoán.

Sau khi kết thúc 2 lượt trận vòng bảng, bức tranh World Cup 2026 đã bắt đầu định hình khá rõ. Tuy nhiên, do thể thức mới cho phép 24 đội nhất, nhì bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất cùng vào vòng 32 đội, nên phần lớn các bảng vẫn còn kịch tính cho đến lượt cuối.

Những đội đã chắc chắn đi tiếp

Tính đến hết ngày 24/6, sau khi kết thúc đã có 7 đội chính thức giành vé vào vòng 32 đội, gồm: Mexico (bảng A), Mỹ (bảng D), Đức (bảng E), Pháp (bảng I), Na Uy (bảng I), Argentina (bảng J), Colombia (bảng K).

Trong đó, Mexico, Mỹ, Đức và Argentina thậm chí đã xác định luôn ngôi đầu bảng nhờ luật đối đầu trực tiếp mới của FIFA.

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Ảnh: Reuters.

Những đội đã bị loại

Đã có 5 đội chính thức phải dừng cuộc chơi: Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Jordan và Panama.

Trong đó, khá đáng tiếc là Jordan từng được báo chí châu Á kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở lần đầu dự World Cup, nhưng hai thất bại liên tiếp khiến họ trở thành một trong những đội đầu tiên bị loại.

Những bảng đấu đã gần ngã ngũ

Bảng A: Mexico quá ổn định. Mexico đã giành vé sớm và chắc chắn đứng đầu bảng. Cuộc đua còn lại là giữa Hàn Quốc, CH Séc và Nam Phi. Hàn Quốc đang nắm lợi thế lớn nhất. Mexico đang cho thấy họ có thể là một "ngựa ô lớn" của giải khi vừa có lợi thế sân nhà, vừa sở hữu lối chơi rất ổn định.

Bảng D: Mỹ bùng nổ. Mỹ trở thành đội thứ hai giành vé đi tiếp sau khi đánh bại Australia và hưởng lợi từ kết quả ở trận còn lại. Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại.

Đội chủ nhà đang cho thấy đây có thể là kỳ World Cup thành công nhất của họ kể từ năm 2002.

Tuyển Mexico đã giành vé đi tiếp. Ảnh: Getty.

Bảng E: Đức thị uy sức mạnh. Đức đã sớm giành vé và khóa luôn ngôi đầu bảng. Cuộc đua còn lại là giữa Bờ Biển Ngà, Ecuador và Curacao.

Sau nhiều năm bất ổn, Đức đang là một trong những đội thể hiện sự ổn định cao nhất giải.

Bảng I: "Bảng tử thần" đầu tiên có kết quả. Pháp và Na Uy đều đã giành vé sau hai lượt trận. Senegal và Iraq hết sức khó khăn trong cuộc đua tranh suất hạng ba.

Đây là bảng đấu chứng kiến sự bùng nổ của Na Uy. Bộ đôi Erling Haaland - Martin Odegaard đang biến Na Uy thành một đối thủ cực kỳ khó chịu.

Bảng J: Messi và Argentina thăng hoa. Argentina đã giành vé sớm. Trong khi đó Jordan trở thành đội bị loại đầu tiên của bảng. Điểm nhấn lớn nhất là việc Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng và phá thêm các kỷ lục World Cup.

Messi thi đấu thăng hoa giúp Argentina sớm giành vé đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Những bảng đấu vẫn cực kỳ căng thẳng

Bảng B: Thụy Sĩ đã đi tiếp, Canada cũng gần như chắc suất, Bosnia vẫn còn hy vọng, Qatar đứng trước nguy cơ bị loại.

Bảng K: Sau trận hòa thất vọng với với Congo, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha đã trở lại với trận thắng hủy diệt Uzbekistan. Với 4 điểm trong tay, Bồ Đào Nha xếp sau đội dẫn đầu Colombia (6 điểm) và hai đội gặp nhau ở loạt trận cuối để phân định ngôi đầu. Trong khi Congo (1 điểm) sẽ phải đánh bại Uzbekistan để hy vọng đi tiếp ở vị trí thứ 3, thậm chí có thể giành được vị trí thứ 2 nếu đánh bại đối thủ với tỷ số đậm, trong khi Bồ Đào Nha thua Colombia.

Bảng C: Trước lượt trận cuối vòng bảng, ngoại trừ Haiti đã bị loại, Brazil, Morocco và Scotland vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho vé đi tiếp. Đây là một trong những bảng hấp dẫn nhất giải bởi ba đội đều còn cơ hội kết thúc ở hai vị trí đầu. Nhưng trong loạt trận cuối sáng nay theo giờ Việt Nam, Brazil đã hủy diệt Scotland 3-0 để giành ngôi đầu cùng tấm vé đi tiếp. Trong khi Marocco đánh bại Haiti 4-2 để giành vị trí thứ 2. Scotland còn hy vọng đi tiếp trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 nhưng rất mong manh vì hiệu số -3.

Bảng F: Sau hai lượt: Hà Lan: 4 điểm, Nhật Bản: 4 điểm, Thụy Điển: 3 điểm, Tunisia: đã bị loại. Đây là bảng đấu cho thấy sức mạnh đáng nể của đại diện bóng đá châu Á. Nhật Bản đang ở rất gần tấm vé đi tiếp.

Bảng G: Đây có lẽ là bảng cân bằng nhất giải khi cơ hội chia đều cho các đội ở loạt trận cuối. Ai Cập dẫn đầu với 4 điểm, Iran và Bỉ mỗi đội 2 điểm, New Zealand cũng có 1 điểm. Đây là một minh chứng cho việc World Cup 48 đội không hề làm giảm tính cạnh tranh.

Bảng H: Sau hai lượt: Tây Ban Nha: 4 điểm, Uruguay: 2 điểm, Cape Verde: 2 điểm, Saudi Arabia: 1 điểm. Cape Verde là hiện tượng lớn nhất giải. Hai trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay cho thấy đại diện châu Phi hoàn toàn xứng đáng có mặt tại World Cup.

Bảng L: Sau hai lượt: Anh: 4 điểm, Ghana: 4 điểm, Croatia: 3 điểm, Panama: 0 điểm (đã bị loại). Đây là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao nhất lượt cuối. Trận Croatia - Ghana gần như là trận "chung kết" tranh vé đi tiếp.

Tuyển Nhật tràn đầy hy vọng lọt vào vòng 32 đội. Ảnh: Xinhua.

Bức tranh chung sau hai lượt đấu

Theo giới truyền thông quốc tế, nếu phải chọn ba xu hướng nổi bật nhất của World Cup 2026, đó sẽ là:

1. Các đội nhỏ không còn là "bao cát". Cape Verde, Curacao, Morocco, Nhật Bản hay Ghana đều cho thấy khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang thu hẹp đáng kể.

2. Chủ nhà và các ông lớn vẫn biết cách khẳng định đẳng cấp. Mexico, Mỹ, Đức, Pháp và Argentina đều đã vào vòng knock-out sớm.

3. Thể thức 48 đội đã tạo ra nhiều kịch tính hơn dự đoán. Dù đã có 7 đội đi tiếp và 5 đội bị loại, phần lớn các bảng vẫn còn ít nhất 3 đội tranh vé trước lượt cuối. Điều này khiến gần như toàn bộ vòng bảng vẫn giữ được sức nóng.

Dự đoán: Sau hai lượt trận, nhóm ứng viên vô địch sáng giá nhất gồm: Argentina, Pháp, Đức. Trong khi đó, những "ngựa ô" đáng xem nhất là: Na Uy, Nhật Bản, Mexico, Cape Verde. Và điều thú vị nhất là: sau hai vòng đấu, chưa có cảm giác World Cup 48 đội bị "loãng". Ngược lại, số lượng bất ngờ và các cuộc đua ở nhiều bảng đang khiến đây trở thành một trong những vòng bảng khó đoán nhất trong lịch sử World Cup.

(Tổng hợp).